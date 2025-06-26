MasterChef Şeflerinin Restoran Fiyatlarından Eski Yarışmacının Şaşırtan Değişimine TV'de Bugün Yaşananlar

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre RTÜK Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası ve idari para cezası verirken, Sözcü TV ile Tele 1'e de ceza yağdırdı. RTÜK bu kez aynı zamanda Netflix'e “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü ve Spotify'a bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle ceza verdi.