Hamdi Alkan Doktor Sevgilisi Dicle Çelik'le Dördüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Hamdi Alkan 4. evliliği için ilk adımı attı. Daha önce üç evlilik yapan ünlü yönetmen, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Dicle Çelik’e romantik bir Paris tatilinde evlenme teklif eden Alkan, 'evet' yanıtını aldı. Gözler şimdi çiftin düğün tarihine çevrildi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyeriyle ekranlarda uzun yıllardır yer alan Hamdi Alkan, bu kez özel hayatıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022’den bu yana bekar olan Alkan, bir süredir aşk yaşadığı isimle yeni bir sayfa açmak üzere.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın