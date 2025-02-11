Müge Anlı'daki Üfürükçünün Dolandırdığı Çiftten Merve Dizdar'a Gelen Yorumlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Üfürükçünün Dolandırdığı Çiftten Merve Dizdar'a Gelen Yorumlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da geçtiğimiz sezona Poyraz'ın bir Dominikli adamın evine girip yiyecek ve içecekleri alması damga vurmuştu. Bu sezon da Acun Ilıcalı, benzer bir durumu Hikmet'in yaptığını duyurdu. Hikmet, yarışmaya geldiğinde kaldıkları villadan aldığı yiyecek ve içecekleri adanın çeşitli yerlerine saklamış. Herkes uyurken gizlice yediği ve içtiği ortaya çıkan Hikmet'e ceza yağdı!
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2. Show TV dizisi Deha'dan geçtiğimiz haftalarda Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu ayrılmıştı. Reytinglerinde düşüş gerçekleşen dizide flaş ayrılık daha gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide önemli bir veda daha yaşanacak.
3. Birçok ülkede ilginç reality şovlar ekranlara gelirken, en dikkat çekenlerden biri de farklı versiyonlarıyla ‘Temptation Island’ yarışması oldu. Programın İspanyol versiyonunda yaşananlar ise gündeme damga vurdu. Programın ikinci bölümünde Montoya, sevgilisinin kendisini ikinci kez aldatma anlarını izlemek zorunda kaldı. Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu.
4. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kral Kaybederse ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ancak dizide 38 yaşındaki Merve Dizdar'ın üniversite öğrencisi olması izleyenlerin goygoy radarından kurtulamadı. Ünlü oyuncu sosyal medyada komedi bombardımanına tutuldu.
5. Kanal D ekranlarında başlayacak Piyasa dizisi için tesettüre giren İlayda Alişan'a yorum yağmıştı. Münevver karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Alişan, tesettürlü görünümüne yapılan yorumlarla ilgili ilk kez konuştu.
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6. İbrahim Ünlütaşkıran'ın röportajıyla birlikte baba Mesut'un da cinayete kurban gittiği ve üzerinin kapatıldığı iddiası daha da güçlendi.
7. Aşiret dizilerine olan hasreti dindiren Uzak Şehir, Yalı Çapkını'na ait olan rekoru da kırarak yeni reyting rekortmeni dizimiz oldu. Cihan ve Alya arasındaki gerilimin yerini sevgi kıvılcımlarına bırakması izleyicinin ilgisinin daha da fazla artmasını sağladı. Dün akşam yayınlanan bölümde Cihan'ın Alya'ya aldığı kolyenin fiyatı da merak konusu olmuştu. Dikkatli bir izleyici kolyeyi bularak fiyatını ortaya çıkardı!
8. Survivor 2025'in son bölümlerinde Adem Kılıçcı ile yaşadığı gerginlikle gündeme oturan Çılgın Sedat'ın oğlu 19 yaşına girdi. Serebral Palsi hastalığına sahip olan Siraç'ın doğum gününü de annesi Özlem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
9. Kanal D'nin reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi her karakteriyle yoğun ilgi görüyor. Aşiret dizisinin en dikkat çekici karakterlerinden 'Sadakat Albora'ya hayat veren Gonca Cilasun da büyük beğeni topluyor. Cilasun geçtiğimiz günlerde Biz Bize programının konuğu oldu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren Gonca Cilasun eski mesleğini de açıkladı.
10. Geçtiğimiz günlerde TikTok platformunda viral olan Fadime ve Ethem çiftine denk gelmişsinizdir. Aralarında 31 yaş fark olan ikilinin 'aşkı' büyük tepki çekmişti. Canlı yayınlardında sarmaş dolaş hallere bürünen ikili geçtiğimiz günlerde de evlendi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olaya sunucu Aslı Hünel de tepkisiz kalmadı.
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11. Kızıl Goncalar'da 37. bölümü geride bırakırken sosyal medyada Cüneyd'imizin düştüğü vaziyete tepki yağdı. Diziye son bölümlerde dahil olan Saatçi Aziz dengeleri bozdu. Cüneyd ile ilgili planları olan Aziz Efendi, torunu Şirin ile birlikte neyin peşinde, izleyici anlamaya çalışırken dizideki o detay gözlerden kaçmadı. Dizide Şirin'in tamir için getirdiği eser ile Saatçi Aziz'in bir bağlantısı olup olmadığı akıllara geldi. Gelin, birlikte bu bağlantı hakkında biraz akıl yürütelim.
12. Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümüne yalnızca saatler kaldı. Gülseren Budaycıoğlu'nun kaleminden çıkan romandan uyarlanan yapımın günü salı olarak belirlendi. Bu yüzden de Sen Ağlama İstanbul'un günü değişti. Final yapacağı konuşulan yapımın oyuncularından İsmail Hacıoğlu da eski aşkı Aslıhan Gürbüz'ün yeni dizisi Kral Kaybederse dizisinin sosyal medya hesabına yorum yaptı. Yapılan yorum kimileri tarafından da imalı bulundu.
13. Ülkemizde üfürükçü olayları ne yazık ki son bulmuyor. Müge Anlı'ya Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından 15-17 bin euro dolandırıldıklarını iddia eden Dağıstan ve Habibe'nin hikayesi damga vurdu. Üç harflilerin çocuğu olduğunu söylediği iddia edilen, üfürükçünün büyü yaparkenki görüntüleri de yayına verildi. Üfürükçünün üç harflileri çıkardığını iddia ettiği videodaki çıkardığı garip sesler ve söylemleri akıllara durgunluk verdi.
14. Müge Anlı'da akılalmaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu sabah yeni bir konuya başlayan Müge Anlı, bu kez Gazmalı Rahman Hoca adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını iddia eden bir çifti konuk etti. Dağıstan ve Habibe, gerçek adı Abdülrahim olan Gazmalı Rahman Hoca'nın kendilerine büyüler yaptığını öne sürdü. Mağdur olan ikilinin TikTok'ta paylaşılan büyü yazılı fotoğrafı ortaya çıktı.
15. Kanal D'nin yeni sezona damgasını vuran Uzak Şehir, her hafta kendi reyting rekorunu kırmaya devam ediyor. Pazartesi akşamlarının en iddialı dizisi olup rakiplerine toz yutturmaya başlayan aşiret dizisi Uzak Şehir, Yalı Çapkını'nın elinde tuttuğu rekor reyting oranını da aşarak zirvenin yeni sahibi oldu.
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16. Survivor All Star 2025’te Adem Kılıçcı ve Çılgın Sedat (Sedat Kapurtu) arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Adem Kılıçcı, Çılgın Sedat'ı resmen kucağına alıp fırlattı. Adem Kılıçcı’nın, Çılgın Sedat’ı sert bir şekilde iterek yerinden fırlatması sosyal medyada büyük tepki topladı. İzleyiciler, olayın ardından Acun Ilıcalı’nın nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyordu. Yarışmacı hakkında diskalifiye iddiaları da gündeme gelmişti. Karar belli oldu!
17. Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu başladı. Ancak ekip tam kadro değil bu kez bir kişi eksik: Alper Kul. Sevilen oyuncu Alper Kul'un programdaki yokluğu çok belli oluyor. Sevenleri bu ayrılık kararının nedenini merak ediyor. Saba Tümer'in yayınına konuk olan başarılı oyuncu, Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldığına espriyle karşılık verdi. Biraz olsun hepimizin merakını gidermiş oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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