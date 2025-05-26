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Tüm Hikaye Değişiyor: Leyla Dizisine 7 Oyuncu Birden Dahil Oluyor!

Tüm Hikaye Değişiyor: Leyla Dizisine 7 Oyuncu Birden Dahil Oluyor!

Leyla Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.05.2025 - 23:17

NOW TV'nin fenomen dizisi Leyla'da başrol değişiyor. Civan karakterini canlandıran Alperen Duymaz bu hafta yayınlanacak bölümde diziden ayrılacak ve dizide zaman atlaması yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bambaşka bir hikayeye dönüşecek diziye 7 oyuncu birden dahil olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
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Leyla dizisi radikal bir değişime gidiyor.

Leyla dizisi radikal bir değişime gidiyor.

Dizinin başrol karakteri Civan'ı canlandıran Alperen Duymaz diziden ayrılıyor. 35. bölümde yaşanacak gelişmenin ardından aynı bölümde 1 yıl zaman atlaması olacak.

Zaman atlamasıyla birlikte Leyla dizisine 7 oyuncu birden dahil olacak.

Zaman atlamasıyla birlikte Leyla dizisine 7 oyuncu birden dahil olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Bakioğlu’nun Vedat Köroğlu’nun yurt dışından dönen yeğeni Halil’e hayat vererek yeni başrol olacağı dizide Suat’ı Tuğrul Tülek, kardeşlerinden Dilara’yı Burcu Cavrar, Ahsen’i Gülper Özdemir canlandıracak. Suat’ın eşi Firdevs’i Aslı Orcan hayat verirken evin damadı Murat’ı ise Emre Taşkıran oynayacak. Nur’un ablası Handan’a hayat veren Veda Yurtsever diziye bir bölüm konuk olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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