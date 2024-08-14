Aynısını Sefa da Yaşamıştı: MasterChef'te Blender'a Elini Kaptıran Alper İçimizi Sızlattı!
Aynısını Sefa da Yaşamıştı: MasterChef'te Blender'a Elini Kaptıran Alper İçimizi Sızlattı!
MasterChef Türkiye'de Deniz'e sarfettiği sözlerle tebrikleri toplayan Alper, blendera elini kaptırmasıyla içimizi sızlattı. Daha önce aynı durumu yaşayan eski yarışmacı Sefa'dan Alper'e destek gecikmedi.
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Tartışmalı ve hızlı tempolu başlayan MasterChef'te ikinci hafta olmasına rağmen olaysız bir gün geçmiyor.
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Her daim bir kaosun ortasında bulunmayı başaran Deniz, bugün yeniden gündem olmayı başardı.
Süper kahramanmış gibi hissettiren Alper nazarlanmış olacak ki ne yazık ki elini blender'a kaptırdı.
O an gerçekten hepimizin içi sızladı!
Ve tahmin edildiği üzere aynı kaderi paylaşan Sefa'dan geçmiş olsun dileği gecikmedi!
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Büyük geçmiş olsun Alper, umarız ciddi bir şey yoktur!
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