Müge Anlı'nın Narin Açıklamasından Kutu Bebek Ebrar'ın Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'nın Narin Açıklamasından Kutu Bebek Ebrar'ın Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Eylül Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. TV ekranlarının sevilen ve hatta en güvenilen ismi Müge Anlı, yeni sezona başladı. Aylar sonra kavuştuğumuz ekranların gerçek sultanındaki değişiklik gözlerden kaçmadı.
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2. MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta eleme adayları konusunda bir miktar kırıcı anlar yaşandı. Muratcan ve Beril'in asla eleme adayı olmayışı izleyiciyi kızdırırken, potadan kurtulan Akın'ın sözleri dikkatlerden kaçmadı.
3. Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda, üçüncü sezonla ilgili senaryo krizi yaşanıyor. İzleyicinin ısrarla bir arada görmek istediği Seyran ve Ferit'in yeniden ayrılmasının ardından, hayatlarına yeni isimlerin geleceğini duyurmuştuk. Seyran'ın belli olan partnerinden sonra iddiaya göre Ferit'in yeni partneri de belli oldu.
4. İrem Helvacıoğlu'nun Şükrü Özyıldız ile birlikte başrol olduğu Karadut dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak. Dizi TV ekibinin dizinin oyuncularıyla yaptığı röportaj yankı uyandırırken, İrem Helvacıoğlu'nun karakteri hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.
5. 13 gün önce kaybolan Narin'in haberiyle sarsılmamızın ardından yeni sezona başlayan Esra Erol'da programından bir kayıp haberi daha geldi. 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ın 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu iddia edildi.
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6. Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ını pek çoğunuz hatırlarsınız. Sevimli halleri ve tatlı diliyle kendine hayran bırakan ve sonrasında oyuncu olan Ebrar Alya Demirbilek'in son halini görünce epey şaşıracaksınız!
7. 2 Eylül Pazartesi günü itibariyle ekranlara dönen Müge Anlı'nın ilk konuğu depremde eşini kaybeden Ozan oldu. Ozan, birlikte enkaz altında kaldığını eşinin son nefesini verdiği anlara tanıklık etti. Enkazdan çıktıktan sonra ise evlatlık olduğunu öğrendiği eşi için Müge Anlı'ya başvurdu.
8. En son Deniz Yıldızı'nda oynadığı Can karakteri ile akıllara kazınan Melih Görgün, 2000'li yıllarda 14 Bahar şarkısı ile çıkış yapmıştı. Başarılı bir şarkıcı ve oyunculuğunun yanı sıra şimdi hayatı başka bir yere evrilen Görgün, bakın ne iş yapıyor...
9. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin ile ilgili herkesin gözü kulağı bugün ekranlara geri dönen Müge Anlı'daydı. Anlı'dan Narin'in kaybı ile ilgili ilk açıklama geldi.
10. Yalı Çapkını yeni sezonda birden fazla yeni oyuncu ile karşımıza çıkacak. Hikaye zaten bambaşka bir hal aldı. Yeni sezonda Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit ile Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Seyran karakterleri ayrılacak. Onların yeni partnerleri de belli oldu. Birsen Altuntaş diziye giren yeni oyuncuları açıkladı.
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11. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına coğrafya sorusu çıktı. Şıklardan dünyada var olmayan bir dağı seçen yarışmacının yanıtı gündem oldu.
12. Müge Anlı sevilen programı Tatlı Sert ile ekranlara döndü. Herkes Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin hakkında Anlı'dan haber beklerken herhangi bir açıklama gelmedi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi.
13. Dün akşam MasterChef yarışmasından elenen Çağlar ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Çağlar'ın erkekler evinde psikolojik şiddete maruz kaldığı yazıldı.
14. Sezon arası sona erdi, Müge Anlı ekranlara geri döndü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programından tanıdığımız ünlü avukat Rahmi Bey'in sağlık durumu ise merak edilenler arasındaydı. Programın ilk bölümünde açıklama geldi.
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