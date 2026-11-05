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Orman Yangını Sayısı Yüzde 35 Azaldı: Bakan İbrahim Yumaklı 2026 Bilançosunu Açıkladı

Orman Yangını Sayısı Yüzde 35 Azaldı: Bakan İbrahim Yumaklı 2026 Bilançosunu Açıkladı

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
05.11.2026 - 17:25
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklanan rakamlara göre orman yangını sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 35 azaldı, 24 bin 527 hektar orman alanı yangınlardan etkilendi.

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Bu yıl 2 bin 111 orman yangını çıktı, 2025'te bu sayı 3 bin 224'tü.

Bu yıl 2 bin 111 orman yangını çıktı, 2025'te bu sayı 3 bin 224'tü.

Orman yangını sayısındaki düşüş yüzde 35'e denk geliyor. Kırsal alan yangınları da 4 bin 285'ten 4 bin 108'e indi, toplam yangın sayısı ise 7 bin 509'dan 6 bin 219'a geriledi. Bakan İbrahim Yumaklı toplamdaki düşüşü yüzde 21 olarak açıkladı; paylaşılan rakamlar ise yaklaşık yüzde 17'lik bir düşüşe işaret ediyor. Karşılaştırmada dönem farkı da var: 2026 verileri kasım başına kadarki süreyi, 2025 verileri yılın tamamını kapsıyor.

24 bin 527 hektar orman alanı yangınlardan etkilendi.

24 bin 527 hektar orman alanı yangınlardan etkilendi.

İbrahim Yumaklı, yanan orman alanının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 68 azaldığını söyledi. Karşılaştırma yapılan 2025, son yılların en ağır yangın sezonlarından biriydi: Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre o yıl 81 bin 473 hektar orman alanı yandı. 2024'te bu rakam 27 bin 485 hektardı; bu yılki rakam 2024'ün yaklaşık yüzde 11 altında.

Bakanlık, Geliştirilmiş Yangın Risk Haritası'nı bu yıl ilk kez kullandı.

Bakanlık, Geliştirilmiş Yangın Risk Haritası'nı bu yıl ilk kez kullandı.

Haritada 40'tan fazla parametre değerlendiriliyor. İbrahim Yumaklı'nın aktardığına göre yüksek riskli günler için orman işletme şefliklerine 7 gün önceden özel uyarılar gönderildi, hava araçları ve kara ekipleri riskin yoğunlaştığı bölgelere yönlendirildi. Bakan, haritanın 'büyük avantaj' sağladığını açıkladı.

Yangınların yüzde 86'sı insan kaynaklı.

Yangınların yüzde 86'sı insan kaynaklı.

Yangınların yüzde 67'si ihmal ve dikkatsizlikten, yüzde 16'sı kazalardan, yüzde 3'ü kasıtlı eylemlerden çıktı. Kalan yüzde 14'ün nedeni yıldırım. Orman yangınlarının yüzde 75'i ise orman dışı alanlarda başladı.

Zarar gören alanın yüzde 80'i iki yoğun dönemdeki yangınlardan kaynaklandı.

Zarar gören alanın yüzde 80'i iki yoğun dönemdeki yangınlardan kaynaklandı.

İlk dönem 29-31 Temmuz'du: Üç günde 260 yangına müdahale edildi, 255'i büyümeden kontrol altına alındı, 5'i kamuoyunun gündemine girdi. İkinci dönem olan 7-8 Eylül'de iki günde 147 yangına müdahale edildi. İbrahim Yumaklı en zorlayıcı etkenin rüzgar olduğunu söyledi; Balıkesir Gömeç'te rüzgarın hızı saatte 63 kilometreyi buldu, Aydın Çine'de nem yüzde 12 seviyesindeydi. Yangınların çoğu ise küçük kaldı: 2 bin 111 orman yangınının bin 766'sı bir hektardan, yüzde 96'sı 10 hektardan küçük alanda kontrol altına alındı.

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Uçak sayısı 28'e, helikopter sayısı 119'a çıktı.

Uçak sayısı 28'e, helikopter sayısı 119'a çıktı.

İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre yangınla mücadele personeli 25 binden 28 bin 65'e yükseldi. Arazöz sayısı bin 953'e, ilk müdahale aracı sayısı 2 bin 766'ya, iş makinesi sayısı 878'e ulaştı. 14 Bayraktar TB2 insansız hava aracı ormanları izlemek ve yangınları erken tespit etmek için kullanılıyor. Orman yangın gönüllülerinin sayısı 2021'de 13 binken bu yıl 142 bine ulaştı. Ülkede 776 yangın gözetleme kulesi var, bunların 194'ü akıllı kule.

İbrahim Yumaklı, Türkiye'de etkilenen orman oranının yüzde 0,1 olduğunu söyledi.

İbrahim Yumaklı, Türkiye'de etkilenen orman oranının yüzde 0,1 olduğunu söyledi.

Bakanın aktardığı verilere göre yangından etkilenen alanın toplam orman varlığına oranı Kanada'da yüzde 1,24, ABD'de yüzde 1,23, İspanya'da yüzde 1,09, Portekiz ve İtalya'da yüzde 1,06, Fransa'da yüzde 0,56, Yunanistan'da yüzde 0,54. İbrahim Yumaklı, AB ülkelerinde 2026'da 692 bin 419 hektar ormanlık alanın etkilendiğini ve yanan alanın yüzde 33 azaldığını da belirtti. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'ne göre 2025, AB'nin kayıtlardaki en yıkıcı yangın sezonuydu; bu yıl yanan alan AB'de de düştü.

11 Kasım'da 81 ilde fidan dikilecek.

11 Kasım'da 81 ilde fidan dikilecek.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Geleceğe Nefes Dünyaya Barış' sloganıyla vatandaşlar illerdeki fidan dikim sahalarına çağrılıyor. Antalya'daki COP31 zirvesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve BM Genel Sekreteri António Guterres birlikte fidan dikecek. Fidan sahiplenme ve bağış işlemleri Geleceğe Nefes internet sitesinden yapılabiliyor.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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