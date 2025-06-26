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MasterChef Şeflerinin Restoran Fiyatlarından Eski Yarışmacının Şaşırtan Değişimine TV'de Bugün Yaşananlar

MasterChef Şeflerinin Restoran Fiyatlarından Eski Yarışmacının Şaşırtan Değişimine TV'de Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.06.2025 - 00:17

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

26 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Eylül'de dizi severleri muhteşem bir sezon bekliyor. Yeni sezonun merak edilen bir dizisi de ATV'den geliyor.

1. Eylül'de dizi severleri muhteşem bir sezon bekliyor. Yeni sezonun merak edilen bir dizisi de ATV'den geliyor.

Yeraltı dünyasının gerilim ve dram dolu hikayesini anlatan diziye 2 oyuncu dahil oldu.

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2. MasterChef 2025 sezonunun ön eleme bölümlerinden birinde duygusal anlar yaşandı.

2. MasterChef 2025 sezonunun ön eleme bölümlerinden birinde duygusal anlar yaşandı.

Şefler, yarışmacının bir üst tura geçip geçmediğini açıklamadan önce klasik bir “dramatik duraklama” yaptı. Ancak o an beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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3. Survivor'da bu sezon yarışmanın son bombası Yiğit Poyraz'ın beklenmedik vedası olmuştu.

3. Survivor'da bu sezon yarışmanın son bombası Yiğit Poyraz'ın beklenmedik vedası olmuştu.

Ayşe Yüksel, Milliyet'e verdiği röportajda Poyraz hakkında konuştu. 'Poyraz'la hiç konuşmuyoruz.' diyen Ayşe, neler söyledi?

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4. Bugün RTÜK'ün televizyon kanalları ve dijital platformlara yönelik yeni yaptırımları gündeme gelmişti.

4. Bugün RTÜK'ün televizyon kanalları ve dijital platformlara yönelik yeni yaptırımları gündeme gelmişti.

RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara sert bir dille karşılık verdi.

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5. Başarılı oyuncu Beren Saat, uzun süredir ana akım projelerde yer almamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

5. Başarılı oyuncu Beren Saat, uzun süredir ana akım projelerde yer almamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncu, neden televizyonda oynamadığı sorusuna ana akım medyada uygulanan sansüre tepki gösterdiğini belirterek yanıt verdi.

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6. Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

6. Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Köfteli hünkarbeğendi yaparak yarışmaya katılan 2 çocuk annesi Elif Adatepe Gülşen, kick boks şampiyonu olduğunu açıklamasıyla şefleri şoke etti.

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7. MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna başvuran yarışmacılar hem yetenekleri hem hobileriyle dikkat çekiyor.

7. MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna başvuran yarışmacılar hem yetenekleri hem hobileriyle dikkat çekiyor.

Ekranların fenomen yarışma programının son bölümünde yarışan Ayten Horoz isimli yarışmacı, kendi motor grubunun lideri olmasıyla öne çıktı.

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8. 2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur, uzun süredir dizi setlerinden uzak.

8. 2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur, uzun süredir dizi setlerinden uzak.

Ömer Can'a konuşan Merve Boluğur, dizi setlerine ne zaman geri döneceğini açıkladı.

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9. MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın restoran fiyatları uzun süredir merak ediliyor.

9. MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın restoran fiyatları uzun süredir merak ediliyor.

TikTok'ta @itsleolive adlı kullanıcı, Danilo Şef'in mekanını hem lezzet hem fiyatlandırma açısından değerlendirmek için harekete geçti.

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10. Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Tuğba, 23. gününde bulundu.

10. Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Tuğba, 23. gününde bulundu.

Ailesi, Tuğba'nın evlerini satıp, altınlarını alıp Eyüp'e verdiğini iddia ettiler. Annesinden özür dileyen Tuğba, sevgilisinin 3 milyon para geleceğini söylediğini, kendisini kandırdığını açıkladı. Kendisinin de dolandırıldığını, sevgilisinin dosyası olduğunu yeni öğrendiğini belirtti.

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11. Sezon boyu ilgiyle izlediğimiz dizi ve programlar, yaz sezonunun gelmesiyle final ya da sezon finali yaptı.

11. Sezon boyu ilgiyle izlediğimiz dizi ve programlar, yaz sezonunun gelmesiyle final ya da sezon finali yaptı.

TRT 1 de yeni programı 'Kim Gitsin?' için hazırlıklara başladı.

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12. Fatih Ürek, geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Gelin Görümce programından bir anda ayrılmıştı.

12. Fatih Ürek, geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Gelin Görümce programından bir anda ayrılmıştı.

Saba Tümer'le programına konuk olan Fatih Ürek, Gelin Görümce'den neden ayrıldığını ve programın neden bittiğini açıkladı.

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13. MasterChef'in tatlı-sert jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmacıların büyük saygı duyduğu, izleyenlerin hayran olduğu şeflerden biri.

13. MasterChef'in tatlı-sert jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmacıların büyük saygı duyduğu, izleyenlerin hayran olduğu şeflerden biri.

Mehmet Şef'in restoranından yapılan paylaşımda tabakta iki adet olarak görülen yaprak sarmayla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

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14. MasterChef yarışmasıyla tanıdığımız Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Çubuk, şiddet iddialarıyla gündem oldu.

14. MasterChef yarışmasıyla tanıdığımız Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Çubuk, şiddet iddialarıyla gündem oldu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a 20 milyon liralık dava açtı.

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15. RTÜK Halk Tv, Sözcü TV, Tele 1 ile Netflix ve Spotify'a ceza yağdırdı.

15. RTÜK Halk Tv, Sözcü TV, Tele 1 ile Netflix ve Spotify'a ceza yağdırdı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verirken, Sözcü TV ile Tele 1'e de ceza yağdırdı. RTÜK bu kez aynı zamanda Netflix'e “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü ve Spotify'a bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle ceza verdi.

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16. MasterChef 2019'un sevilen yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, yaptığı yemeklerle çok konuşuluyordu.

16. MasterChef 2019'un sevilen yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, yaptığı yemeklerle çok konuşuluyordu.

MasterChef Güzide'nin bu kez de değişimi gündem oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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