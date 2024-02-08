Mehmet Şef'in Babasıyla İlgili İtirafından Kısmetse Olur'da Taciz İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Mehmet Şef'in Babasıyla İlgili İtirafından Kısmetse Olur'da Taciz İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Şubat Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'ın olaylı yarışmacısı Nagihan Karadere son bölümde yaşanan olayların ardından Acun Ilıcalı'dan ihtar aldı. Nagihan'la yalnız konuşan Acun Ilıcalı, Nagihan'a iki seçenek sundu.
2. Survivor All Star 2024 olayların sezonu olmaya devam ederken, TV100'ün haberine göre Survivor'a şampiyonlardan Avatar Atakan dahil olacak.
3. Hatırlarsanız RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermiş ve cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği açıklanmıştı. Dizinin başhekimi Hamdi Alkan'dan RTÜK cezası hakkında açıklama geldi.
4. MasterChef'in ilk sezonundan beridir evlerimize konuk olan ve artık yakından tanıdığımızı düşündüğümüz Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu. Sorulara içtenlikle cevap veren Mehmet Şef, babası ile ilgili itirafıyla herkesin burnunun direğini sızlattı.
5. Survivor All Star'ın olaylı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, son bölümde Nagihan'la kavgasıyla gündem oldu. Nagihan'ın kendisinden özür dilemesini isteyen Aleyna'nın söylemleri olay olurken, Survivor izleyicisi Demet Akalın, Aleyna'ya sert sözler söyledi.
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6. Survivor All Star'ın en ses getiren yarışmacılarından Turabi Çamkıran sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yarışmada yoktu. Acun Ilıcalı, Turabi'nin akıbeti hakkında açıklama yaptı.
7. Survivor All Star 2024 gelmiş geçmiş en hareketli sezonlardan biri olurken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı acil durum konseyinde Kırmızı takım için inanılmaz bir sürpriz açıklandı. Turabi ve Nihat'ın sakatlık nedeniyle veda ettiği yarışmaya yeni yarışmacıların geleceği duyuruldu.
8. Survivor All Star'a sakatlıkları nedeniyle veda eden Turabi ve Nihat'ın ardından Kırmızı takıma 3 yeni ismin geleceğini duyuran Acun Ilıcalı bu isimlerden birinin Sema Aydemir olduğunu söyleyince Sema'nın ikiz kardeşi Seda Ocak'ın tepkisi herkesi şaşırttı.
9. Survivor All Star'a gelir gelmez büyük olayların patlak vermesine neden olan Mustafa Kemal son bölümde oyunda oynamayı reddetmiş ve yarışmayı terk etmişti. Mustafa Kemal adına konseyde konuşan Nagihan, arkadaşının maddi olarak desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı.
10. Survivor All Star'da yaşanan dozu büyük tartışma sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın yıllar sonra ilk kez bu denli büyük bir sinir harbi yaşadığını görenler hayret etti. Aynı zamanda mizahlarına da alet ettiler tabii. Herkesin dilinde gezen sinir anına bir yorum da İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak'tan geldi.
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11. Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Turabi Çamkıran geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir yarışlarda yer alamıyordu. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, Turabi'nin Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını açıklarken, Turabi'den konu hakkında ilk açıklama geldi.
12. Nagihan'ın diskalifiye iddiaları, Turabi'nin sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmesi derken Survivor'da ortalık karıştı! Kırmızı takıma yedek olarak Sema Aydemir, Atakan Arslan ve Hilmi Cem İntepe dahil oldu! Kırmızı takımın eli bu denli güçlenirken kenarda köşede olanları sessizce izleyen Mavi takımın garibanlığı goygoycuların diline düştü.
13. Sosyal medya fenomeni ve set çalışanı olan Yener Yalçın dizi ve reklam setleri hakkında merak edilenleri açıklarken, son videosunda dizi setinde para kazanan figüran sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
14. Gülseren isimli bir anne, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızının 4 Ocak'ta kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi.
15. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına taciz iddiası damgasını vurdu! Dışarıda Oğuzhan ile aşk yaşadığı söylenen Rümeysa, eski taliplisi Kaan'ın kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu iddia edince evde ortalık karıştı!
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16. Ortalığın karışıp tüm düzenin bozulduğu Survivor'da Nagihan'ın diskalifiye olması beklenirken Turabi'nin sakatlık sebebiyle yarışmaya veda edildiği öğrenildi. Sema, Hilmicem ve Avatar Atakan'ın dahil olduğu yarışmayla ilgili dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Turabi ile ilgili detay kafaları karıştırdı.
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