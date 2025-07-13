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ODTÜ Mezuniyetinde LGBTİ+ Bayraklı Yürüyüşe Tribünlerden Destek: “Buradayım Aşkım!”

ODTÜ Mezuniyetinde LGBTİ+ Bayraklı Yürüyüşe Tribünlerden Destek: “Buradayım Aşkım!”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 20:14

Üniversitelerde mezuniyet törenleri devam ederken, bazı kampüslerde protestolar dikkat çekiyor. ODTÜ'deki tören sırasında ise öğrenciler LGBTİ+ bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcıların da büyük destek verdiği yürüyüşte coşkulu anlar yaşandı.

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Mezuniyet törenlerinde bugünkü duraklardan biri de ODTÜ'ydü. Ankara'daki mezuniyet töreninde ilginç anlar vardı.

Mezuniyet törenlerinde bugünkü duraklardan biri de ODTÜ'ydü. Ankara'daki mezuniyet töreninde ilginç anlar vardı.

Bir grup öğrencinin LGBTİ+ bayrağı ile izleyenlerin karşısına çıkması büyük destek gördü.

Metrelerce uzunluktaki bayrağa ve atılan sloganlara tribündeki katılımcılar da eşlik etti.

Metrelerce uzunluktaki bayrağa ve atılan sloganlara tribündeki katılımcılar da eşlik etti.

Pankartla yürüyüş yapan mezunların 'Nerdesin aşkım?' sloganlarına tribünlerden  'Burdayım aşkım.' şeklinde karşılık gelmesi alandaki coşkuyu da artırdı.

O anlar kameralara böyle yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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