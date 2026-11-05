Yoğun Bakımdan Çıkan Murat Cemcir Aylar Sonra Kameralar Karşısında Sağlık Durumunu Anlattı

Cemcir, şirketiyle ilgili iflas iddialarına da yanıt verdi. Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat nedeniyle sürecin kendilerinden habersiz başladığını anlatan oyuncu, haberdar olduktan sonra avukatlarının itiraz ettiğini ve işin hukuki yoldan ilerleyeceğini söyledi. Cemcir şu ifadeleri kullandı:

'Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum.'