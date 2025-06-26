RTÜK Başkanı'ndan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'ya Sert Tepki: "Sosyal Medya Fenomeni, Kararları Çarpıtıyor!"

Taşçı için 'Alınan kararları çarpıtıyor' diyen Şahin, açıklamasında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı üzerinden yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, Akit TV’ye verilen cezanın nedeninin Taşcı’nın iddia ettiği gibi siyasi eleştiriler değil, yayında kullanılan ayrımcı ve hedef gösterici ifadeler olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Toplumun bir kesimini ‘Siyasal İslamcı’ ve ‘ırkçı’ olarak hedef alan ifadeler nedeniyle ceza verilmiştir” dedi.

Taşcı’nın açıklamaları içinse “nezaketsiz” ifadesini kullandı. Taşçı, yaşanan acı olayın ardından siyasi rant arayışında olmakla eleştirildi. RTÜK Başkanı, bu tutumun kurumsal itibarı ve kamusal sorumluluğu zedelediğini belirtti.

Muhalefet partilerine de çağrıda bulunulan açıklamasında, İlhan Taşcı’nın “dezenformasyon içeren” açıklamalarına dayanarak açıklama yapmadan önce bilgilerin teyit edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca RTÜK’ün gazetelere yönelik herhangi bir yaptırım yetkisinin bulunmadığını da hatırlatarak, “Bu tür yalan ve iftiralara karşı hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.