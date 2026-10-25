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Dünyanın En İyi Restoranları Listesinde İstanbul'dan Bir Restoran da Yer Aldı

Dünyanın En İyi Restoranları Listesinde İstanbul'dan Bir Restoran da Yer Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 20:47
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The 50'nin 2026 yılı dünyanın en iyi restoranları sıralamasının 51-100 arasını kapsayan listesi açıklandı. Listede Türkiye'den İstanbul'daki Neolokal 94. sırada yer aldı. Ana listenin ilk 50 restoranı ise Lima'da düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

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Neolokal 94. sırada.

Neolokal 94. sırada.

The 50'nin dünyanın en iyi restoranlarına ilişkin genişletilmiş listesine Türkiye'den de bir restoran girdi. İstanbul'daki Neolokal, 51-100 arasını kapsayan sıralamada 94. sırada yer aldı. Anadolu mutfağını modern tekniklerle bir araya getiren restoran, Türkiye'yi dünyanın en iyi 100 restoranı arasında temsil eden isim oldu.

Neolokal'in kurucuları şeflerden oluşuyor.

Neolokal'in kurucuları şeflerden oluşuyor.

Neolokal'i şef Maksut Aşkar ile Erim Leblebicioğlu kurdu. Anadolu mutfağını modern tekniklerle yorumlayan restoran, bu yıl The 50'nin genişletilmiş listesinde 94. sıraya yerleşerek İstanbul'u dünyanın en iyi restoranları arasında temsil etti.

Ana liste Lima'da açıklanacak.

Ana liste Lima'da açıklanacak.

Her yıl dünyanın en iyi 50 restoranını belirleyen 'The 50' (eski adıyla World's 50 Best), bu yılki listesini Lima'da düzenlenecek bir törenle açıklamaya hazırlanıyor. Kuruluş ise ana listenin yanında dünyanın en iyi restoranları sıralamasının 51-100 arasındaki restoranları kapsayan genişletilmiş bir versiyonunu da yayımlıyor. 2026 listesinde 51-100 sıralamasında yer alan restoranlar da belli oldu.

Avrupa'dan 20, Asya'dan 17 restoran listede.

Avrupa'dan 20, Asya'dan 17 restoran listede.

İtalya'nın Senigallia kentinde bir barakadan aile işletmesi olan bir deniz ürünleri restoranına dönüşen Uliassi, Avrupa'dan ilk 100'e giren 20 restoran arasında yer alıyor. The 50'nin içerik editör yardımcısı Olivia Simpson, restoranın menüsünün koku, hafıza ve tat arasındaki etkileşim üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. Asya'dan ise 17 restoran listeye girdi. 93. sıradaki Lambre, Pekin'de bulunan ve listeye ilk kez giren bir restoran. Yalnızca bitkisel malzemeler kullanan Lambre'nin sahibi Zhao Jia ve şefi Dia Jun, Çin'in vejetaryen mutfağı sahnesinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Listede 79. sırada ise Meksika'nın Mérida kentindeki Huniik bulunuyor ve restoran kentin en dikkat çekici gastronomi deneyimlerinden biri olarak tanımlanıyor.

51 ile 75. sıradaki restoranlar.

51 ile 75. sıradaki restoranlar.

51. Uliassi, Senigallia, İtalya

52. La Cime, Osaka, Japonya

53. Ling Long, Şanghay, Çin

54. Nelita, São Paulo, Brezilya

55. Alcalde, Guadalajara, Meksika

56. Sazenka, Tokyo, Japonya

57. Koan, Kopenhag, Danimarka

58. Frantzén, Stockholm, İsveç

59. Narisawa, Tokyo, Japonya

60. Hiša Franko, Kobarid, Slovenya

61. Florilège, Tokyo, Japonya

62. Fu He Hui, Şanghay, Çin

63. The Jane, Anvers, Belçika

64. Seroja, Singapur

65. Fyn, Cape Town, Güney Afrika

66. Willem Hiele, Oudenburg, Belçika

67. Arpège, Paris, Fransa

68. Evvai, São Paulo, Brezilya

69. Cocina Hermanos Torres, Barselona, İspanya

70. Kol, Londra, Birleşik Krallık

71. Salsify at the Roundhouse, Cape Town, Güney Afrika

72. Eatanic Garden, Seul, Güney Kore

73. Chef Tam's Seasons, Makao, Çin

74. Le Du, Bangkok, Tayland

75. Belcanto, Lizbon, Portekiz

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76 ile 100. sıradaki restoranlar.

76 ile 100. sıradaki restoranlar.

76. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Almanya

77. Caprice, Hong Kong, Çin

78. Mosu, Seul, Güney Kore

79. Huniik, Mérida, Meksika

80. Txispa, Atxondo, İspanya

81. Septime, Paris, Fransa

82. Coda, Berlin, Almanya

83. The Ledbury, Londra, Birleşik Krallık

84. Le Doyenné, Saint-Vrain, Fransa

85. Tim Raue, Berlin, Almanya

86. Eliane, Brüksel, Belçika

87. Arca, Tulum, Meksika

88. FZN, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

89. Burnt Ends, Singapur

90. Baan Tepa, Bangkok, Tayland

91. Den, Tokyo, Japonya

92. SingleThread, Healdsburg, ABD

93. Lambre, Pekin, Çin

94. Neolokal, İstanbul, Türkiye

95. Mil, Cusco, Peru

96. Rosetta, Meksiko, Meksika

97. Khufu's, Gize, Mısır

98. Labyrinth, Singapur

99. Fauna, Valle de Guadalupe, Meksika

100. Aponiente, El Puerto de Santa María, İspanya

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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