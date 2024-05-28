TMSF'den Dev Satış: FETÖ Firarisi Akın İpek'in Yalısı 750 Milyon Liraya Satışa Çıktı

Bağımsız değerleme şirketleri tarafından raporlarla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenleneceği açıklanırken, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Yaklaşık 10 yıldır süren hukuki süreçler sonrası satışa hazırlanan yalının ihalesine katılım için gerekli belgelerin ve şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.​​​​​​​