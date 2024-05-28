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Bir X Kullanıcısının "Behlül Bihter'e Aşık Değildi" Teorisi Aşk-ı Memnu'yla İlgili Kafanızı Karıştıracak!

Bir X Kullanıcısının "Behlül Bihter'e Aşık Değildi" Teorisi Aşk-ı Memnu'yla İlgili Kafanızı Karıştıracak!

Aşk-ı Memnu
themyscira - Editör
29.05.2024 - 01:23

Yazın müjdecisi olarak sonunda Aşk-ı Memnu haberi geldi! 3 Haziran'dan itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşk-ı Memnu her sene olduğu gibi bu sene de heyecan uyandırdı. Ancak bir X kullanıcısının 'Behlül, Bihter'e aşık değildi' teorisi kafaları karıştırdı. Bakalım siz de kullanıcıya hak verecek misiniz?

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Şu konuda bir anlaşalım: Aşk-ı Memnu gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri! Yazın gelişiyle yeniden kavuşacağımız diziyle ilgili bir X kullanıcısından ortalığı karıştıracak bir teori geldi.

Şu konuda bir anlaşalım: Aşk-ı Memnu gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri! Yazın gelişiyle yeniden kavuşacağımız diziyle ilgili bir X kullanıcısından ortalığı karıştıracak bir teori geldi.

Teorinin temelinde Behlül'ün Bihter'i sevmediği düşüncesi yatıyor.

Teorinin temelinde Behlül'ün Bihter'i sevmediği düşüncesi yatıyor.
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Siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz?

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