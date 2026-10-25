Menderes Samancılar Yaşam Boyu Onur Ödülünü Basın Emekçileri İçin Kaldırdı

Ödülünü almak için sahneye çıkan Samancılar, konuşmasında özgür basın olmadıkça özgür ülke olmayacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Basın bizim sesimizdir, kalemizdir. Yaşasın özgür basın diyorum, bu ödülü de ülkemin özgürleşmesi için, basın emekçileri için kaldırıyorum, başta Murat Ağırel olmak üzere. Yaşasın sanat, yaşasın sinema.'