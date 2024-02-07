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MasterChef'in Dağ Gibi Duran Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Baba İtirafı Burnunuzun Direğini Sızlatacak

MasterChef'in Dağ Gibi Duran Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Baba İtirafı Burnunuzun Direğini Sızlatacak

MasterChef Türkiye
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.02.2024 - 23:43

MasterChef'in ilk sezonundan beridir evlerimize konuk olan ve artık yakından tanıdığımızı düşündüğümüz Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu. Sorulara içtenlikle cevap veren Mehmet Şef, babası ile ilgili itirafıyla herkesin burnunun direğini sızlattı.

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MasterChef' Türkiye'in ilk sezonundan itibaren yarışmacıların karşısında bir dağ gibi duran, itiraf etmek gerekirse biraz da olsa korkutan jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya olmuştu.

MasterChef' Türkiye'in ilk sezonundan itibaren yarışmacıların karşısında bir dağ gibi duran, itiraf etmek gerekirse biraz da olsa korkutan jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya olmuştu.

2018 yılından beridir yarışmacıların hem çok saygı duyduğu ve bir hayli de korktuğu isim şef Mehmet Yalçınkaya olmuştu. Mutfak konusundaki başarılarını saymakla bitiremeyeceğimiz Mehmet Yalçınkaya'nın ünü, programla birlikte daha da artmıştı.

Bu yıl All Star kadrosunun karşısında daha neşeli ve daha eğlenceli bir şekilde izlediğimiz Mehmet Şef, sosyal medyada izleyicilerin de oldukça güldüğü ve sevdiği bir yüz.

Bu yıl All Star kadrosunun karşısında daha neşeli ve daha eğlenceli bir şekilde izlediğimiz Mehmet Şef, sosyal medyada izleyicilerin de oldukça güldüğü ve sevdiği bir yüz.

Bu sezon kendisini daha önce hiç görmediğimiz kadar gülerken görmüş olabiliriz. Hatta All Star'ın hakkını verip fazla yemekten fenalaştığı bile oldu. Kendisini böyle neşeli bir şekilde izledikçe biz de MasterChef Türkiye hep bitmesin ve hep karşımızda olsunlar istiyoruz.

Diğer yandan aile yaşantısıyla da göz dolduran isimlerden biri Mehmet Yalçınkaya.

Diğer yandan aile yaşantısıyla da göz dolduran isimlerden biri Mehmet Yalçınkaya.

Mehmet Şef'in Sude, Emre ve Utkan adında üç çocuğu var bilmeyenleriniz için. Fenomen kızı Sude ile çektiği videolardaki tatlılığı hepimizi çok etkilemişti hatta. Aynı şekilde oğlu Emre'yi evlendirirken büyük bir neşeyle göbek attığını da izlemişliğimiz var. Takip edenler bilir, oğlu Utkan da kendi restoranlarında şef olarak çalışıyor.

Mutfak konusundaki başarıları saymakla bitmeyen Mehmet Yalçınkaya'nın hayatına, MasterChef Türkiye ile kazandığı ünün ardından magazinde de sık sık rastlamaya başladık böylece.

Mutfak konusundaki başarıları saymakla bitmeyen Mehmet Yalçınkaya'nın hayatına, MasterChef Türkiye ile kazandığı ünün ardından magazinde de sık sık rastlamaya başladık böylece.

Ailesi hakkındaki detayları da bu sayede biliyoruz zaten. Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'nin final yapmasının ardından, 1.4 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin karşısına geçiyor.

Son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programının konuğu olan Mehmet Şef, söyledikleriyle izleyenlerin burnunun direğini sızlattı.

Son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programının konuğu olan Mehmet Şef, söyledikleriyle izleyenlerin burnunun direğini sızlattı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Kaçamazsın, babandan da bahsedeceğiz. Niye hiç bahsetmiyorsun?' sorusunun ardından Mehmet Yalçınkaya beklenmedik bir cevap verdi.

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Şef Mehmet Yalçınkaya, babası Seyfettin Yalçınkaya'yı 2020 yılında kaybetmişti.

Şef Mehmet Yalçınkaya, babası Seyfettin Yalçınkaya'yı 2020 yılında kaybetmişti.

Rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü bilinen Seyfettin Yalçınkaya, 2020 yılında 69 yaşında hayatını kaybetmişti. Mehmet Yalçınkaya, babasını memleketi Bolu Yenigüney köyünde kıldıkları cenaze namazının ardından toprağa vermişti.

Babasıyla çok az vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya "Babam öldüğünde üzülür müyüm?" diye düşündüğünü söyledi.

Babasıyla çok az vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya "Babam öldüğünde üzülür müyüm?" diye düşündüğünü söyledi.

'Babamla toplasanız 3 sene anca geçirmişizdir ya da 4 sene. Ama dedim ki çok az zaman geçirdiğim için ve uzak kaldığımız için 'babamla ilgili üzülür müyüm?' diyordum.'

Ardından söyledikleriyle göz dolduran Mehmet Yalçınkaya, babasını rüyasında görebilmek için yalvardığını dile getirdi.

Ardından söyledikleriyle göz dolduran Mehmet Yalçınkaya, babasını rüyasında görebilmek için yalvardığını dile getirdi.

'Öyle değilmiş. Ama yandım, hem de nasıl yandım. 'Babam öldüğünde üzülür müyüm?' diye düşünen Mehmet, şu an rüyasında görmek için yalvarıyor.'

Mehmet Yalçınkaya'nın duygulandıran baba itirafı:

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