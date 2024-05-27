Bu Kaçıncı Hüsran: Kısmetse Olur Tuğçe "Sensiz Yapamam" Diyen Ozan'ın Başka Bir Kadınla Görüntülerini Paylaştı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü iki sezon boyunca YouTube'da yayınlanmış ve büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. İlk sezonun en sevilen yarışmacılarından olan Tuğçe ve Ozan çifti, bir ayrıl bir barış ilişkilerine devam etmişti. Defalarca kez Ozan'ı affeden Tuğçe'nin ifşası ortalığı fena karıştırdı!