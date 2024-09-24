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MasterChef Deniz'in Önlüğünü Başörtüsü Olarak Kullanıp Ayşe'nin Taklidini Yapması Tepki Çekti!

MasterChef Deniz'in Önlüğünü Başörtüsü Olarak Kullanıp Ayşe'nin Taklidini Yapması Tepki Çekti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 01:26

MasterChef'in yeni sezonunun en dobra ve en çok konuşulan ismi Deniz olmuştu. Girdiği tartışmalarla sık sık gündem olsa da ilk haftalarda elenen Deniz, katıldığı programda Ayşe'nin taklidini yaparak tepki çekti.

Kaynak: Pınar Kerimoğlu

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MasterChef'e katıldığı günden itibaren dobra konuşmaları ve girdiği tartışmalarla konuşulan Deniz eleştirilere maruz kalmıştı.

MasterChef'e katıldığı günden itibaren dobra konuşmaları ve girdiği tartışmalarla konuşulan Deniz eleştirilere maruz kalmıştı.

Özellikle Ayşe'ye yüklenmesi ve onun ağlamasına sebep olmasıyla tepki çeken yarışmacı, ilk haftalarda elenmişti.

Özellikle Ayşe'ye yüklenmesi ve onun ağlamasına sebep olmasıyla tepki çeken yarışmacı, ilk haftalarda elenmişti.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Deniz, Ayşe'nin taklidini yaptı.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Deniz, Ayşe'nin taklidini yaptı.

Önlüğünü çıkarıp başörtüsü olarak bağlayan Deniz, Ayşe'nin kendisi hakkında düşündüklerini dile getirdi.

Önlüğünü çıkarıp başörtüsü olarak bağlayan Deniz, Ayşe'nin kendisi hakkında düşündüklerini dile getirdi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Ayşe'nin yaptığı bu taklit sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Ayşe'nin yaptığı bu taklit sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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