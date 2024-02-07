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Canlı Yayına Katılarak Kocasının Ahlaksız Teklifini Anlatan Kadın Şoke Etti: "Bir Üçgen Kuralım..."

Canlı Yayına Katılarak Kocasının Ahlaksız Teklifini Anlatan Kadın Şoke Etti: "Bir Üçgen Kuralım..."

themyscira - Misafir Editör
07.02.2024 - 16:00

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Nur Viral'in moderatörlüğünü yaptığı Hayatta Her Şey Var programının son bölümünde herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Canlı yayına bağlanan kadının kocasıyla ilgili anlattıkları hem Nur Viral'i hem de Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'yı şoke etti.

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Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programı son bölümüyle herkesi şaşırttı.

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programı son bölümüyle herkesi şaşırttı.

Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'nın konuk olduğu programa katılan bir kadın, kocasıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'nın konuk olduğu programa katılan bir kadın, kocasıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Acıyıp dükkanlarında kalmasına izin verdikleri kadınla kocasının ilişkisi olduğunu söyleyen kadın, bu ilişkiden bir çocuğun dünyaya geldiğini söyledi.

Acıyıp dükkanlarında kalmasına izin verdikleri kadınla kocasının ilişkisi olduğunu söyleyen kadın, bu ilişkiden bir çocuğun dünyaya geldiğini söyledi.

Özbek kadının kendisini 'boşan' diye sürekli aramasına karşın kocasının teklifi herkesi şaşırttı.

Kocasının sevgilisini eve kuma olarak getirmeyi teklif ettiğini dile getiren izleyici, "İlişkileri devam ediyor, kumalığı kabul et diyor. Ben maddi olarak zorlandığım için susuyorum. Küçük çocuğum var, maaşım olsa boşanırdım ama öbür taraftan kadını eve getireyim diyor" dedi.

Kocasının sevgilisini eve kuma olarak getirmeyi teklif ettiğini dile getiren izleyici, "İlişkileri devam ediyor, kumalığı kabul et diyor. Ben maddi olarak zorlandığım için susuyorum. Küçük çocuğum var, maaşım olsa boşanırdım ama öbür taraftan kadını eve getireyim diyor" dedi.

Bunun üzerine Serhat Yabancı 'Eşiniz bir üçgen kuralım bunun içinde yürüyelim diyor doğru mu?' diye sordu.

Kadın ise zina suç sayılmadığı için boşanma durumunda mahkemenin evin ancak yarısını verdiğini ve bu durumda çocuklarıyla sokakta kalacağını belirtti.

Kadın ise zina suç sayılmadığı için boşanma durumunda mahkemenin evin ancak yarısını verdiğini ve bu durumda çocuklarıyla sokakta kalacağını belirtti.

Bunun üzerine Nur Viral ise 'Sadece maddi durumum olmadığı için kocamın bu ahlaksız teklifine ses çıkaramıyorum mu diyorsunuz? Neye cesaret edemiyorsunuz?' sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

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