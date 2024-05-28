Bir Devrin Sonuna Geldik: Final Yapan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Son Bölümüne Gelen Yorumlar
Bir Devrin Sonuna Geldik: Final Yapan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Son Bölümüne Gelen Yorumlar
2022 yılından bu yana ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Ben Bu Cihana Sığmazam, 68. bölümüyle final yaptı.
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ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Ben Bu Cihana Sığmazam, 2 sezonluk ekran serüveninin ardından 68. bölümüyle final yaptı.
Hüzün dolu bir veda yapan diziye finali için hayranları tarafından pek çok yorum yapıldı.
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