Orman Yangını Sayısı Yüzde 35 Azaldı: Bakan İbrahim Yumaklı 2026 Bilançosunu Açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklanan rakamlara göre orman yangını sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 35 azaldı, 24 bin 527 hektar orman alanı yangınlardan etkilendi.
Bu yıl 2 bin 111 orman yangını çıktı, 2025'te bu sayı 3 bin 224'tü.
24 bin 527 hektar orman alanı yangınlardan etkilendi.
Bakanlık, Geliştirilmiş Yangın Risk Haritası'nı bu yıl ilk kez kullandı.
Yangınların yüzde 86'sı insan kaynaklı.
Zarar gören alanın yüzde 80'i iki yoğun dönemdeki yangınlardan kaynaklandı.
Uçak sayısı 28'e, helikopter sayısı 119'a çıktı.
İbrahim Yumaklı, Türkiye'de etkilenen orman oranının yüzde 0,1 olduğunu söyledi.
11 Kasım'da 81 ilde fidan dikilecek.
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