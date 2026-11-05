Orman Yangını Sayısı Yüzde 35 Azaldı: Bakan İbrahim Yumaklı 2026 Bilançosunu Açıkladı

Bakanın aktardığı verilere göre yangından etkilenen alanın toplam orman varlığına oranı Kanada'da yüzde 1,24, ABD'de yüzde 1,23, İspanya'da yüzde 1,09, Portekiz ve İtalya'da yüzde 1,06, Fransa'da yüzde 0,56, Yunanistan'da yüzde 0,54. İbrahim Yumaklı, AB ülkelerinde 2026'da 692 bin 419 hektar ormanlık alanın etkilendiğini ve yanan alanın yüzde 33 azaldığını da belirtti. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'ne göre 2025, AB'nin kayıtlardaki en yıkıcı yangın sezonuydu; bu yıl yanan alan AB'de de düştü.