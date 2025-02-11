Diskalifiye İddiası Gündemdeydi: Survivor'da Çılgın Sedat'a Saldıran Adem Kılıçcı'nın Cezası Açıklandı!

Survivor All Star 2025’te Adem Kılıçcı ve Çılgın Sedat (Sedat Kapurtu) arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Adem Kılıçcı, Çılgın Sedat'ı resmen kucağına alıp fırlattı. Adem Kılıçcı’nın, Çılgın Sedat’ı sert bir şekilde iterek yerinden fırlatması sosyal medyada büyük tepki topladı. İzleyiciler, olayın ardından Acun Ilıcalı’nın nasıl bir karar vereceğini merakla bekliyordu. Yarışmacı hakkında diskalifiye iddiaları da gündeme gelmişti. Karar belli oldu!