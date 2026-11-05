Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı, Zirvede Bu Yıl Bask Bölgesinden Bir Restoran Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gastronomi dünyasının en prestijli değerlendirmelerinden biri olan The World's 50 Best Restaurants 2026 listesi, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen törenle açıklandı. 1.100'ü aşkın yemek uzmanının oylarıyla belirlenen listede Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan pek çok restoran öne çıktı.
Daha önce açıklanan 51-100 listesinde İstanbul'dan Neolokal 94. sırada yer almıştı. Peki zirvede hangi restoran var? İşte dünyanın en iyi 50 restoranı...
1. Asador Etxebarri, İspanya
2. Gaggan, Tayland
3. Alchemist, Danimarka
4. Quintonil, Meksika
5. Wing, Hong Kong
6. The Chairman, Hong Kong
7. Kjolle, Peru
8. Kadeau, Danimarka
9. DiverXO, İspanya
10. Plénitude, Fransa
Listenin geri kalanı ise şöyle.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın