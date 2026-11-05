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Fenomen Ersan Diamond'ın Kullanılmış Çorap Satışı Bakanlığı Harekete Geçirdi

Fenomen Ersan Diamond'ın Kullanılmış Çorap Satışı Bakanlığı Harekete Geçirdi

Sosyal Medya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 18:15
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Sosyal medya fenomeni Ersan Diamond, Fenerbahçe-Liverpool maçında giydiği çorapları satışa çıkarıp gelirini devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu. Paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi hesaplarını etiketleyen Diamond'a Bakanlıktan sert bir yanıt geldi. Bakanlık, paylaşımla ilgili yasal süreç başlattığını açıkladı.

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Çorapları 12 bin dolara satışa çıkardı.

Çorapları 12 bin dolara satışa çıkardı.

Ersan Diamond, Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında giydiği çorapları 12 bin dolara satışa çıkardığını sosyal medya hesabından duyurdu. Diamond, satıştan elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarını da etiketledi ve kısa sürede gündem oldu.

Bağış iki vakfa yapıldı.

Bağış iki vakfa yapıldı.

Diamond'ın çorap satışı ve bağışlarla topladığı toplam 2,5 milyon lirayı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) aktardığı belirtildi. Fenomen, bağışın dekontunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak dekontta alıcı olarak görünen vakıf, Bakanlığın açıklamasıyla tartışmanın merkezine oturdu.

Bakanlık çocukların bu işe karıştırılmasına tepki gösterdi.

Bakanlık çocukların bu işe karıştırılmasına tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, isim vermeden E.D. olarak andığı fenomenin paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorap satışıyla ilişkilendirilmesinin ve bunun Bakanlığın resmi hesapları etiketlenerek bir gösteriye dönüştürülmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. Açıklamada, paylaşılan dekontta alıcı görünen vakfın Bakanlık bünyesinde olmadığı, ayrı tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğu belirtildi. Bakanlık, bu vakfa yapılan bağışın Bakanlığa ya da koruması altındaki çocuklara yapılmış gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu ifade etti.

Suç duyurusu 301. maddeden yapıldı.

Suç duyurusu 301. maddeden yapıldı.

Bakanlık, paylaşımın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama' suçunu düzenleyen 301/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İçeriğin yayından kaldırılması ve erişime engellenmesi de talep edildi. Bakanlık, devlet koruması altındaki çocuklara sunulan hizmetleri itibarsızlaştırmaya ve çocukları kişisel imaj çalışmalarına alet etmeye yönelik girişimlere karşı hukuki ve idari tedbirleri almayı sürdüreceğini bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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