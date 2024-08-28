Gasilhaneye "Öldüğümde Beni Kim Yıkayacak?" Sorusu Yönelten Trans Birey Beklemediği Bir Cevapla Karşılaştı

Gasilhane, cenaze hizmetleri için kullanılan bir yer olup, cenaze yıkama işlemleri sırasında genellikle cenazenin cinsiyetine uygun olarak, kadın cenazeleri kadınlar tarafından ve erkek cenazeleri erkekler tarafından yıkanır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trans birey bir sosyal medya kullanıcısı, gasilhaneyi arayarak öldüğünde onu kimin yıkayacağını sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aradığı kişi ise ona beklemediği bir cevap vererek şaşkınlık yarattı.
Videonun tamamı için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Sırf fahişe diye öldüğünde cenaze namazını kılmayı haram sayan o (sözde) müslüman toplumun, yine aynı fahişenin üstünden geçen bi kısım erkekler öldüğünde fa... Devamını Gör