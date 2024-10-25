Gülse Birsel Eleştirisinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Gülse Birsel Eleştirisinden Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Ekim Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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atv ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Karadut dizisi için final kararı verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş final kararını duyurdu.
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Hepimizin dizi izlerken çok sıkıldığı, keşke çekilmeseydi dediği bölümler vardır. X/Twitter'da @basekc11 adlı bir kullanıcı da bu düşünceden yola çıkarak sosyal medya kullanıcılarına bir soru yöneltmiş. Gelin önce o soruya, ardından gelen yanıtlara birlikte bakalım.
Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep karakteriyle kariyerinde parlak bir sıçrama yaşayan Mina Demirtaş dün Magazinci.com’un düzenlediği törende "Yılın Umut Vadeden Oyuncusu" ödülünü aldı. Demirtaş'ın ödül almasının haberi sosyal medyaya hemen yayıldı.
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yer alan avukat Hülya Kuran yayına çıkmadı. Avukat Hülya Kuran bugün neden yayında yoktu?
Avrupa Yakası'yla tanıdığımız oyuncu Vural Çelik'in ani vefatı herkesi sarsarken küs olduğu bilinen rol arkadaşı Gülse Birsel'in "Vural'a Vedam" yazılı paylaşımı tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu paylaşıma Avrupa Yakası'nda Sedef'i canlandıran Suna Keskin'den eleştiri geldi.
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Türk televizyonlarının sevilen karakterlerinden Cevahir ile Ulvi, Geniş Aile'nin dördüncü filmiyle ekranlara geliyor. Filmin senaristi 22 Kasım'da vizyona girecek filmden ilk fragmanı sosyal medyada paylaştı. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 2. sezonuyla yeni yayın dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Senaryosunda ve kadrosunda değişiklikler olan diziden tam 3 oyuncunun ayrılık haberi geldi.
2019 yılından beri Survivor'ın sunuculuğunu üstlenen eski yarışmacılardan Murat Ceylan, Survivor 2025 hakkında açıklamalarda bulundu.
Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı Zeynep Gültepe, yarışmadan erken ayrılmıştı. Sosyal medya hesabından başka bir ülkeye çalışmaya gittiğini duyuran Gültepe, MasterChef All Star'ın olacağını ve kendisinin de yer alacağını belirtti.
TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Aysel Ev YouTube kanalına konuk oldu. Yalçın, dizilerdeki sevişme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu bomba gibi ilerlerken Birsen Altuntaş, diziden iki önemli oyuncunun ayrılacağını duyurdu.
Youtube'da dizi-film eleştirileri yapan Murat Soner'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisinin yaptığı tespitler beğenildiği kadar, zaman zaman eleştirilerin odağı da oluyor. Youtube'da en çok takipçiye sahip dizi-film eleştiri kanalına sahip olan Soner, kısa sürede Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Taklit videoları ile tanınan Ahmet Hakan Keleş, bu sefer de Murat Soner taklidi yaptığı video ile viral oldu.
Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir'in ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusuydu. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir'in yayın tarihi sonunda açıklandı.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de yine Atatürk'ü unutmadı. Cumhuriyet Bayramı için Atatürk'ün de yer aldığı bir Türk bayrağı asılan sahnede Ömer'in saygısızlık yapan Haluk'a verdiği cevap içimizin yağlarını eritti.
Yalı Çapkını'nda 3 sezondur İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, 2. Sayfa kameralarıyla yaptığı Yalı Çapkını röportajıyla şaşırttı. Sarhoş bir şekilde soruları yanıtlayan Santırcıoğlu, "Banane abi Seyran'dan" diyerek şoke etti.
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Eski MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir'i hatırlarsınız. Kendisi yarıştığı senede yaptığı yemeklerin yanında taktığı bandanalarla da olay olmuş, MasterChef'te yeni bir moda başlatmıştı. Kariyerine sosyal medyada çektiği yemek videoları ile devam eden Emir, kalpleri ısıtan bir video paylaştı.
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Oktay Kaynarca'nın tepkisi damga vurdu. Sorulan soru karşısında ısrarla seyirci jokerini kullanan yarışmacı Kaynarca'nın tepkisiyle karşılaşırken yarışmacının kendini savunması güldürdü.
MasterChef Türkiye'de yine beklenen ödül oyunu oynandı. 100 bin TL ödül verilen yarışmada yarışmacılar tezgah başına geçtiler. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...
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