Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Orman Yangınlarında Yapay Zekayı Kullanıyoruz"

“Gıda güvenilirliği bizim her zaman kırmızı çizgimiz olmuştur. Bu konuda asla taviz yok. Hepimizin çocuğu var. Hiç kimsenin size sunmuş olduğu ürünün belirttiğinden farklı bir şekilde satması makul karşılanamaz. Böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yok. Şu yanlış anlaşılıyor; Niye ifşa ediyorsunuz? Gereğini yapsanıza. Biz gereğini yapıyoruz. Sonra ifşa ediyoruz. Cezasını kesiyoruz. Ürününü çektiriyoruz. Suçu hangi cezaya denk gelirse. Ondan sonra da anlık bir şekilde bunları ifşa ediyoruz. En büyük ceza da o aslında. Başladığımız gündeki gibi kararlıyız. Kimin ne olduğu benim hiçbir şekilde umurumda bile değil. Ben şunu kabul ediyorum. Bir marka oluşturmak kolay değildir. Piyasada tutunmak kolay değildir. Emek, sermaye harcıyorsun ama bunun sonucunda yaptığın taklit, tağşiş tüketicinin problemi hiç değil. Herkes üretmiş olduğu ürünü, vaat etmiş olduğu şekilde üretip insanlara sunmak zorunda. Bunun tartışılacak bir tarafı yok.”

“Pestisit Konusunda AB Komiserine İstatistikleri Gösterdim”

“Geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu’nun Tarım ve Gıdadan sorumlu üyesi Christophe Hansen ile görüştük. Orada zirai ilaç kalıntısı da gündeme geldi. Son 3 yılda RASFF bildirimlerindeki düşüşümüz yüzde 74. Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapıyoruz. Bu konudaki uygulamalarımızı onlarla paylaşacağız. Türkiye'de çok yoğun pestisit kullanıldığıyla ilgili algı vardı onların kafasında da. Ancak Avrupa Birliği'nde hektar başına kullanılan pestisit oranı 3.2 kilogram, Türkiye'de 2.3 kilogram. Sonucunda da bu konuda işbirliğimizi daha da geliştirmek üzere anlaştık. Toplumumuzdaki zirai ilaç kullanımı konusundaki algının yüksek olmasını ben şahsen çok olumlu ve iyi bir durum olarak nitelendiriyorum. Bu şekilde olmalı bence. Biz de bu hassasiyeti gözeterek en aza indirmek için çalışmalar yapıyoruz.”

“İklim Değişikliğinin Zararlılara Etkisi Büyük”

“İklim değişikliğinin başka bir etkisi de zararlıları, çok enteresan zararlıları ortaya çıkarmaya başladı. Mesela Karadeniz Bölgesi’nde kestane ağaçlarında iki sene öncesiydi gal arısı diye bir zararlı geldi. Kestane ağaçlarının hepsini mahvetti. Ama onun bir karşıt böceği ormanlara da zarar vermeyen, arkadaşlar da çalışmasını yaptılar. Gittiğimizde o bölgelere sonucun alındığını ve herkesin memnun olduğunu görüyoruz. Sadece zirai ilacı atarak değil, aynı zamanda tabiatın kendi içerisindeki mücadele metodolojisini de bizim uygulayabiliyor olmamız lazım. Hangi çiftçi ister ki 3 ay, 5 ay, 8 ay, 10 ay ürününü ekmiş, zararlıyla mücadele için zira ilaç kullanmış, sonra da pazara götürmüş ya bahçesinde ya paketleme yerinde ya da pazarda markette neyse tespit edilmiş ve çöpe atılmış, zarar görmüş. Bunu kim ister ki? Burada bir metodoloji sorunu var. Bunların her birine gerçekten arkadaşlarım kuyumcu titizliğiyle bakıyor. “

Meyvedeki Arz Fazlası ve İhracatının Önündeki Engeller

“Üretim planlamasıyla 2023'ten itibaren dünyadaki bütün konjonktürel zorluklara karşı, fırtınaya karşı, tarım gibi gıda arz güvenliği açısından son derece önemli bir başlıkta yapısal bir dönüşümü başlattık. Bu düzenlemeyle 2023 yılında % 6 eğimin altındaki yerlerde uzun yıllıklı bitkilerin yani meyve ağaçlarının dikilmesini yasakladık. Bunun yanında önce stratejik ürünlerden başlayarak üretim planlamasını devreye aldık. Bütün ürünlere yaymak için gayret ediyoruz. Bu hemen olacak bir şey değil, biliyoruz. Ama yapısal değişimin son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.”

“Diğer yandan meyve ihracatı konusunda, Karadeniz’de seyri sefer problemi maalesef şu anda bizim de en büyük sorunlarımızdan biri. İhracatçılar ürünlerin ihraç edilememesi, seyri sefer güvenliğinin olmaması sebebiyle bir zorluk yaşıyorlar. Ticaret Bakanlığımızla birlikte nasıl işlerini kolaylaştırabiliriz diye bir çalışmamız var. İnşallah o da devreye girerek problemi hafifletmiş olacağız. Bu yıl çok şükür bütün ürünlerde hakikaten çok iyi hasat verileri elde etmiş olduk. Ancak ürününüzü satamadığınızda bunun bir sürü geriye doğru komplikasyonu oluyor. Ben de bunun için bütün ülkelerle birebir görüşmeler yapıyorum. Rusya'ya gittik mesela. Karadeniz kapanınca tırlarla Rusya'ya ürün gönderilmeye başlandı. Ama onlar da biz gittiğimizde gümrükte birtakım problemlerden dolayı bizim ürünlerin geçişini kapatmışlardı. Ama görüştük, anlaştık, el sıkıştık. Daha biz ayrılmadan gümrüğü açtılar. Sonra onlarla bir konuda daha anlaşmıştık. Bizim her iki tırımızdan bir tanesini analize alıyorlardı. Bu da birikmelere sebep oluyordu. Ürünlerde problemlere sebep oluyordu. Onda da belli grup ürünlerin %20, belli grup ürünlerde %10'a kadar indirdik analiz sıklığını. Her ülke için tek tek çalışıyoruz. Bu anlamda çok yoğun bir tarım diplomasisi süreci yürütüyoruz.”

“Bu Yıl Ortalamanın Yüzde 30, Geçen Yılın Yüzde 76 Üzerinde Yağış Aldık”

“Geçtiğimiz su yılında son 66 yılın en çok yağışını aldık. 2025'de kuraklıktan kırılıyorduk. İklim değişikliğinin en önemli etkisi bu. Daha da devam edecek. Bizim yapacağımız husus; taşkınları nasıl engelleyebileceğiz, kuraklıkla ilgili kuraklığa uyumlu tohumlar gıda arz güvenliği için üreteceğiz. 2025'in 1 Ekim'den 30 Eylül 2026'ya kadar Türkiye genelindeki ortalama yağış 741.6 mm oldu. Bu miktar uzun yıllar ortalaması 573.4. Onun % 30 üzerinde. Geçen yıla göre ise %76 arttı. Tersinden bakarsak geçen yıl %76 daha az yağış olmuş. Sel ile alakalı Taşkın Önleme Sistemimiz var. 72 saat öncesinde su debilerini ölçerek oraya gelmeden uyarılar yapılıyor. Hakikaten iklim değişikliği bundan sonra karşımıza bilinen ya da bilinmeyen, öngörülen ya da öngörülmeyen birçok şeyi çıkarmış olacak.”

Hayvancılıkta Verim Artışı

“Biz 2024 yılının Şubat ayında açıklamış olduğumuz Hayvancılık Yol Haritası’ndaki bütün başlıkları tek tek uyguluyoruz. Bütün bunlardan sonra da hayvan sayımızda bir artış oldu ama biz daha çok nicelik değil niteliğe dönüp sürü yenileme konusuna odaklanmış durumdayız. İki hayvan var, ikisine de aşağı yukarı benzer bir besleme yapıyorsunuz. Birinden daha fazla verim alıyorsunuz, birinden daha az. Bir anda olabilecek şey değil. Ancak etkilerini aldığımızı söyleyebilirim hayvancılıkta.”

Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele

“Hayvan hastalıklarıyla mücadelede 2025'te şap konusunda Avrupa Birliği Komiseri başarımızı tebrik etti. 4 ay içerisinde o ağır vakayı bu ülke atlattı. Kabiliyetleri sebebiyle oldu bu. Yenisinin olmaması için gayret ediyoruz. Hayvan hastalıkları konusunda ciddi bir çabamız var.”

Ari Çiftlikler Konusunda Tarama Başlattık

“Ari çiftlikler konusunda bütün Türkiye'de bir tarama başlattık. Hastalıklarla ilgili bütün tedbirlerini almış, kurallar neyse onu uygulamış olan çiftlikler demektir. Biz diyoruz ki arilikle ilgili şartları biz kolaylaştırdık ama burada hiçbir toleransımız olmayacak. Ama sen de bunun kurallarına uy, uymayanların tamamının ariliklerini iptal ettik. Çünkü ben ona dört kat daha fazla destek veriyorum. Arilik olsun diye, hayvan hastalığı olmasın diye.”