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Aynısını Sefa da Yaşamıştı: MasterChef'te Blender'a Elini Kaptıran Alper İçimizi Sızlattı!

Aynısını Sefa da Yaşamıştı: MasterChef'te Blender'a Elini Kaptıran Alper İçimizi Sızlattı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 01:47

MasterChef Türkiye'de Deniz'e sarfettiği sözlerle tebrikleri toplayan Alper, blendera elini kaptırmasıyla içimizi sızlattı. Daha önce aynı durumu yaşayan eski yarışmacı Sefa'dan Alper'e destek gecikmedi.

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Tartışmalı ve hızlı tempolu başlayan MasterChef'te ikinci hafta olmasına rağmen olaysız bir gün geçmiyor.

Tartışmalı ve hızlı tempolu başlayan MasterChef'te ikinci hafta olmasına rağmen olaysız bir gün geçmiyor.

Her daim bir kaosun ortasında bulunmayı başaran Deniz, bugün yeniden gündem olmayı başardı.

Her daim bir kaosun ortasında bulunmayı başaran Deniz, bugün yeniden gündem olmayı başardı.

Ancak bu sefer Alper'in sert tepkisiyle karşılaştı!

Süper kahramanmış gibi hissettiren Alper nazarlanmış olacak ki ne yazık ki elini blender'a kaptırdı.

Süper kahramanmış gibi hissettiren Alper nazarlanmış olacak ki ne yazık ki elini blender'a kaptırdı.

O an gerçekten hepimizin içi sızladı!

Ve tahmin edildiği üzere aynı kaderi paylaşan Sefa'dan geçmiş olsun dileği gecikmedi!

Ve tahmin edildiği üzere aynı kaderi paylaşan Sefa'dan geçmiş olsun dileği gecikmedi!
twitter.com
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Büyük geçmiş olsun Alper, umarız ciddi bir şey yoktur!

Büyük geçmiş olsun Alper, umarız ciddi bir şey yoktur!

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