Bir Gece Masalı'ndaki Kaza Sahnesinden Kamera Arkası Geldi!
Bir Gece Masalı'ndaki Kaza Sahnesinden Kamera Arkası Geldi!
atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinin son bölümüne trafik kazası sahnesi damga vurmuştu. O sahnenin kamera arkası yürekleri bir kez daha hoplattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
atv'nin yeni sezon için yayınladığı iddialı dizisi Bir Gece Masalı henüz birkaç haftadır yayın hayatına devam etmesine rağmen yoğun ilgi görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde 3. bölümüyle yayınlanan Bir Gece Masalı, özellikle heyecan dolu trafik kazası sahnesiyle yürekleri ağıza getirmişti.
Selim'in Canfeza ve babasıyla arabayla gittiği sahnede karşılarına Mahir'in çıkmasıyla durmak yerine kaza yapmayı göze alması apayrı bir şok yaşatırken o sahnenin nasıl çekildiğinin yeni bir kamera arkası görüntüsü geldi.
İşte merak edilen kamera arkası:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın