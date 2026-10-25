Dünyanın En İyi Restoranları Listesinde İstanbul'dan Bir Restoran da Yer Aldı

İtalya'nın Senigallia kentinde bir barakadan aile işletmesi olan bir deniz ürünleri restoranına dönüşen Uliassi, Avrupa'dan ilk 100'e giren 20 restoran arasında yer alıyor. The 50'nin içerik editör yardımcısı Olivia Simpson, restoranın menüsünün koku, hafıza ve tat arasındaki etkileşim üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. Asya'dan ise 17 restoran listeye girdi. 93. sıradaki Lambre, Pekin'de bulunan ve listeye ilk kez giren bir restoran. Yalnızca bitkisel malzemeler kullanan Lambre'nin sahibi Zhao Jia ve şefi Dia Jun, Çin'in vejetaryen mutfağı sahnesinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Listede 79. sırada ise Meksika'nın Mérida kentindeki Huniik bulunuyor ve restoran kentin en dikkat çekici gastronomi deneyimlerinden biri olarak tanımlanıyor.