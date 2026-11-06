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Sarıgül Soruşturmasında 11 Kişi İçin Gözaltı Kararı Verildi: Şişli Meslek Yüksek Okulu'na Kayyum Atandı

Sarıgül Soruşturmasında 11 Kişi İçin Gözaltı Kararı Verildi: Şişli Meslek Yüksek Okulu'na Kayyum Atandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 09:31
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Sarıgül soruşturması kapsamında Şişli MYO'ya kayyum atandı. Kurucu müdürü dahil 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Mustafa Sarıgül, yüksekokulun kurucuları arasında yer alıyordu.

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İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla başlatılan Sarıgül soruşturması sürüyor.

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla başlatılan Sarıgül soruşturması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı. Ayrıca okulun kurucu müdürü dahil 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şişli MYO Sarıgül tarafından kurulmuştu. Şişli Belediyesi'nin birçok taşınmazı 2012 yılında Şişli MYO Vakfı'na devredilmişti.

Daha sonra Şişli Belediyesi bu devir kararlarını iptal etmişti.

Sarıgül soruşturması nedir?

Sarıgül soruşturması nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturma kapsamında ‘yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı’ iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında olduğu 22 kişi tutuklanmıştı. İtirafçı olan Emir Sarıgül daha sonra serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün dosyası ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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