Amerika Trump’ı Nasıl Frenledi?

2024’te Trump’ın zaferinin sürpriz ortağı gençlerdi. 30 yaşın altındaki seçmenler o seçimde Trump ile Harris arasında neredeyse eşit bölünmüştü ve “gençler solcudur” kuralı sarsılmıştı. İki yıl sonra tablo tersine döndü. 30 yaş altı seçmenlerin yüzde 70’i Demokrat adayı seçti. Gençlerin yarısı ülkenin gidişatından “öfkeli” olduğunu söylüyor, 65 yaş üstünde bu oran üçte bir. Bu dönüşün kalıcı mı yoksa ara seçime özgü mü olduğu, 2028’in en önemli sorularından biri.

Peki şimdi ne olacak? Trump’ın önünde iki yıl var ve bu iki yıl öncekilere benzemeyecek. Bunu seçimden bir gün önce kendisi de söyledi. New York Post’a verdiği röportajda “Sanırım Bay Veto (Mr. Veto) olacağım” dedi, ama “bir noktada muhtemelen anlaşmalar yaparız” diye de ekledi. Veto gerçekten güçlü bir silah. Bir vetoyu aşmak için iki mecliste de üçte iki çoğunluk gerekiyor ve Demokratların o kadar sandalyesi yok. Yani iki yıl boyunca yeni yasa çıkarmak çok zor olacak. Meclis’te komite başkanlıkları ve tanık çağırma yetkisi (subpoena) Demokratlara geçiyor. İran savaşından gümrük tarifelerine, göçmen operasyonlarından Beyaz Saray’ın iş ilişkilerine kadar uzanan bir soruşturma dalgası beklemek gerekiyor. Senato’nun el değiştirmesi ise daha ağır bir kayıp. Bakan, büyükelçi ve Yüksek Mahkeme yargıcı atamaları artık Demokratların onayından geçmek zorunda. Trump ilk döneminde Senato sayesinde üç Yüksek Mahkeme yargıcı atamıştı. Bu dönem bir koltuk boşalırsa aynı kolaylığı bulamayacak.

Bir de azil meselesi var. Meclis isterse Trump’ı üçüncü kez azledebilir (impeachment). Ama Senato’da görevden almak için 67 oy gerekiyor ve Demokratların o kadar oyu yok. Trump ilk döneminde iki kez azledilmiş, ikisinde de Senato’da beraat etmişti. Bu yüzden azil Demokratlar için riskli bir hamle. Soruşturmalar ise çok daha az maliyetli bir araç.

Trump’ın ilk tepkisi de her zamanki gibiydi. Sandıkta kendisi olsaydı “büyük farkla” kazanacağını söyledi. Belki doğrudur, belki değildir. Ama anayasayı yazanlar tam da bu yüzden başkanı dört yılda bir, Meclis’i iki yılda bir sandığa göndermişti. Amerika Trump’ı devirmedi. Frenledi. Anayasanın yapması için tasarlandığı şey de zaten buydu.

Meraklısına

Alexander Hamilton, James Madison ve John Jay, Federalist Yazılar. Bu yazıda anlattığım fren mekanizmasını kuranların kendi ağzından gerekçesi. Özellikle Madison’ın “hırs hırsı dengelemeli” dediği 51. yazı, ara seçimlerin mantığını anlamak için iki yüzyıl sonra bile en iyi metin. Türkçeye birkaç kez çevrildi.

Steven Levitsky ve Daniel Ziblatt, Demokrasiler Nasıl Ölür?, Salon Yayınları, 2020. Harvardlı iki siyaset bilimci, demokrasilerin darbeyle değil seçilmiş liderlerin kurumları içeriden aşındırmasıyla çöktüğünü anlatıyor. Kitabın asıl sorusu kurumların dayanıp dayanmayacağıydı. Bu seçim o soruya verilmiş bir ara cevap gibi okunabilir.

Morris P. Fiorina, Divided Government, Macmillan, 1992. Amerikalı seçmenin başkanlığı bir partiye, Kongre’yi ötekine vererek bilinçli bir denge kurduğunu savunan klasik. Bu yazıdaki “fren” metaforunun akademik kaynağı.

Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi, çev. Seçkin Sertdemir, İletişim Yayınları, 2016. 1830’larda yazıldı ama Amerikan seçmeninin çoğunluğun tiranlığından korkusunu hâlâ en iyi anlatan kitap. Ara seçim gecesini anlamak için biraz uzun bir yol, ama manzarası güzel.