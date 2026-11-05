Yoğun Bakımdan Çıkan Murat Cemcir Aylar Sonra Kameralar Karşısında Sağlık Durumunu Anlattı
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Geçen yılın son aylarında evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Murat Cemcir, aylar sonra kameralar karşısına geçti. 49 yaşındaki sanatçı, bir film etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cemcir hem sağlık durumuna hem de şirketiyle ilgili iflas iddialarına değindi.
Cemcir iç kanama geçirmişti.
Doktorlar uzun bir dinlenme önerdi.
Şirketindeki iflas sürecine itiraz edildi.
Şapkalı Kedi etkinliğinde konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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