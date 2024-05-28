Bir X Kullanıcısının "Behlül Bihter'e Aşık Değildi" Teorisi Aşk-ı Memnu'yla İlgili Kafanızı Karıştıracak!

Yazın müjdecisi olarak sonunda Aşk-ı Memnu haberi geldi! 3 Haziran'dan itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşk-ı Memnu her sene olduğu gibi bu sene de heyecan uyandırdı. Ancak bir X kullanıcısının 'Behlül, Bihter'e aşık değildi' teorisi kafaları karıştırdı. Bakalım siz de kullanıcıya hak verecek misiniz?