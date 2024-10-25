MasterChef'te Ödül Oyununu Kim Kazandı? 25 Ekim Cuma MasterChef Ödülü Nedir?
MasterChef'te Ödül Oyununu Kim Kazandı? 25 Ekim Cuma MasterChef Ödülü Nedir?
MasterChef Türkiye'de yine beklenen ödül oyunu oynandı. 100 bin TL ödül verilen yarışmada yarışmacılar tezgah başına geçtiler. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da ödül oyunu oynandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı takımın oynamaya hak kazandığı ödül oyununda yarışmacılar nefes kesen ödül oyunu için son kez tezgah başına geçti.
25 Ekim MasterChef Büyük Ödülü Nedir?
25 Ekim MasterChef Büyük Ödülü Hangi Yarışmacı Kazandı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın