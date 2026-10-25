Japon Makakları da Hastalık Kapmamak İçin Kirli Yiyeceklerden Kaçınıyor

2020'nin başlarında koronavirüs vakaları artarken ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde bulunan bir makak barınağında daha az bilinen bir salgın yaşanıyordu. Isırık ve tırmalamalar yoluyla yayılan, HIV benzeri bir virüs barınaktaki dört makak grubundan üçünü etkiledi.

Görevliler hayvanları ayırdı, test etti ve karantinaya aldı. Bazı makaklar ciddi kanamalar nedeniyle kısa sürede hayatını kaybederken bazıları zamanla hastalandı, hastalanmayan maymunların birçoğu da hasta arkadaşlarını yakından gözlemledi.