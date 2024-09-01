Aşk Acısı Birleştirmiş: Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan'ın Barıştığı Anlar Tekrar Gündem Oldu!
Aşk Acısı Birleştirmiş: Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan'ın Barıştığı Anlar Tekrar Gündem Oldu!
Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren ve 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü bulunan Ahu Tuğba, tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuğba'nın yıllar önce katıldığı Saba Tümer ile Bugün programında küs olduğu Oya Aydoğan ve Banu Alkan'la barıştığı anlar bu acı haberin ardından yeniden gündem oldu.
Kaynak: Pop Bizde
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Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde ölü bulunarak sevenlerini yasa boğdu.
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Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren ve kaburgaları kırılan ünlü oyuncu, bir süre yoğun bakımda tutulmuş ve ardından fizik tedaviye başlanmıştı.
Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan bu olayın ardından Miami'de yaşamını sürdüren Tuğba'dan ne yazık ki kötü haber geldi.
Yaşanan bu kötü hadisenin ardından güzel oyuncunun Yeşilçam dostlarıyla anısı yeniden gündem oldu.
Biliyorsunuz Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan uzun bir süre küs kalmışlardı.
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Yıllar sonra Saba Tümer'in programında bir araya gelen Yeşilçam Güzelleri, Banu Alkan'ın aşk acısı çekmesi sebebiyle barışmışlardı.
Programda 2016 yılında kaybettiğimiz Oya Aydoğan'ın da yer alması, yeniden o anları izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
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