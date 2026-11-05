Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı, Zirvede Bu Yıl Bask Bölgesinden Bir Restoran Var

Gastronomi dünyasının en prestijli değerlendirmelerinden biri olan The World's 50 Best Restaurants 2026 listesi, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen törenle açıklandı. 1.100'ü aşkın yemek uzmanının oylarıyla belirlenen listede Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan pek çok restoran öne çıktı.

Daha önce açıklanan 51-100 listesinde İstanbul'dan Neolokal 94. sırada yer almıştı. Peki zirvede hangi restoran var? İşte dünyanın en iyi 50 restoranı...

Kaynak - Oggusto