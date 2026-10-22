article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fransa'da Hayvanlarda Görülen Shamonda Virüsü İlk Kez Bir İnsanda Tespit Edildi

Fransa'da Hayvanlarda Görülen Shamonda Virüsü İlk Kez Bir İnsanda Tespit Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 12:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransa'da genellikle sığır gibi çiftlik hayvanlarını etkileyen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda tespit edildi. Reuters'ın 22 Ekim'de duyurduğu habere göre virüsün saptandığı hasta hayatını kaybetti. Fransız yetkililer şu aşamada genel nüfus için bir risk görmediklerini açıkladı. Böceklerle bulaşan Shamonda, bugüne kadar insanlara geçmeyeceği düşünülen etkenler arasında sayılıyordu. Vakanın ardından klinik, biyolojik ve epidemiyolojik incelemeler sürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransız yetkililer virüsün ilk kez bir insanda saptandığını, hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu

Fransız yetkililer virüsün ilk kez bir insanda saptandığını, hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu

Reuters'ın aktardığına göre Fransa'daki yetkililer, Shamonda virüsünün ilk kez bir insanda tespit edildiğini açıkladı. Virüsün saptandığı hasta daha sonra hayatını kaybetti. Yetkililer, mevcut bilgilere göre şu aşamada genel nüfus için bir risk bulunmadığını vurguladı.

Fransa hükümeti bugüne kadar virüsün insanlara bulaşmayacağını düşünüyordu. Bu yüzden vaka, hastalık etkeninin insan sağlığı açısından nasıl değerlendirileceği sorusunu da gündeme getirdi. Vakanın nasıl gerçekleştiğine dair incelemeler sürüyor.

Hasta Lyon'da tedavi gören, bağışıklığı ağır biçimde zayıflamış bir erkekti

Hasta Lyon'da tedavi gören, bağışıklığı ağır biçimde zayıflamış bir erkekti

Reuters haberine dayanan yayınlara göre hasta, Lyon'daki Hospices Civils de Lyon hastanelerinde ağır bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu ve bağışıklık sistemi ciddi biçimde zayıflamıştı. Erkek hasta Ekim ayının başında hayatını kaybetti. İlk incelemelerde, ölümünden önce ortaya çıkan beyin komplikasyonlarının büyük olasılıkla Shamonda enfeksiyonuyla bağlantılı olduğu belirlendi.

En güçlü ihtimal, hastanın Fransa'nın doğusunda virüs taşıyan bir tatarcık tarafından ısırılması. Virüs bu bölgede ilkbahar ve yaz aylarında hayvanlar arasında dolaşmıştı. Enfeksiyonun nerede ve nasıl gerçekleştiğine dair klinik ve epidemiyolojik incelemeler devam ediyor.

Shamonda, 1960'ların ortasında Nijerya'da tanımlanan ve tatarcıklarla yayılan bir virüs

Shamonda, 1960'ların ortasında Nijerya'da tanımlanan ve tatarcıklarla yayılan bir virüs

Shamonda, böceklerle bulaşan bir Orthobunyavirus türü. Başta sığırlar olmak üzere hayvanlarda görülüyor ve küçük, ısıran sinekler olan tatarcıklar aracılığıyla yayılıyor. Virüs ilk kez 1960'ların ortasında Nijerya'da tanımlandı. Sonraki yıllarda Afrika'da ve Japonya'da hayvanlarda aralıklı olarak saptandı.

Virüs bu yıl Avrupa'da birkaç ülkeye yayıldı. Hayvanlarda ateş, ishal ve süt veriminde belirgin düşüş gibi belirtilere yol açtığı bildiriliyor. İnsanlarda görülen ilk vaka ise virüsün izlenmesine verilen önemi artırdı. Yetkililer süren incelemelerin sonuçlarına göre yeni bir değerlendirme yapabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın