Canlı Yayına Katılarak Kocasının Ahlaksız Teklifini Anlatan Kadın Şoke Etti: "Bir Üçgen Kuralım..."

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Nur Viral'in moderatörlüğünü yaptığı Hayatta Her Şey Var programının son bölümünde herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Canlı yayına bağlanan kadının kocasıyla ilgili anlattıkları hem Nur Viral'i hem de Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'yı şoke etti.