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Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran Neden Yok? Hülya Kuran Yayına Neden Çıkmadı?

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran Neden Yok? Hülya Kuran Yayına Neden Çıkmadı?

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 17:15

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yer alan avukat Hülya Kuran yayına çıkmadı. Avukat Hülya Kuran bugün neden yayında yoktu?

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Esra Erol’un programında yorumcu olarak görev yapan Avukat Hülya Kuran, 25 Ekim günü canlı yayına katılmadı. Avukat Hülya Kuran'ın neden yayına katılmadığı büyük merak uyandırdı.

Esra Erol’un programında yorumcu olarak görev yapan Avukat Hülya Kuran, 25 Ekim günü canlı yayına katılmadı. Avukat Hülya Kuran'ın neden yayına katılmadığı büyük merak uyandırdı.

İzleyiciler Avukat Hülya Kuran'ın neden yayında olmadığını merak ederken bu konuda Esra Erol net bir yanıt vermedi.

Avukat Hülya Kuran yerine bugün yayına kendisi gibi avukat olan oğlu Ahmet Faruk Kuran katıldı.

Avukat Hülya Kuran yerine bugün yayına kendisi gibi avukat olan oğlu Ahmet Faruk Kuran katıldı.

Esra Erol'da programına çıkan Ahmet Faruk Kuran kimdir?

Esra Erol'da programına çıkan Ahmet Faruk Kuran kimdir?

Esra Erol'da programına katılan Ahmet Faruk Kuran, Hülya ve Selami Kuran çiftinin çocuğudur. Zeynep Kuran isminde bir kız kardeşi vardır. Ahmet Faruk Kuran, annesi Hülya Kuran gibi avukatlık yapmaktadır.

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran kimdir?

Esra Erol'da Avukat Hülya Kuran kimdir?

Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Kendisi gibi hukukçu Selami Kuran'la evli olan Hülya Kuran, bir süredir Esra Erol'da programında yorumcu olarak yer alıyor.

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