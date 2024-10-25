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MasterChef'te Ödül Oyununu Kim Kazandı? 25 Ekim Cuma MasterChef Ödülü Nedir?

MasterChef'te Ödül Oyununu Kim Kazandı? 25 Ekim Cuma MasterChef Ödülü Nedir?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 23:54

MasterChef Türkiye'de yine beklenen ödül oyunu oynandı. 100 bin TL ödül verilen yarışmada yarışmacılar tezgah başına geçtiler. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da ödül oyunu oynandı.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da ödül oyunu oynandı.

Kırmızı takımın oynamaya hak kazandığı ödül oyununda yarışmacılar nefes kesen ödül oyunu için son kez tezgah başına geçti.

Kırmızı takımın oynamaya hak kazandığı ödül oyununda yarışmacılar nefes kesen ödül oyunu için son kez tezgah başına geçti.

25 Ekim MasterChef Büyük Ödülü Nedir?

25 Ekim MasterChef Büyük Ödülü Nedir?

MasterChef büyük ödülü yine 100 bin TL oldu.

25 Ekim MasterChef Büyük Ödülü Hangi Yarışmacı Kazandı?

25 Ekim MasterChef Büyük Ödülü Hangi Yarışmacı Kazandı?

Jürinin verdiği yemeği hiçbir yarışmacı düzgün yapamadığı için bu hafta ödül verilmedi. 100 bin TL değerindeki ödül diğer haftaya devretti.

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