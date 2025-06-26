Beren Saat Neden Dizilerde Yok? Aşk-ı Memnu'yu Örnek Göstererek Ana Akımdaki Sansüre İsyan Etti!

Yüzü olduğu markanın lansmanında konuşan Saat, en son bir dijital platforma dizi çekmişti. Uzunca bir süredir de kendisini ekranlarda göremiyorduk. Ünlü oyuncu, neden televizyonda oynamadığı sorusuna ana akım medyada uygulanan sansüre tepki gösterdiğini belirterek yanıt verdi.