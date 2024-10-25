Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran Neden Yok? Hülya Kuran Yayına Neden Çıkmadı?
Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran Neden Yok? Hülya Kuran Yayına Neden Çıkmadı?
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Esra Erol’un programında yorumcu olarak görev yapan Avukat Hülya Kuran, 25 Ekim günü canlı yayına katılmadı. Avukat Hülya Kuran'ın neden yayına katılmadığı büyük merak uyandırdı.
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Avukat Hülya Kuran yerine bugün yayına kendisi gibi avukat olan oğlu Ahmet Faruk Kuran katıldı.
Esra Erol'da programına çıkan Ahmet Faruk Kuran kimdir?
Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran kimdir?
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