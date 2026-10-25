Japon Makakları da Hastalık Kapmamak İçin Kirli Yiyeceklerden Kaçınıyor
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Koronavirüs günlerinde market alışverişlerini silen ve ellerini sık sık yıkayan insanların benzeri bir davranış Japon makaklarında da görüldü. Yakın zamanda yayımlanan bir araştırmaya göre ölümcül bir hastalık salgını yaşayan makaklar, salgının ardından kirlenmiş olabilecek yiyeceklere çok daha temkinli yaklaştı. Araştırmacılar bu davranışı davranışsal bağışıklık sistemi olarak adlandırıyor. Hastalığa yakalanmayan maymunlar da aynı temkini gösterdi.
Teksas'ta bir salgın yaşandı.
Yiyecek dışkılı tahtaya kondu.
Salgını yaşayanlar yüzde 47'de yedi.
Hasta olmayanlar da temkinliydi.
Hayvanlar hastalıktan kaçınabiliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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