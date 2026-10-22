Fransa'da Hayvanlarda Görülen Shamonda Virüsü İlk Kez Bir İnsanda Tespit Edildi

Reuters'ın aktardığına göre Fransa'daki yetkililer, Shamonda virüsünün ilk kez bir insanda tespit edildiğini açıkladı. Virüsün saptandığı hasta daha sonra hayatını kaybetti. Yetkililer, mevcut bilgilere göre şu aşamada genel nüfus için bir risk bulunmadığını vurguladı.

Fransa hükümeti bugüne kadar virüsün insanlara bulaşmayacağını düşünüyordu. Bu yüzden vaka, hastalık etkeninin insan sağlığı açısından nasıl değerlendirileceği sorusunu da gündeme getirdi. Vakanın nasıl gerçekleştiğine dair incelemeler sürüyor.