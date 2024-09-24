MasterChef Deniz'in Önlüğünü Başörtüsü Olarak Kullanıp Ayşe'nin Taklidini Yapması Tepki Çekti!

MasterChef'in yeni sezonunun en dobra ve en çok konuşulan ismi Deniz olmuştu. Girdiği tartışmalarla sık sık gündem olsa da ilk haftalarda elenen Deniz, katıldığı programda Ayşe'nin taklidini yaparak tepki çekti.

Kaynak: Pınar Kerimoğlu