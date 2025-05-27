En Güçlü Şampiyonluk Adayıydı: 27 Mayıs Salı Survivor'da Kim Elendi?
Survivor 2025'te akıllara durgunluk veren bir gece yaşandı. Sezonun en güçlü isimleri eleme yarışında bir araya geldi. Aycan, Sema, Hikmet ve Adem'in yarıştığı gecede sürpriz bir eleme yaşandı.
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Survivor'da oldukça ilginç bir gece yaşandı.
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İlk düelloları kazanan Adem ve Hikmet eleme adayı olmaktan kurtuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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