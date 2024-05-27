Bu Kaçıncı Hüsran: Kısmetse Olur Tuğçe "Sensiz Yapamam" Diyen Ozan'ın Başka Bir Kadınla Görüntülerini Paylaştı
Bu Kaçıncı Hüsran: Kısmetse Olur Tuğçe "Sensiz Yapamam" Diyen Ozan'ın Başka Bir Kadınla Görüntülerini Paylaştı
Kısmetse Olur Aşkın Gücü iki sezon boyunca YouTube'da yayınlanmış ve büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. İlk sezonun en sevilen yarışmacılarından olan Tuğçe ve Ozan çifti, bir ayrıl bir barış ilişkilerine devam etmişti. Defalarca kez Ozan'ı affeden Tuğçe'nin ifşası ortalığı fena karıştırdı!
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TV ekranlarından RTÜK engeline takıldıktan bir süre sonra YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştı.
Özellikle ilk sezonuyla çok konuşulan programda birkaç çift büyük ilgi çekmişti.
O çiftlerden biri de elbette Tuğçe ve Ozan'dı. Favoriler arasındaki çiftin ilişkileri program bittikten sonra da sürmeye devam etmişti.
Bu hikayede yanan Tuğçe olmuş ve Ozan tarafından aldatılmıştı. Fakat çok seviyor olacak ki Ozan'ın özrünü çok kısa bir süre içinde affedip ilişkisine devam etme kararı almıştı.
Fakat Tuğçe'den bir kez daha kötü haber geldi. Üstelik bir ifşa ile!
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Tuğçe kendisine bir ay önce "sen benim her şeyimsin, sensiz yapamam" diyen Ozan'ın bir başka kadınla görüntülerini ifşaladı!
Ancak takipçileri Tuğçe'yi daha önce aldattığı için eleştiri yağmuruna tuttu:
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