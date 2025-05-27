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En Güçlü Şampiyonluk Adayıydı: 27 Mayıs Salı Survivor'da Kim Elendi?

En Güçlü Şampiyonluk Adayıydı: 27 Mayıs Salı Survivor'da Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2025 - 00:17

Survivor 2025'te akıllara durgunluk veren bir gece yaşandı. Sezonun en güçlü isimleri eleme yarışında bir araya geldi. Aycan, Sema, Hikmet ve Adem'in yarıştığı gecede sürpriz bir eleme yaşandı.

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Survivor'da oldukça ilginç bir gece yaşandı.

Survivor'da oldukça ilginç bir gece yaşandı.

Her biri şampiyonluk adayı görülen dört isim eleme düellosunda yarıştı. Adem, Aycan, Hikmet ve Sema eleme düellosunda karşı karşıya geldi.

İlk düelloları kazanan Adem ve Hikmet eleme adayı olmaktan kurtuldu.

İlk düelloları kazanan Adem ve Hikmet eleme adayı olmaktan kurtuldu.

Son ikiye kalan Sema ve Aycan düellosunda Aycan, 4-0 öne geçti. Sema durumu 4-4'e getirdi. Elenen

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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