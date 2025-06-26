MasterChef Şeflerinin Restoran Fiyatlarından Eski Yarışmacının Şaşırtan Değişimine TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Eylül'de dizi severleri muhteşem bir sezon bekliyor. Yeni sezonun merak edilen bir dizisi de ATV'den geliyor.
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2. MasterChef 2025 sezonunun ön eleme bölümlerinden birinde duygusal anlar yaşandı.
3. Survivor'da bu sezon yarışmanın son bombası Yiğit Poyraz'ın beklenmedik vedası olmuştu.
4. Bugün RTÜK'ün televizyon kanalları ve dijital platformlara yönelik yeni yaptırımları gündeme gelmişti.
5. Başarılı oyuncu Beren Saat, uzun süredir ana akım projelerde yer almamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.
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6. Ekranların fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
7. MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna başvuran yarışmacılar hem yetenekleri hem hobileriyle dikkat çekiyor.
8. 2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur, uzun süredir dizi setlerinden uzak.
9. MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın restoran fiyatları uzun süredir merak ediliyor.
10. Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Tuğba, 23. gününde bulundu.
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11. Sezon boyu ilgiyle izlediğimiz dizi ve programlar, yaz sezonunun gelmesiyle final ya da sezon finali yaptı.
12. Fatih Ürek, geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Gelin Görümce programından bir anda ayrılmıştı.
13. MasterChef'in tatlı-sert jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmacıların büyük saygı duyduğu, izleyenlerin hayran olduğu şeflerden biri.
14. MasterChef yarışmasıyla tanıdığımız Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Çubuk, şiddet iddialarıyla gündem oldu.
15. RTÜK Halk Tv, Sözcü TV, Tele 1 ile Netflix ve Spotify'a ceza yağdırdı.
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16. MasterChef 2019'un sevilen yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, yaptığı yemeklerle çok konuşuluyordu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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