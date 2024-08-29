Narin'in Annesinin İlginç Açıklamasından MasterChef'te Diskalifiye İddialarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Narin'in Annesinin İlginç Açıklamasından MasterChef'te Diskalifiye İddialarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Ağustos Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 19 Eylül 2020'de öldürülen Burhan Karakuş'un katili hala bulunamadı. Eşi Sevgi Karakuş'un Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmasıyla cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanmaya başladı.
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2. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kör Nokta dizisinde başrolleri Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz paylaşıyor. Sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen diziden ikinci fragman geldi. Fragmandaki oyunculuğu büyük beğeni toplayan Rabia Soytürk'e yorum yağdı!
3. Yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan İnci Taneleri dizisine 'Semiramis' olarak dahil olan Bestemsu Özdemir karakteri için sarışın oldu.
4. Aras Bulut İynemli'nin Devran rolüyle ekranlara döneceği Deha dizisinden ilk tanıtım geldi, sosyal medya yorumlarla coştu!
5. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden kaybolan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın aramaları sürüyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında da destek verilen aramalar sırasında Narin'in annesinin sarf ettiği bazı sözlerden bahsedildi. Annenin sözleri kafaları karıştırdı.
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6. 9 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları sürerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Narin ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.
7. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaşacağı Beni Bul dizisinin adı Gizli Bahçe olarak değiştirilmişti. Murat Yıldırım'ın gözünden geçirdiği küçük bir operasyon sebebiyle dizinin çekimlerine ara verildi!
8. Sonunda eylül geldi, yeni sezon başlamak üzere! TV ekranlarında bir an önce yayınlanmasını beklediğimiz dizilerin yayın tarihleri de birer birer belli olmaya başladı. Bakalım hangi dizi, ne zaman yayınlanacakmış?
9. 9 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin tüm Türkiye'nin gündemine otururken, emniyet güçlerinin yanı sıra Didem Arslan, Vazgeçme programında bu olayı işliyor. Geçtiğimiz günlerde annenin Narin'in abisi hakkında yaptığı açıklamaların aniden kesilmesi şaşkınlık yaratırken, Didem Arslan o ifadelerin sansürsüz halini yayınladı.
10. 8 yaşındaki kayıp Narin'i 9'uncu günde de arama çalışmaları devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında arama kurtarma ekipleri Narin'i bulmak için tuhaf bir yöntem kullandı.
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11. ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programına katılan Menekşe Koyuncu, performansı ve anlattıklarıyla gönüllere taht kurmuştu. Yarışmada yaşadıklarıyla ilgili konuşan Koyuncu, "Yarışmacılar beni köylü kıyafetiyle görünce 'Bu yaşlı kadının ne işi var bu yarışmada , gençler, üniversiteliler dururken' diyerek küçümsedi ama ben onlardan iyi yarıştım." ifadelerini kullandı.
12. Gözümüzün nuru dizimiz Kızılcık Şerbeti bizi koltuğa çivilendiğimiz sezon finaliyle yapayalnız bırakırken, Birsen Altuntaş sonunda Şerbo'nun yeni sezon yayın tarihini duyurdu. Hamdüsenalar olsun!
13. MasterChef Türkiye'de son günlerdeki eleme potası epey garip ilerliyor. Her hafta muhakkak potaya giren Çağlar, son olarak Onur tarafından potaya atılırken, bu hafta hiçbir yemeği geçmeyen Onur'a ağzının payını verdi.
14. TV100 spikeri Duygu Gözde Arslan, canlı yayında 9 gündür kayıp olan Narin için isyan etti. "Haberlere yansımayan gerçekler var" diyen Arslan, bu olayın bir sonuca bağlanması için yetkililere seslendi.
15. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün itibariyle tam 9 gündür haber yok. Aile kaybın araştırılması için Didem Arslan'la Vazgeçme programına başvurdu. Yayında ortaya çıkan detaylar hepimizi şok etti. İşte, yayın sırasında Narin'in kaybı ile ilgili yaşananlar...
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16. MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, yıllar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Dikkatli izleyiciler, 2024 yarışmacısı Onur'un da benzer paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.
17. MasterChef'te yarışmacıların kaldığı evler daima merak konusu olurken, Şirin ve Eda'nın paylaşımı kızlar evi hakkında ufak ipuçları verdi.
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