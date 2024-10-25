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Kanal D'nin İddialı Dizisi Uzak Şehir'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kanal D'nin İddialı Dizisi Uzak Şehir'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 21:57

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir'in ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusuydu. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir'in yayın tarihi sonunda açıklandı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Uzak Şehir'in başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yer alıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Uzak Şehir'in başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yer alıyor.

Kocasının vefatı üzerine cenaze işlemleri için eşinin memleketine giden bir kadın ve çocuğunun başına gelenleri anlatacak olan dizi fragmanıyla büyük ilgi uyandırmıştı.

Kocasının vefatı üzerine cenaze işlemleri için eşinin memleketine giden bir kadın ve çocuğunun başına gelenleri anlatacak olan dizi fragmanıyla büyük ilgi uyandırmıştı.

Merakla beklenen yayın tarihi beklenirken yeni bölüm fragmanında tarih verildi.

Merakla beklenen yayın tarihi beklenirken yeni bölüm fragmanında tarih verildi.

Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

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