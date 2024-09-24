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Bir Gece Masalı'ndaki Kaza Sahnesinden Kamera Arkası Geldi!

Bir Gece Masalı'ndaki Kaza Sahnesinden Kamera Arkası Geldi!

Trafik Kazası Bir Gece Masalı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 13:29

atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinin son bölümüne trafik kazası sahnesi damga vurmuştu. O sahnenin kamera arkası yürekleri bir kez daha hoplattı.

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atv'nin yeni sezon için yayınladığı iddialı dizisi Bir Gece Masalı henüz birkaç haftadır yayın hayatına devam etmesine rağmen yoğun ilgi görüyor.

atv'nin yeni sezon için yayınladığı iddialı dizisi Bir Gece Masalı henüz birkaç haftadır yayın hayatına devam etmesine rağmen yoğun ilgi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde 3. bölümüyle yayınlanan Bir Gece Masalı, özellikle heyecan dolu trafik kazası sahnesiyle yürekleri ağıza getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde 3. bölümüyle yayınlanan Bir Gece Masalı, özellikle heyecan dolu trafik kazası sahnesiyle yürekleri ağıza getirmişti.

Selim'in Canfeza ve babasıyla arabayla gittiği sahnede karşılarına Mahir'in çıkmasıyla durmak yerine kaza yapmayı göze alması apayrı bir şok yaşatırken o sahnenin nasıl çekildiğinin yeni bir kamera arkası görüntüsü geldi.

Selim'in Canfeza ve babasıyla arabayla gittiği sahnede karşılarına Mahir'in çıkmasıyla durmak yerine kaza yapmayı göze alması apayrı bir şok yaşatırken o sahnenin nasıl çekildiğinin yeni bir kamera arkası görüntüsü geldi.

İşte merak edilen kamera arkası:

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