Müge Anlı'daki Cinayet İtirafından MasterChef Deniz'in Tepki Çeken Taklidine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Cinayet İtirafından MasterChef Deniz'in Tepki Çeken Taklidine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Eylül Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef'in yeni sezonunun en dobra ve en çok konuşulan ismi Deniz olmuştu. Girdiği tartışmalarla sık sık gündem olsa da ilk haftalarda elenen Deniz, katıldığı programda Ayşe'nin taklidini yaparak tepki çekti.
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2. Geçtiğimiz sezon Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Hande Erçel, oyunculuğuyla sık sık eleştirilse de ülkenin en beğenilen isimlerinden biri. 2. Sayfa Official mikrofonlarına konuşan güzel oyuncu, yeni sezonda ekranlara dönüp dönmeyeceği sorusuna yanıt verdi.
3. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, sezonun en yüksek reytingli dizilerinden biri olmayı başardı. Başta yaş farkı çok eleştirilse de ikilinin dizideki uyumları çok beğenildi.
4. Aşk Yeniden, Kalp Atışı, Hercai, Bir Gece Masalı gibi dizilerin ünlü senaristi Eda Tezcan, yazdığı diziler arasındaki favori çiftini açıkladı!
5. Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımı olarak görülen Kızıl Goncalar, yeni sezonuyla önümüzdeki hafta izleyicisiyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre bu sezon konusu daha tempolu geçecek dizide, Dücane Cündioğlu'nun bir sözüne yer verildi.
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6. Geçtiğimiz sene Esra Erol'a katılan Veysel sokakta ölü bulundu. Eşi Betül'ü, Özge ile aldatan Veysel, hamile kalan Özge ile evlendi. Esra Erol çiftin birlikte yaşadığı eve gitti, çöpten Veysel'in kıyafetleri çıktı.
7. Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında iki kadın bir erkek yüzünden karşı karşıya geldi. Biri diğerine "Leş gibi kokuyorsun" deyip yayını terk edince diğeri sinir krizi geçirip yerlere yattı.
8. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programına gelin ve kaynana arasındaki ilişki damga vurdu. Kaynanasının aslında ablası olduğunu anlatan gelin Nazar, izleyicilere küçük çaplı şok yaşattı.
9. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizide yayınlanan öpüşme sahnesi sosyal medyada dalga konusu oldu.
10. Geçtiğimiz sene Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikizleri olduğunu açıklamıştı. İkili programda yüzleşip boşanırlarken Esra Erol, Veysel'in ölümü arkasındaki şaşırtan tesadüfü açıkladı.
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11. NOW'ın beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar 30 Eylül Pazartesi günü 2. sezonuyla geliyor. 2. fragmanı yayınlanan Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep'i beklenen karşılaşması yaşanırken izleyiciler fragmana yorum yağdırdı.
12. atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinin son bölümüne trafik kazası sahnesi damga vurmuştu. O sahnenin kamera arkası yürekleri bir kez daha hoplattı.
13. atv'de başlayan Kör Nokta dizisinin başrollerinde Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz bulunuyor. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide Soytürk'ün Şaşmaz'a tokat attığı sahne dalga konusu oldu.
14. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine kan donduran bir olay işleniyor. Babalarının ölmesi üzerine Müge Anlı'ya başvuran kardeşler, anneleri ve onun sevgilisi Şehmus'u cinayetle suçlamıştı. O dönem babasıyla yaşayan kız kardeş Naime, söz konusu olayı canlı yayında itiraf etti.
15. Televizyonun en pozitif işlerinden Bahar, 2. sezonuyla Show TV ekranlarına geri dönüyor. Dizinin başrolü Demet Evgar, Show TV kameralarına verdiği röportajda dizideki doğaçlama sahneler hakkında konuştu.
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16. Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda diziye dahil olan Cem Söküt, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı iddia edilen "dokunma" krizi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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