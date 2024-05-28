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Bir Devrin Sonuna Geldik: Final Yapan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Son Bölümüne Gelen Yorumlar

Bir Devrin Sonuna Geldik: Final Yapan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Son Bölümüne Gelen Yorumlar

Ben Bu Cihana Sığmazan
themyscira - Editör
29.05.2024 - 02:18

2022 yılından bu yana ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran Ben Bu Cihana Sığmazam, 68. bölümüyle final yaptı.

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ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Ben Bu Cihana Sığmazam, 2 sezonluk ekran serüveninin ardından 68. bölümüyle final yaptı.

ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Ben Bu Cihana Sığmazam, 2 sezonluk ekran serüveninin ardından 68. bölümüyle final yaptı.

Hüzün dolu bir veda yapan diziye finali için hayranları tarafından pek çok yorum yapıldı.

Hüzün dolu bir veda yapan diziye finali için hayranları tarafından pek çok yorum yapıldı.
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