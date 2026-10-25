Dünyanın En İyi Restoranları Listesinde İstanbul'dan Bir Restoran da Yer Aldı
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The 50'nin 2026 yılı dünyanın en iyi restoranları sıralamasının 51-100 arasını kapsayan listesi açıklandı. Listede Türkiye'den İstanbul'daki Neolokal 94. sırada yer aldı. Ana listenin ilk 50 restoranı ise Lima'da düzenlenecek bir törenle duyurulacak.
Neolokal 94. sırada.
Neolokal'in kurucuları şeflerden oluşuyor.
Ana liste Lima'da açıklanacak.
Avrupa'dan 20, Asya'dan 17 restoran listede.
51 ile 75. sıradaki restoranlar.
76 ile 100. sıradaki restoranlar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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