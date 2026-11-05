Fenomen Ersan Diamond'ın Kullanılmış Çorap Satışı Bakanlığı Harekete Geçirdi
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Sosyal medya fenomeni Ersan Diamond, Fenerbahçe-Liverpool maçında giydiği çorapları satışa çıkarıp gelirini devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu. Paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi hesaplarını etiketleyen Diamond'a Bakanlıktan sert bir yanıt geldi. Bakanlık, paylaşımla ilgili yasal süreç başlattığını açıkladı.
Çorapları 12 bin dolara satışa çıkardı.
Bağış iki vakfa yapıldı.
Bakanlık çocukların bu işe karıştırılmasına tepki gösterdi.
Suç duyurusu 301. maddeden yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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