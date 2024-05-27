Survivor All Star Fragmanında Oyunu Kazananı Verdiler, Fark Edince Fragmanı Hemen Sildiler!
Survivor All Star Fragmanında Oyunu Kazananı Verdiler, Fark Edince Fragmanı Hemen Sildiler!
Kaynak: https://x.com/1hemdm/status/179516989...
Survivor All Star'da geriye kalan dokuz yarışmacıyla birlikte kıyasıya mücadele sürüyor. Finale sayılı haftalar kala dün akşamki bölümün ardından yayınlanan fragmanda, oyunun kazananı yanlışlıkla açıklandı! Kısa bir süre sonra hatanın fark edilmesiyle fragman hemen silindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'da aylarca süren mücadelenin sonuna gelmek üzereyiz. Kalan son dokuz yarışmacı arasında final için kıyasıya mücadele sürüyor.
Son olarak Damla Can'ın elendiği yarışmada ilk sekizi garantileyen ilk isim de Nefise olmuştu.
Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünün ardından verilen fragmanda büyük bir hata yapıldı. Oynanacak iletişim ödülünün kazananı yanlışlıkla ifşa edildi!
Fragmanda kesilen bu bölümün başta ne olduğu anlaşılamamıştı... Ancak X kullanıcısı Hemdem bu akşam yayınlanan bölümde geçen iletişim ödülünün kazananının ifşa edildiğini açıkladı!
Ödülü Kırmızı takımın kazandığı ve Atakan'ın oğlu Aslan'dan gelen mesaj hakkındaki bilgiye bu şekilde ulaştığı ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın