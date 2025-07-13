ODTÜ Mezuniyetinde LGBTİ+ Bayraklı Yürüyüşe Tribünlerden Destek: “Buradayım Aşkım!”
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Mezuniyet törenlerinde bugünkü duraklardan biri de ODTÜ'ydü. Ankara'daki mezuniyet töreninde ilginç anlar vardı.
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Metrelerce uzunluktaki bayrağa ve atılan sloganlara tribündeki katılımcılar da eşlik etti.
O anlar kameralara böyle yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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