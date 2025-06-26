RTÜK Başkanı'ndan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'ya Sert Tepki: "Sosyal Medya Fenomeni, Kararları Çarpıtıyor!"
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün yeni cezalarını açıklamıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Taşçı'nın bu açıklamasına ateş püskürdü. Taşçı'ya 'Sosyal medya fenomeni' diye seslen Şahin, 'Her Üst Kurul toplantısının ardından alınan kararları çarpıtıyor.' diye yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün RTÜK'ün televizyon kanalları ve dijital platformlara yönelik yeni yaptırımları gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara sert bir dille karşılık verdi.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın