onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Açıklamasından Bahar'daki Şok Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Açıklamasından Bahar'daki Şok Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.05.2025 - 23:43

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

27 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Survivor'da ikili eleme düellosu tam 25 oyun sürdü.

1. Survivor'da ikili eleme düellosu tam 25 oyun sürdü.

Hikmet ve Adem ilk oyunlarda eleme adayı olmaktan kurtuldu. Sema ve Aycan ise 25 kez mücadele etti. Survivor'da elenen isim belli oldu.

Detaylar:

2. SZC TV 10 gün ekran karartıyor.

2. SZC TV 10 gün ekran karartıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP mitingini ve Özgür Özel'in boykot çağrısını yayınlayan kanallar ceza almıştı. SZC TV'nin 10 gün ekran karartma cezasında karar kesinleşti. Tarih belli oldu.

Detaylar:

3. Kral Kaybederse dizisine iki oyuncu birden dahil oluyor.

3. Kral Kaybederse dizisine iki oyuncu birden dahil oluyor.

Gelecek sezon da devam edecek Kral Kaybederse'de kadro genişliyor. Diziye Kenan Baran'ın annesi ve babaannesi dahil oluyor.

Detaylar:

4. Hande Erçel ve Barış Arduç bir kez daha partner oluyor: Üstelik TV ekranlarında!

4. Hande Erçel ve Barış Arduç bir kez daha partner oluyor: Üstelik TV ekranlarında!

Ancak ikilinin bir sezon içinde 3. kez partner olması pek de hoş karşılanmadı. İzleyiciler durumu eleştiri yağmuruna tuttu.

Detaylar:

5. Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon onayını aldı.

5. Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon onayını aldı.

Ancak sezon öncesi dizinin kadrosunda bir değişiklik yaşanıyor. Agamemnon karakterine hayat veren ünlü oyuncu diziden ayrıldı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu.

6. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu.

Oyunculuğuyla sık sık eleştirilen Civelek, sette en iyi anlaştığı isimleri açıkladı. Bakalım en iyi anlaştığı üç kişi kimmiş?

Detaylar:

7. Çılgın Sedat, elenmesinin ardından Survivor'la ilgili açıklamalarda bulundu.

7. Çılgın Sedat, elenmesinin ardından Survivor'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Survivor Panorama'ya katılan Çılgın Sedat, programla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Sedat, iletişim hakları olduğunu açıkladı.

Detaylar:

8. Bahar dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşanıyor.

8. Bahar dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşanıyor.

Dizinin başrolü Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, Bahar dizisine veda ediyor. Bu haber, izleyicide şok etkisi yarattı.

Detaylar:

9. Aile Saadeti dizisinin ilk afişi yayınlandı.

9. Aile Saadeti dizisinin ilk afişi yayınlandı.

Sezonun ilk yaz dizisi olan Aile Saadeti'nden geçtiğimiz gün ilk tanıtım gelmişti. Bu kez de diziden gelen afiş izleyiciyi bir kez daha heyecanlandırdı.

Detaylar:

10. Uzak Şehir'de Kaya büyük bir kaza geçirdi.

10. Uzak Şehir'de Kaya büyük bir kaza geçirdi.

Dizinin sahnesi o kadar etkileyiciydi ki ekran karşısında tutulduk kaldık. AyNA Yapım, sahnenin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze karakteriyle ilgili itirafta bulundu.

11. Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze karakteriyle ilgili itirafta bulundu.

Yalan Dünya dizisine damga vuran Vasfiye karakteri meğer gerçekmiş! Detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Detaylar:

12. Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski diziye veda etti.

12. Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski diziye veda etti.

Dizide hikayesi biten oyuncu dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrıldı. Ayrılığın ardından Instagram hesabından izleyicilere veda paylaşımı yaptı.

Detaylar:

13. Televizyon ekranlarında reyting düşüşü sürüyor.

13. Televizyon ekranlarında reyting düşüşü sürüyor.

Hafta boyu yayınlanan dizilerde reytingler ne durumdaymış? Gelin birlikte bakalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın