Fenomen Ersan Diamond'ın Kullanılmış Çorap Satışı Bakanlığı Harekete Geçirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, isim vermeden E.D. olarak andığı fenomenin paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorap satışıyla ilişkilendirilmesinin ve bunun Bakanlığın resmi hesapları etiketlenerek bir gösteriye dönüştürülmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. Açıklamada, paylaşılan dekontta alıcı görünen vakfın Bakanlık bünyesinde olmadığı, ayrı tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğu belirtildi. Bakanlık, bu vakfa yapılan bağışın Bakanlığa ya da koruması altındaki çocuklara yapılmış gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu ifade etti.