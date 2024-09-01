Görüş Bildir
Haberler
TV
Aşk Acısı Birleştirmiş: Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan'ın Barıştığı Anlar Tekrar Gündem Oldu!

Aşk Acısı Birleştirmiş: Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan'ın Barıştığı Anlar Tekrar Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 01:13

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren ve 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü bulunan Ahu Tuğba, tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuğba'nın yıllar önce katıldığı Saba Tümer ile Bugün programında küs olduğu Oya Aydoğan ve Banu Alkan'la barıştığı anlar bu acı haberin ardından yeniden gündem oldu.

Kaynak: Pop Bizde

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde ölü bulunarak sevenlerini yasa boğdu.

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde ölü bulunarak sevenlerini yasa boğdu.

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren ve kaburgaları kırılan ünlü oyuncu, bir süre yoğun bakımda tutulmuş ve ardından fizik tedaviye başlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçiren ve kaburgaları kırılan ünlü oyuncu, bir süre yoğun bakımda tutulmuş ve ardından fizik tedaviye başlanmıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan bu olayın ardından Miami'de yaşamını sürdüren Tuğba'dan ne yazık ki kötü haber geldi.

Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan bu olayın ardından Miami'de yaşamını sürdüren Tuğba'dan ne yazık ki kötü haber geldi.

Detaylar:

Yaşanan bu kötü hadisenin ardından güzel oyuncunun Yeşilçam dostlarıyla anısı yeniden gündem oldu.

Yaşanan bu kötü hadisenin ardından güzel oyuncunun Yeşilçam dostlarıyla anısı yeniden gündem oldu.

Biliyorsunuz Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan uzun bir süre küs kalmışlardı.

Biliyorsunuz Ahu Tuğba, Oya Aydoğan ve Banu Alkan uzun bir süre küs kalmışlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllar sonra Saba Tümer'in programında bir araya gelen Yeşilçam Güzelleri, Banu Alkan'ın aşk acısı çekmesi sebebiyle barışmışlardı.

Yıllar sonra Saba Tümer'in programında bir araya gelen Yeşilçam Güzelleri, Banu Alkan'ın aşk acısı çekmesi sebebiyle barışmışlardı.

Programda 2016 yılında kaybettiğimiz Oya Aydoğan'ın da yer alması, yeniden o anları izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın