Aşk Acısı Birleştirmiş: Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan'ın Barıştığı Anlar Tekrar Gündem Oldu!

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren ve 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü bulunan Ahu Tuğba, tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuğba'nın yıllar önce katıldığı Saba Tümer ile Bugün programında küs olduğu Oya Aydoğan ve Banu Alkan'la barıştığı anlar bu acı haberin ardından yeniden gündem oldu.

Kaynak: Pop Bizde