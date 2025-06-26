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RTÜK Başkanı'ndan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'ya Sert Tepki: "Sosyal Medya Fenomeni, Kararları Çarpıtıyor!"

RTÜK Başkanı'ndan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'ya Sert Tepki: "Sosyal Medya Fenomeni, Kararları Çarpıtıyor!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.06.2025 - 20:33

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün yeni cezalarını açıklamıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Taşçı'nın bu açıklamasına ateş püskürdü. Taşçı'ya 'Sosyal medya fenomeni' diye seslen Şahin, 'Her Üst Kurul toplantısının ardından alınan kararları çarpıtıyor.' diye yazdı.

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Bugün RTÜK'ün televizyon kanalları ve dijital platformlara yönelik yeni yaptırımları gündeme gelmişti.

Bugün RTÜK'ün televizyon kanalları ve dijital platformlara yönelik yeni yaptırımları gündeme gelmişti.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın açıklamasına göre, Halk TV’ye 10 gün boyunca ekran karartma ve idari para cezası verildi. Aynı zamanda Tele 1 ve Sözcü TV de çeşitli yayınlarından dolayı ceza aldı. Üstelik bu yaptırımlar yalnızca televizyonlarla sınırlı kalmadı. Dijital platformlar da radar altına alındı; Netflix’e “Barda” filmindeki şiddet sahneleri nedeniyle, Spotify’a ise bazı şarkılarda toplumun ahlaki değerlerine aykırı ifadeler bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulandı. Taşçı, üç televizyon kanalının lisanslarının risk altında olduğunu da vurguladı.

Detayları burada açıklamıştık:

RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara sert bir dille karşılık verdi.

RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara sert bir dille karşılık verdi.

Taşçı için 'Alınan kararları çarpıtıyor' diyen Şahin, açıklamasında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı üzerinden yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, Akit TV’ye verilen cezanın nedeninin Taşcı’nın iddia ettiği gibi siyasi eleştiriler değil, yayında kullanılan ayrımcı ve hedef gösterici ifadeler olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Toplumun bir kesimini ‘Siyasal İslamcı’ ve ‘ırkçı’ olarak hedef alan ifadeler nedeniyle ceza verilmiştir” dedi.

Taşcı’nın açıklamaları içinse “nezaketsiz” ifadesini kullandı. Taşçı, yaşanan acı olayın ardından siyasi rant arayışında olmakla eleştirildi. RTÜK Başkanı, bu tutumun kurumsal itibarı ve kamusal sorumluluğu zedelediğini belirtti.

Muhalefet partilerine de çağrıda bulunulan açıklamasında, İlhan Taşcı’nın “dezenformasyon içeren” açıklamalarına dayanarak açıklama yapmadan önce bilgilerin teyit edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca RTÜK’ün gazetelere yönelik herhangi bir yaptırım yetkisinin bulunmadığını da hatırlatarak, “Bu tür yalan ve iftiralara karşı hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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