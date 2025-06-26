MasterChef Güzide Mertcan'ın Yaptırdığı Estetikler Sonrası Değişimi Dikkat Çekti
MasterChef 2019'a katılan Güzide Mertcan, yaptığı yemeklerle uzun süre gündemden düşmemişti. Yarışmadan elendikten sonra maddi durumuyla gündeme gelen Güzide, aradan geçen 6 yılın ardından bu kez de değişimiyle gündem oldu. Güzide'nin yaptırdığı estetikler dikkat çekti.
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MasterChef 2019'un sevilen yarışmacılarından biri olan Güzide Mertcan, yaptığı yemeklerle çok konuşuluyordu.
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MasterChef Güzide'nin bu kez de değişimi gündem oldu.
Her ne kadar değişmiş olsa da yeni görüntüsüyle de oldukça güzel görünüyor Güzide.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bunlar da tam kolpacı ya. Lafa gelince kadın için Allah şöyle emrediyor böyle emrediyor ama iş estetiğe gelince ortada ne Allah kalıyor ne peygamber hahahahaha.
Şunu insanlara güzellik olarak sunan plastik cerrahi sektörü büyük dolandırıcıdır ya