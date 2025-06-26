Beren Saat Neden Dizilerde Yok? Aşk-ı Memnu'yu Örnek Göstererek Ana Akımdaki Sansüre İsyan Etti!
Yakın zamanda dijital platformda yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı dizisinde en sevilen partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile izlediğimiz Beren Saat'i uzunca bir süredir televizyonda izleyemiyoruz. Yüzü olduğu markanın lansmanında konuşan ünlü oyuncu, neden bir süredir ekranda olmadığını ana akımdaki sansüre laf dokundurarak açıkladı.
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Başarılı oyuncu Beren Saat, uzun süredir ana akım projelerde yer almamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.
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Unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu'yu örnek gösterdi.
İşte o açıklaması:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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