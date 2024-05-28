Damla Can'ın Şampiyon Olmasını İstediği İsimden Survivor'ın İlk Sekizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Damla Can'ın Şampiyon Olmasını İstediği İsimden Survivor'ın İlk Sekizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Mayıs Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 3 sezon boyunca pazar akşamlarımızın vazgeçilmez dizisi Yargı, geçtiğimiz hefta final yaptı. Finale özel yapılan davette canlı canlı şarkı söyleyen Yargı'nın Engin'i Onur Durmaz herkesi şok etti.
2. Survivor All Star'dan son elenen isimlerden Damla Can, yarışmada hangi ismin şampiyon olmasını istediğini açıkladı.
3. NOW'da yayınlanan Kirli Sepeti dizisi aldığı iyi reyting oranlarıyla ikinci sezonu garantilemişti. Kirli Sepeti'nin hikâyesinin nasıl devam edeceği merak konusu olurken, dizinin başrol erkeği sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını açıkladı.
4. Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine otururken, dizinin 63. bölümündeki voleybol maçı sahnesinde yaşanan çekim hatası kısa sürede viral oldu.
5. 22 yaşındaki Selin Öztürk, babasının evine duş almak için gitmek üzere annesinin evinden ayrıldığı 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ortadan kayboldu. Selin'in eşi, bir süredir cezaevinde olduğu için genç kadın annesiyle birlikte yaşıyordu. Selin Öztürk ve annesi hakkındaki iddialar, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen "Tatlı Sert" programında gündeme geldi ve büyük yankı uyandırdı.
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6. Bahar'ın yeni bölümünde yayınlanacak sahne herkesi merak ettirdi. Uyarlandığı Kore dizisine göre olacaklar herkesi heyecanlandırdı.
7. Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu yaşadığına dair paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yine dizi ekibinde yer alan makyöz Esra Okumuş'un paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Müjde Uzman'nın paylaşımıyla dalga geçen bir video paylaşan Okumuş yapım şirketi tarafından işten çıkartılırken, fenomen set çalışanı Yener Yalçın'ndan bu konuda eleştiri geldi.
8. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Görkem'in Fatih'in arkadaşlarıyla tanıştığı sahne damga vurdu. Aynı sahne Doğa ile de yaşanmıştı. Sizce hangisi doğru davrandı, buyrun yorumlara...
9. Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda geçtiğimiz günlerde başrol Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı konuşulmuştu. Sevilen diziye yeni bir oyuncu transferinin olacağı açıklandı.
10. Son olarak Bahar dizisindeki Evren karakteriyle izlediğimiz Buğra Gülsoy, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Bugüne kadar canlandırmaktan en zevk aldığı karakteri açıklayan Gülsoy herkesi şaşırttı.
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11. 2022 yılından bu yana ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Ben Bu Cihana Sığmazam, 68. bölümüyle final yaptı.
12. Yazın müjdecisi olarak sonunda Aşk-ı Memnu haberi geldi! 3 Haziran'dan itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşk-ı Memnu her sene olduğu gibi bu sene de heyecan uyandırdı. Ancak bir X kullanıcısının "Behlül, Bihter'e aşık değildi" teorisi kafaları karıştırdı. Bakalım siz de kullanıcıya hak verecek misiniz?
13. Sezon başından beri fazlasıyla kalabalık olan ve asla bitmeyecek gibi gelen Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kaldı. Son 9 kişinin kaldığı Survivor'da bu hafta kim elendi? İlk sekizde kimler yer aldı?
14. Set çalışanı Yener Yalçın, kendisine gelen soruları TikTok hesabı üzerinden yanıtlamaya devam ediyor. Bu kez dizilerde oyuncuların gerçekten öpüşüp öpüşmediği soruldu. Bakalım Yalçın bu soruya nasıl cevap vermiş?
15. Sezona harika bir giriş yapmasına rağmen özellikle Bahar'ın kendisine rakip olmasının ardından güç kaybeden Yabani, çareyi yayın gününü değiştirmekte bulmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şu ana kadar sınırda gelen reytingler sebebiyle final yapıp yapmayacağı bilinmeyen Yabani'nin gelecek sezonla ilgili durumu sonunda netleşti!
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16. FETÖ firarisi Akın İpek'in eski şirketi Koza-İpek Holding'e ait Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan İstanbul Bebek'teki yalı satışa çıktı.
17. Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 7 haziranda sezon finali yapacak ve gelecek sezon bambaşka bir ekiple karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Çünkü kulislerde dolanan dedikodulara göre diziden Sönmez teyze ve Rüzgar dışında dört oyuncu daha ayrılacak!
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