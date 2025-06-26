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MasterChef Güzide Mertcan'ın Yaptırdığı Estetikler Sonrası Değişimi Dikkat Çekti

MasterChef Güzide Mertcan'ın Yaptırdığı Estetikler Sonrası Değişimi Dikkat Çekti

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2025 - 17:24

MasterChef 2019'a katılan Güzide Mertcan, yaptığı yemeklerle uzun süre gündemden düşmemişti. Yarışmadan elendikten sonra maddi durumuyla gündeme gelen Güzide, aradan geçen 6 yılın ardından bu kez de değişimiyle gündem oldu. Güzide'nin yaptırdığı estetikler dikkat çekti.

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MasterChef 2019'un sevilen yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, yaptığı yemeklerle çok konuşuluyordu.

MasterChef 2019'un sevilen yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, yaptığı yemeklerle çok konuşuluyordu.

Şeflerin sık sık kendini geliştirmesinden bahsettiği ve yakaladığı başarıyla gündem olan Güzide, yarışmadan elendikten sonra da maddi durumuyla gündem olmuştu. Güzide'nin evi bir dönem herkesin dilindeydi desek pek de yalan olmaz.

MasterChef Güzide'nin bu kez de değişimi gündem oldu.

MasterChef Güzide'nin bu kez de değişimi gündem oldu.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Güzide'nin yaptırdığı estetikler dikkat çekti. Elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı görülen Güzide'nin aynı zamanda jawline dolgusu yaptırıp göz çevresine işlem yaptırdığı da iddia edilebilir. Kaşlarına işlem yaptırdığı görülen Güzide'nin dudak ve burun bölgesine de dolgu yaptırdığı söylenebilir.

Her ne kadar değişmiş olsa da yeni görüntüsüyle de oldukça güzel görünüyor Güzide.

Her ne kadar değişmiş olsa da yeni görüntüsüyle de oldukça güzel görünüyor Güzide.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Cübbeli Palpatine Hoca

Bunlar da tam kolpacı ya. Lafa gelince kadın için Allah şöyle emrediyor böyle emrediyor ama iş estetiğe gelince ortada ne Allah kalıyor ne peygamber hahahahaha.

Gökhan Altıntaş

Şunu insanlara güzellik olarak sunan plastik cerrahi sektörü büyük dolandırıcıdır ya