Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Açıklamasından Bahar'daki Şok Ayrılığa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da ikili eleme düellosu tam 25 oyun sürdü.
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2. SZC TV 10 gün ekran karartıyor.
3. Kral Kaybederse dizisine iki oyuncu birden dahil oluyor.
4. Hande Erçel ve Barış Arduç bir kez daha partner oluyor: Üstelik TV ekranlarında!
5. Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon onayını aldı.
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6. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Show Kuşu programına konuk oldu.
7. Çılgın Sedat, elenmesinin ardından Survivor'la ilgili açıklamalarda bulundu.
8. Bahar dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşanıyor.
9. Aile Saadeti dizisinin ilk afişi yayınlandı.
10. Uzak Şehir'de Kaya büyük bir kaza geçirdi.
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11. Gonca Vuslateri, Vasfiye Teyze karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
12. Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski diziye veda etti.
13. Televizyon ekranlarında reyting düşüşü sürüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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