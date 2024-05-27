Kanal D'nin Pazartesi Akşamları Yayınlanacak Yeni Dizisi Yalan'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler!
Kanal D'nin Pazartesi Akşamları Yayınlanacak Yeni Dizisi Yalan'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler!
Kızıl Goncalar'ın sezon finali yapmasıyla birlikte pazartesi akşamları TV ekranlarında büyük bir boşluk oluşmuştu. Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Yalan dizisi yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
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Sezonun ilk yaz dizisi TV ekranlarındaki yerini aldı bile... Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yalan dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.
Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’ın başrollerini paylaştığı dizide Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Dizide Aslıhan Güner'in hayat verdiği Melike karakterinin kocasını öldürmek suçundan 20 yıl hapis yatması ve döndüğünde yalanlarla örülü bir dünya bulması konu alınıyor.
Diziye pek çok yorum yapıldı.
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