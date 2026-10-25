Menderes Samancılar Yaşam Boyu Onur Ödülünü Basın Emekçileri İçin Kaldırdı
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali dün geleneksel kortejle başladı. Festivalin Yaşam Boyu Onur Ödülü usta oyuncu Menderes Samancılar'a verildi. Samancılar sahnede yaptığı konuşmada ödülü basın emekçileri için kaldırdığını söyledi. 1975'te başlayan sinema yolculuğunda onlarca film ve dizide rol alan oyuncu, aynı zamanda iki şiir kitabı yayımladı.
Festival kortejle başladı.
Özgür basın vurgusu yaptı.
Sinemaya 1975'te adım attı.
Televizyonda ve şiirde de üretti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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