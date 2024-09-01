Milyoner'deki TDK Sorusunu Düşünmeden Cevaplayan Yarışmacı Ödülden Oldu!
Milyoner'deki TDK Sorusunu Düşünmeden Cevaplayan Yarışmacı Ödülden Oldu!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, TDK'da yer almayan kelime sorusuna jokersiz yanıt vermeye çalışınca ödülden oldu!
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Yeni sezonda Oktay Kaynarca ile izleyeceğimiz Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu ile son bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor.
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Her daim heyecanın doruklarda olduğu yarışmaya bu kez de TDK sorusu damga vurdu.
"Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te yer almaz?" sorusunu jokersiz cevaplamak isteyen yarışmacı, belli ki hata etti!
Soruya "Berikisi" yanıtını veren yarışmacı, doğru cevabın "Öbürküsü" olmasıyla 100.000 TL'lik ödülden oldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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