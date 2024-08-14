Kardeşlerim'deki Anne-Oğulun Aşk İddiasından MasterChef Deniz'in Küfrüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kardeşlerim'deki Anne-Oğulun Aşk İddiasından MasterChef Deniz'in Küfrüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Ağustos Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de Deniz'e sarfettiği sözlerle tebrikleri toplayan Alper, blendera elini kaptırmasıyla içimizi sızlattı. Daha önce aynı durumu yaşayan eski yarışmacı Sefa'dan Alper'e destek gecikmedi.
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2. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen ve harika bir kadroya sahip olan Kötü Kan dizisine muhteşem bir isim daha dahil oldu.
3. MasterChef'te yarışmaya katıldığı ilk andan bu yana sivri dili ve agresif tavırlarıyla dikkat çeken Deniz, bir kez daha izleyenleri çileden çıkarmayı başardı. Ayşe'ye sarfettiği sözlerin ardından tepki çeken Deniz'in Zeynep'le küfürlü konuşması dikkatlerden kaçmadı.
4. Kızılcık Şerbeti'nin güzel yıldızı Sıla Türkoğlu, katıldığı Givin Talks adlı YouTube programında çok istediği bir projenin kadrosundan son anda çıkarıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun kaderini değiştiren bu olayda bahsi geçen dizi ortaya çıktı!
5. Geçtiğimiz sezon NOW ekranlarında yayınlanan ve final yapmasıyla izleyicisini derinden sarsan Şahane Hayatım, özellikle ikonik Şebnem karakteriyle seviliyordu. Karakterle bütünleşen Hilal Altınbilek diziyle ilgili itirafta bulundu.
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6. Son olarak Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezonunda Rüya karakteriyle izlediğimiz Melisa Şenolsun, yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
7. atv ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu merakla beklenirken, atv resmi hesabı Müge Anlı'nın yayın tarihini duyurdu.
8. Türk televizyonları dramından komedisine kadar her alanda enfes sahneleriyle sosyal medyayı ayaklandırıyor. X'te goygoycular da Türk dizi tarihinin bugüne kadar en komik sahnelerini paylaşmış. Bize de bunu derlemek düşer!
9. MasterChef'in dün akşamki bölümünde kazanan Kırmızı takım oldu. Elemeler sırasında Mavi takımdaki arkadaşına yukardan taktik veren Ümmühan'a Onur fena çıkıştı.
10. Yerli diziler henüz birkaç yıl önce 1-1,5 saat aralığında olurken şimdilerde özetinden tutun da hikayenin sakız gibi uzamasına kadar diziler 3 saati bulup geçebiliyor. Peki, yerli dizi süreleri nasıl bu kadar uzadı?
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11. Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ederken, Birsen Altuntaş yeni sezon için diziye dahil olan bomba kadın oyuncuyu açıkladı.
12. MasterChef'te yeni sezon yarışı hızla başladı. İlk haftanın elenen ismi Serhat oldu. Şimdi de yedeklerden ana kadrıya girecek isimler merak ediliyor. Kulislerden sızan bilgiye göre kadroya girecek iki yedek isim belli oldu.
13. MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyununda verilen Cannelloni'yi düzgün pişiremeyen Çağlar'ın hamuru çiğ kalınca şefler arasında ufak bir kriz çıktı.
14. Star TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'ın yeni sezon tarihi belli oldu.
15. Kardeşlerim dizisinde anne oğul rolünde oynayan Aslı Mavitan (Ayla) ve Recep Usta (Berk) arasında aşk başladığı iddia edildi. Sette tanışan ikili bir süredir birlikte tatil yapıyor.
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16. MasterChef Türkiye'de dün akşam Deniz'in Ayşe'nin üstüne gittiği anlar gündem olmuştu. Ayşe geçtiğimiz haftadan bu yana takımı iyi yönetemediği sebebiyle eleştiri alıyor ancak artık yarışmanın en sessiz insanı bile dayanamadı. Ayşe'yi savunmak için yaptığı konuşma dikkat çekti.
17. Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerinde oynayacağı yeni dizide Deha'ya iki minik oyuncu katıldı. Dizide ikilinin çocukluklarını oynayacak ufaklıklar benzerlikleri ile pes, dedirtti.
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