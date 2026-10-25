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Menderes Samancılar Yaşam Boyu Onur Ödülünü Basın Emekçileri İçin Kaldırdı

Menderes Samancılar Yaşam Boyu Onur Ödülünü Basın Emekçileri İçin Kaldırdı

Antalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 16:40 Son Güncelleme: 25.10.2026 - 16:44
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali dün geleneksel kortejle başladı. Festivalin Yaşam Boyu Onur Ödülü usta oyuncu Menderes Samancılar'a verildi. Samancılar sahnede yaptığı konuşmada ödülü basın emekçileri için kaldırdığını söyledi. 1975'te başlayan sinema yolculuğunda onlarca film ve dizide rol alan oyuncu, aynı zamanda iki şiir kitabı yayımladı.

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Festival kortejle başladı.

Festival kortejle başladı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali dün, 24 Ekim'de geleneksel kortejle başladı. Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, festivalle özdeşleşen kortejde Antalyalılarla bir araya geldi. Festival kapsamında usta oyuncu Menderes Samancılar da Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Özgür basın vurgusu yaptı.

Özgür basın vurgusu yaptı.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Samancılar, konuşmasında özgür basın olmadıkça özgür ülke olmayacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Basın bizim sesimizdir, kalemizdir. Yaşasın özgür basın diyorum, bu ödülü de ülkemin özgürleşmesi için, basın emekçileri için kaldırıyorum, başta Murat Ağırel olmak üzere. Yaşasın sanat, yaşasın sinema.'

Sinemaya 1975'te adım attı.

Sinemaya 1975'te adım attı.

Menderes Samancılar 1 Mayıs 1954'te Adana'da doğdu ve 1970'li yıllardan bu yana çok sayıda film ve dizide kamera karşısına geçti. 1975'te yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun üstlendiği 'İnce Memed Vuruldu' filmiyle sinemaya adım attı. Kariyeri boyunca 'Kara Çarşaflı Gelin', 'Bereketli Topraklar Üzerinde', 'Sis', 'Zıkkımın Kökü' ve 'Dönersen Islık Çal' gibi filmlerde yer aldı.

Televizyonda ve şiirde de üretti.

Televizyonda ve şiirde de üretti.

Televizyonda 'Asmalı Konak', 'Hayat Devam Ediyor', 'Çukur', 'Güvercin' ve 'Yalı Çapkını' gibi dizilerde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra senaryo, şiir, öykü ve şarkı sözü yazarlığı da yapan Samancılar, 2003'te 'Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece', 2016'da ise 'Yanmış Orman Kokusu' adlı şiir kitaplarını yayımladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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