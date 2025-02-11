Diskalifiye İddiası Gündemdeydi: Survivor'da Çılgın Sedat'a Saldıran Adem Kılıçcı'nın Cezası Açıklandı!
Diskalifiye İddiası Gündemdeydi: Survivor'da Çılgın Sedat'a Saldıran Adem Kılıçcı'nın Cezası Açıklandı!
Survivor All Star 2025’te Adem Kılıçcı ve Çılgın Sedat (Sedat Kapurtu) arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Adem Kılıçcı, Çılgın Sedat'ı resmen kucağına alıp fırlattı. Adem Kılıçcı’nın, Çılgın Sedat’ı sert bir şekilde iterek yerinden fırlatması sosyal medyada büyük tepki topladı. İzleyiciler, olayın ardından Acun Ilıcalı’nın nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyordu. Yarışmacı hakkında diskalifiye iddiaları da gündeme gelmişti. Karar belli oldu!
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Survivor All Star 2025’e Adem Kılıçcı ve Çılgın Sedat kavgası damgasını vurdu. Sosyal medyada kavga sonrası diskalifiye iddiaları yükseldi.
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Adem Kılıçcı’nın, Çılgın Sedat’ı (Sedat Kapurtu) sert bir şekilde iterek yerinden fırlatması sosyal medyada büyük tepki topladı.
İzleyiciler, olayın ardından Acun Ilıcalı’nın nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyordu.
Son bölümde konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, Adem Kılıçcı’nın diskalifiye edilmeyeceğini ancak ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldığını duyurdu.
Ilıcalı, "Survivor’da agresif fiziksel temasın bir cezası olmak zorunda. Belki olay çok büyümemiş olabilir ama dokunmak bile kurallar gereği yaptırımı gerektiriyor." diye konuştu.
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Ilıcalı, Adem'in beş ödülden yararlanamayacağını açıkladı. Ayrıca Adem'e göndermeli konuştu.👇🏻
"Zaten mental ve fiziksel olarak zor bir süreç yaşıyorsun, şimdi ödül anlamında da zorlanacaksın. Senin için belki de en zorlu Survivor olacak. Tabii eğer bitirebilirsen…"
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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