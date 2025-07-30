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Hamdi Alkan Doktor Sevgilisi Dicle Çelik'le Dördüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor!

Hamdi Alkan Doktor Sevgilisi Dicle Çelik'le Dördüncü Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 12:18

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Hamdi Alkan 4. evliliği için ilk adımı attı. Daha önce üç evlilik yapan ünlü yönetmen, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Dicle Çelik’e romantik bir Paris tatilinde evlenme teklif eden Alkan, 'evet' yanıtını aldı. Gözler şimdi çiftin düğün tarihine çevrildi...

Kaynak

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyeriyle ekranlarda uzun yıllardır yer alan Hamdi Alkan, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyeriyle ekranlarda uzun yıllardır yer alan Hamdi Alkan, bu kez özel hayatıyla gündemde.

58 yaşındaki sanatçı, bugüne dek yalnızca projeleriyle değil, aynı zamanda inişli çıkışlı aşk hayatıyla da konuşulmuştu. Şimdi ise yıllardır magazin sayfalarında görmeye alışkın olduğumuz Alkan, yeniden evlilik kararı aldı.

Alkan, ilk eşi Canan Hoşgör ile iki kez nikah masasına oturmuş, ardından şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel’le bir evlilik yaşamıştı. Bu ilişkilerden biri de, iki kız çocuğuna babalık yapmasına vesile olmuştu.

2022’den bu yana bekar olan Alkan, bir süredir aşk yaşadığı isimle yeni bir sayfa açmak üzere.

2022’den bu yana bekar olan Alkan, bir süredir aşk yaşadığı isimle yeni bir sayfa açmak üzere.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Dicle Çelik ile mutlu bir ilişki yürüten Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta sevgilisiyle Paris’e gitti. 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, romantizmin başkenti Paris’te, Eyfel Kulesi’nin gölgesinde diz çökerek evlenme teklif eden Alkan, “Evet” yanıtını aldı! Çifte yakın kaynakların aktardığına göre, nikah için fazla beklemeye niyetleri yok.

Bu Hamdi Alkan'ın dördüncü evliliği olacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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