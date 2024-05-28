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TMSF'den Dev Satış: FETÖ Firarisi Akın İpek'in Yalısı 750 Milyon Liraya Satışa Çıktı

TMSF'den Dev Satış: FETÖ Firarisi Akın İpek'in Yalısı 750 Milyon Liraya Satışa Çıktı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 17:19

FETÖ firarisi Akın İpek'in eski şirketi Koza-İpek Holding'e ait Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan İstanbul Bebek'teki yalı satışa çıktı.

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TMSF, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in satışa çıkarılan yalısı için açıklama yaptı.

TMSF, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in satışa çıkarılan yalısı için açıklama yaptı.

Bağımsız değerleme şirketleri tarafından raporlarla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenleneceği açıklanırken, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. 

Yaklaşık 10 yıldır süren hukuki süreçler sonrası satışa hazırlanan yalının ihalesine katılım için gerekli belgelerin ve şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.​​​​​​​

İngiltere'de yaşayan FETÖ firarisi Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde iki kez dava açmış ve ikisini de kaybetmişti.

İngiltere'de yaşayan FETÖ firarisi Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde iki kez dava açmış ve ikisini de kaybetmişti.

Satışa konu olan yalının alanı üzerinde 2 adet yapı bulunurken, 2 bodrum kat, zemin kat, normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki 'Beyaz Köşk' isimli yapıda, 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare teras bulunuyor.

Diğer yapı olan "Kahverengi Köşk", zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

Diğer yapı olan "Kahverengi Köşk", zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

Sosyal medyada da yalının talibi çok olurken,

Sosyal medyada da yalının talibi çok olurken,
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Fiyatını yüksek bulanlar da oldu.

Fiyatını yüksek bulanlar da oldu.
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İşte yalıya ve fiyatına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte yalıya ve fiyatına yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Satılır mı bu yalı?

Satılır mı bu yalı?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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