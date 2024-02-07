MasterChef'in Dağ Gibi Duran Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Baba İtirafı Burnunuzun Direğini Sızlatacak

Bu sezon kendisini daha önce hiç görmediğimiz kadar gülerken görmüş olabiliriz. Hatta All Star'ın hakkını verip fazla yemekten fenalaştığı bile oldu. Kendisini böyle neşeli bir şekilde izledikçe biz de MasterChef Türkiye hep bitmesin ve hep karşımızda olsunlar istiyoruz.