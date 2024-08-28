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Gasilhaneye "Öldüğümde Beni Kim Yıkayacak?" Sorusu Yönelten Trans Birey Beklemediği Bir Cevapla Karşılaştı

Gasilhaneye "Öldüğümde Beni Kim Yıkayacak?" Sorusu Yönelten Trans Birey Beklemediği Bir Cevapla Karşılaştı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 14:09

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Gasilhane, cenaze hizmetleri için kullanılan bir yer olup, cenaze yıkama işlemleri sırasında genellikle cenazenin cinsiyetine uygun olarak, kadın cenazeleri kadınlar tarafından ve erkek cenazeleri erkekler tarafından yıkanır.

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Trans birey bir sosyal medya kullanıcısı, gasilhaneyi arayarak öldüğünde onu kimin yıkayacağını sordu.

Trans birey bir sosyal medya kullanıcısı, gasilhaneyi arayarak öldüğünde onu kimin yıkayacağını sordu.

Aradığı kişi ise ona beklemediği bir cevap vererek şaşkınlık yarattı.

Aradığı kişi ise ona beklemediği bir cevap vererek şaşkınlık yarattı.

'Salatalığını ben yıkarım'

Videonun tamamı için:

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Turgut Güler

Sırf fahişe diye öldüğünde cenaze namazını kılmayı haram sayan o (sözde) müslüman toplumun, yine aynı fahişenin üstünden geçen bi kısım erkekler öldüğünde fa... Devamını Gör