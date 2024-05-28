TMSF'den Dev Satış: FETÖ Firarisi Akın İpek'in Yalısı 750 Milyon Liraya Satışa Çıktı
TMSF'den Dev Satış: FETÖ Firarisi Akın İpek'in Yalısı 750 Milyon Liraya Satışa Çıktı
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TMSF, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in satışa çıkarılan yalısı için açıklama yaptı.
İngiltere'de yaşayan FETÖ firarisi Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde iki kez dava açmış ve ikisini de kaybetmişti.
Diğer yapı olan "Kahverengi Köşk", zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.
Sosyal medyada da yalının talibi çok olurken,
Fiyatını yüksek bulanlar da oldu.
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İşte yalıya ve fiyatına yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?
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Satılır mı bu yalı?
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