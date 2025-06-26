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Beren Saat Neden Dizilerde Yok? Aşk-ı Memnu'yu Örnek Göstererek Ana Akımdaki Sansüre İsyan Etti!

Beren Saat Neden Dizilerde Yok? Aşk-ı Memnu'yu Örnek Göstererek Ana Akımdaki Sansüre İsyan Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.06.2025 - 22:27

Yakın zamanda dijital platformda yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı dizisinde en sevilen partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile izlediğimiz Beren Saat'i uzunca bir süredir televizyonda izleyemiyoruz. Yüzü olduğu markanın lansmanında konuşan ünlü oyuncu, neden bir süredir ekranda olmadığını ana akımdaki sansüre laf dokundurarak açıkladı.

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Başarılı oyuncu Beren Saat, uzun süredir ana akım projelerde yer almamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Başarılı oyuncu Beren Saat, uzun süredir ana akım projelerde yer almamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Yüzü olduğu markanın lansmanında konuşan Saat, en son bir dijital platforma dizi çekmişti. Uzunca bir süredir de kendisini ekranlarda göremiyorduk. Ünlü oyuncu, neden televizyonda oynamadığı sorusuna ana akım medyada uygulanan sansüre tepki gösterdiğini belirterek yanıt verdi.

Unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu'yu örnek gösterdi.

Unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu'yu örnek gösterdi.

Aşk-ı Memnu” gibi özgürce üretebildiği bir ortamın artık kalmadığını söyleyen Saat, sansür ve yaratıcı kısıtlamalar nedeniyle ana akıma mesafeli olduğunu belirtti. Oyuncunun bu net tavrı, sektörde özgürlük tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İşte o açıklaması:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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