Hiç Beklemiyorduk! MasterChef'te Şaşkına Uğratan Gecede Kim Elendi?
Hiç Beklemiyorduk! MasterChef'te Şaşkına Uğratan Gecede Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta geride kaldı. Birbirinden iddialı isimlerin eleme potasına girdiği haftada MasterChef'te elenen isim kim oldu?
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MsaterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı Hakan olurken, Kırmızı takım kaptanlığı için Beril'i seçti.
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Mavi takımda Hakan, Eda, Kaan, Semih, Nevzat, Kerem, Alper, Ayşe, Zübeyde ve Zeynep yer alırken;
Kırmızı takımda Beril, Muratcan, Onur, Şirin, Emre, Nigar, Beyza, Akın, Ezgi ve Çağlar yer aldı.
Haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takımdan eleme adayları Nigar ve Beyza oldu.
İkinci dokunulmazlığı da yine Mavi takım kazandı ve eleme adayları bu kez Çağlar ile Akın oldu.
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Üçüncü dokunulmazlığı kazanan bu kez Kırmızı takım oldu. Mavi takımdan belirlenen eleme adayları ise Zübeyde ile Nevzat oldu.
Bireysel oynanan eleme oyununun ardından ise Semih son eleme adayı olarak belirlendi.
Oynanan eleme oyununun ardından elenen isim Çağlar oldu.
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