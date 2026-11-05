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Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı, Zirvede Bu Yıl Bask Bölgesinden Bir Restoran Var

Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı, Zirvede Bu Yıl Bask Bölgesinden Bir Restoran Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 20:26
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Gastronomi dünyasının en prestijli değerlendirmelerinden biri olan The World's 50 Best Restaurants 2026 listesi, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen törenle açıklandı. 1.100'ü aşkın yemek uzmanının oylarıyla belirlenen listede Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan pek çok restoran öne çıktı.

Daha önce açıklanan 51-100 listesinde İstanbul'dan Neolokal 94. sırada yer almıştı. Peki zirvede hangi restoran var? İşte dünyanın en iyi 50 restoranı...

Kaynak - Oggusto

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1. Asador Etxebarri, İspanya

1. Asador Etxebarri, İspanya

İspanya'nın Bask bölgesindeki Atxondo'da, 18. yüzyıldan kalma bir Bask çiftlik evinde hizmet veren Asador Etxebarri listenin zirvesine yerleşti. Şef Bittor Arguinzoniz'in mutfağında her şey, yüksekliği ayarlanabilen ızgaraların başında şekilleniyor.

Restoranın imza lezzetleri arasında Palamós karidesi ve pancar suyuyla servis edilen yoğunlaştırılmış süt dondurması öne çıkıyor.

2. Gaggan, Tayland

2. Gaggan, Tayland

Bangkok'taki Gaggan, şef Gaggan Anand'ın imzasını taşıyor. El Bulli mutfağından gelen Anand, menüsünü emojilerle anlatmasıyla ve misafirleri tabağı yalamaya davet eden 'Lick It Up' servisiyle tanınıyor.

14 kişilik şef masasında sunulan deneyim 2026'da yedi çakra temasıyla yenilendi. Restoranda yemek sırasında telefon kullanımı da sınırlandırılıyor.

3. Alchemist, Danimarka

3. Alchemist, Danimarka

Rasmus Munk'un Kopenhag'daki restoranı Alchemist, yaklaşık 6 saat süren bir deneyim sunuyor. Misafirler, kubbeye yansıtılan görüntülerin altında yaklaşık 50 'izlenim'den oluşan bir menüyle ağırlanıyor.

Menünün en dikkat çeken tabaklarından biri, yenilebilir plastikle hazırlanan morina balığı.

4. Quintonil, Meksika

4. Quintonil, Meksika

Meksiko'daki Quintonil, Jorge Vallejo ve Alejandra Flores'in restoranı. Chicatana karıncasıyla hazırlanan alabalık ve kaktüs sorbesi menünün öne çıkan lezzetleri arasında.

Quintonil, 2026 listesinde Latin Amerika'nın en iyi restoranı seçildi.

5. Wing, Hong Kong

5. Wing, Hong Kong

Şef Vicky Cheng'in Hong Kong'daki restoranı Wing, Çin'in sekiz farklı mutfak geleneğini Fransız teknikleriyle buluşturuyor.

Menünün imza tabaklarından biri, şeker kamışıyla hazırlanan güvercin.

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6. The Chairman, Hong Kong

6. The Chairman, Hong Kong

Hong Kong'daki The Chairman, 2009'da Danny Yip tarafından kuruldu. Bugün mutfağın başında şef Kwok Keung Tung bulunuyor.

Yıllanmış Shaoxing şarabı ve tavuk yağıyla buharda pişirilen yengeç ile kâfur ağacında tütsülenen kaz restoranın en bilinen lezzetleri arasında.

7. Kjolle, Peru

7. Kjolle, Peru

Pía León'un 2018'de Lima'da açtığı Kjolle, adını And Dağları'nda yetişen bir ağaçtan alıyor. Restoran, ödül töreninin yapıldığı şehirden listenin ilk 10'una giren isim oldu.

Pía León, 2021'de dünyanın en iyi kadın şefi seçilmişti.

8. Kadeau, Danimarka

8. Kadeau, Danimarka

Şef Nicolai Nørregaard'ın Kopenhag'daki restoranı Kadeau, köklerini Danimarka'nın Bornholm Adası'ndan alıyor. Mevsime göre değişen iki menü sunan restoranın üç Michelin yıldızı bulunuyor.

Kadeau bu yıl 41. sıradan 8. sıraya yükselerek listenin en dikkat çeken çıkışlarından birini yaptı.

9. DiverXO, İspanya

9. DiverXO, İspanya

Dabiz Muñoz'un Madrid'deki üç Michelin yıldızlı restoranı DiverXO, uçan domuz temasıyla tanınıyor.

Restoran, 'Metamorfosis' adlı alkolsüz eşleştirme menüsüyle de dikkat çekiyor.

10. Plénitude, Fransa

10. Plénitude, Fransa

Paris'teki Cheval Blanc otelinde yer alan Plénitude, şef Arnaud Donckele'nin restoranı. Mutfakta bazıları 12 malzemeden oluşan yaklaşık 100 sos hazırlanıyor.

Restoranın gizli bir peynir odası da bulunuyor. Tatlılar ise Maxime Frédéric'in imzasını taşıyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle.

Listenin geri kalanı ise şöyle.

11. Atomix, New York (ABD)

12. Sorn, Bangkok (Tayland)

13. Mérito, Lima (Peru)

14. Sühring, Bangkok (Tayland)

15. Odette, Singapur

16. Tuju, São Paulo (Brezilya)

17. Mingles, Seul (Güney Kore)

18. Nusara, Bangkok (Tayland)

19. Jan, Münih (Almanya)

20. Piazza Duomo, Alba (İtalya)

21. Meet the Bund, Şanghay (Çin)

22. Boragó, Santiago (Şili)

23. Vyn, Skillinge (İsveç)

24. Al Gatto Verde, Modena (İtalya)

25. Lasai, Rio de Janeiro (Brezilya)

26. Masque, Mumbai (Hindistan)

27. Reale, Castel di Sangro (İtalya)

28. Trèsind Studio, Dubai (BAE)

29. Enigma, Barselona (İspanya)

30. Steirereck, Viyana (Avusturya)

31. Celele, Cartagena (Kolombiya)

32. Potong, Bangkok (Tayland)

33. Elkano, Getaria (İspanya)

34. Le Coquillage, Saint-Méloir-des-Ondes (Fransa)

35. La Colombe, Cape Town (Güney Afrika)

36. Ru Yuan, Hangzhou (Çin)

37. Nuema, Quito (Ekvador)

38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico (İtalya)

39. Schloss Schauenstein, Fürstenau (İsviçre)

40. Jordnær, Kopenhag (Danimarka)

41. Onjium, Seul (Güney Kore)

42. Bozar, Brüksel (Belçika)

43. Le Calandre, Rubano (İtalya)

44. Don Julio, Buenos Aires (Arjantin)

45. Mayta, Lima (Peru)

46. El Chato, Bogotá (Kolombiya)

47. Le Louis XV Alain Ducasse, Monte Carlo (Monako)

48. Ikoyi, Londra (İngiltere)

49. Naar, Kasauli (Hindistan)

50. Saint Peter, Sidney (Avustralya)

Törende özel ödüller de sahiplerini buldu. 11. sıradaki Atomix hem Kuzey Amerika'nın en iyi restoranı hem de Şeflerin Seçimi ödülünü aldı. Al Gatto Verde'nin şefi Jessica Rosval 2026'nın en iyi kadın şefi seçildi.

La Colombe Afrika'nın, Saint Peter ise Okyanusya'nın en iyi restoranı oldu. Tuju Misafirperverlik Ödülü'nü, Naar ise Sürdürülebilir Restoran Ödülü'nü kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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