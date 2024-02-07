MasterChef'in Dağ Gibi Duran Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Baba İtirafı Burnunuzun Direğini Sızlatacak
MasterChef'in Dağ Gibi Duran Şefi Mehmet Yalçınkaya'nın Baba İtirafı Burnunuzun Direğini Sızlatacak
MasterChef'in ilk sezonundan beridir evlerimize konuk olan ve artık yakından tanıdığımızı düşündüğümüz Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu. Sorulara içtenlikle cevap veren Mehmet Şef, babası ile ilgili itirafıyla herkesin burnunun direğini sızlattı.
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MasterChef' Türkiye'in ilk sezonundan itibaren yarışmacıların karşısında bir dağ gibi duran, itiraf etmek gerekirse biraz da olsa korkutan jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya olmuştu.
Bu yıl All Star kadrosunun karşısında daha neşeli ve daha eğlenceli bir şekilde izlediğimiz Mehmet Şef, sosyal medyada izleyicilerin de oldukça güldüğü ve sevdiği bir yüz.
Diğer yandan aile yaşantısıyla da göz dolduran isimlerden biri Mehmet Yalçınkaya.
Mutfak konusundaki başarıları saymakla bitmeyen Mehmet Yalçınkaya'nın hayatına, MasterChef Türkiye ile kazandığı ünün ardından magazinde de sık sık rastlamaya başladık böylece.
Son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programının konuğu olan Mehmet Şef, söyledikleriyle izleyenlerin burnunun direğini sızlattı.
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Şef Mehmet Yalçınkaya, babası Seyfettin Yalçınkaya'yı 2020 yılında kaybetmişti.
Babasıyla çok az vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya "Babam öldüğünde üzülür müyüm?" diye düşündüğünü söyledi.
Ardından söyledikleriyle göz dolduran Mehmet Yalçınkaya, babasını rüyasında görebilmek için yalvardığını dile getirdi.
Mehmet Yalçınkaya'nın duygulandıran baba itirafı:
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