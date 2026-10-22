Fransa'da Hayvanlarda Görülen Shamonda Virüsü İlk Kez Bir İnsanda Tespit Edildi
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Fransa'da genellikle sığır gibi çiftlik hayvanlarını etkileyen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda tespit edildi. Reuters'ın 22 Ekim'de duyurduğu habere göre virüsün saptandığı hasta hayatını kaybetti. Fransız yetkililer şu aşamada genel nüfus için bir risk görmediklerini açıkladı. Böceklerle bulaşan Shamonda, bugüne kadar insanlara geçmeyeceği düşünülen etkenler arasında sayılıyordu. Vakanın ardından klinik, biyolojik ve epidemiyolojik incelemeler sürüyor.
Fransız yetkililer virüsün ilk kez bir insanda saptandığını, hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu
Hasta Lyon'da tedavi gören, bağışıklığı ağır biçimde zayıflamış bir erkekti
Shamonda, 1960'ların ortasında Nijerya'da tanımlanan ve tatarcıklarla yayılan bir virüs
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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