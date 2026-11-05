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Yoğun Bakımdan Çıkan Murat Cemcir Aylar Sonra Kameralar Karşısında Sağlık Durumunu Anlattı

Yoğun Bakımdan Çıkan Murat Cemcir Aylar Sonra Kameralar Karşısında Sağlık Durumunu Anlattı

Magazin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 22:18
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Geçen yılın son aylarında evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Murat Cemcir, aylar sonra kameralar karşısına geçti. 49 yaşındaki sanatçı, bir film etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cemcir hem sağlık durumuna hem de şirketiyle ilgili iflas iddialarına değindi.

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Cemcir iç kanama geçirmişti.

Cemcir iç kanama geçirmişti.

Murat Cemcir, geçen yılın son aylarında evinde aniden rahatsızlanmış ve iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncu, üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

Taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımda ölümden döndüğünü söyleyen Cemcir, hayranlarından dua istemiş, iyileşme sürecinin iyi gittiğini ve kan değerlerinin normale döndüğünü anlatmıştı.

Doktorlar uzun bir dinlenme önerdi.

Doktorlar uzun bir dinlenme önerdi.

Cemcir, gazetecilerin sağlık durumuna dair sorusuna iyi olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Doktorlarının kendisine hiçbir şey yapmaması için 8-9 ay süre verdiğini anlatan oyuncu, şu sözleri kullandı:

'Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor.'

Şirketindeki iflas sürecine itiraz edildi.

Şirketindeki iflas sürecine itiraz edildi.

Cemcir, şirketiyle ilgili iflas iddialarına da yanıt verdi. Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat nedeniyle sürecin kendilerinden habersiz başladığını anlatan oyuncu, haberdar olduktan sonra avukatlarının itiraz ettiğini ve işin hukuki yoldan ilerleyeceğini söyledi. Cemcir şu ifadeleri kullandı:

'Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum.'

Şapkalı Kedi etkinliğinde konuştu.

Şapkalı Kedi etkinliğinde konuştu.

Cemcir, Türkçe dublajında yer aldığı Şapkalı Kedi animasyon filminin ön gösterimine katıldı ve burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, etkinlikte sağlık durumunu ve şirketiyle ilgili süreci anlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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