Tüm Hikaye Değişiyor: Leyla Dizisine 7 Oyuncu Birden Dahil Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
NOW TV'nin fenomen dizisi Leyla'da başrol değişiyor. Civan karakterini canlandıran Alperen Duymaz bu hafta yayınlanacak bölümde diziden ayrılacak ve dizide zaman atlaması yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bambaşka bir hikayeye dönüşecek diziye 7 oyuncu birden dahil olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Leyla dizisi radikal bir değişime gidiyor.
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Zaman atlamasıyla birlikte Leyla dizisine 7 oyuncu birden dahil olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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