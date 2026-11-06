Sarıgül Soruşturmasında 11 Kişi İçin Gözaltı Kararı Verildi: Şişli Meslek Yüksek Okulu'na Kayyum Atandı
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Sarıgül soruşturması kapsamında Şişli MYO'ya kayyum atandı. Kurucu müdürü dahil 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Mustafa Sarıgül, yüksekokulun kurucuları arasında yer alıyordu.
İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla başlatılan Sarıgül soruşturması sürüyor.
Sarıgül soruşturması nedir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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