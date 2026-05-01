Bu Hafta Evde Kalmak Yok! 4-10 Mayıs Haftası Ankara, İzmir, Bursa’da Ne Var?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 14:37

4-10 Mayıs haftasında Ankara, İzmir ve Bursa’da sanat gündemi oldukça yoğun. Sinema salonlarında aksiyon, gerilim ve animasyon türlerinde yeni yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro sahnelerinde ise komediden drama uzanan geniş bir repertuvar dikkat çekiyor. Şehir şehir hazırlanan bu listede haftanın öne çıkan film ve tiyatro oyunları bir araya getirildi. 

Plan yapmadan önce göz atılması gereken etkinlikler burada!

4-10 Mayıs Haftası Ankara, İzmir ve Bursa'da İzleyebileceğiniz Filmler

Mortal Kombat II

Mortal Kombat evreni ikinci filmle birlikte çok daha geniş ve sert bir hikâyeyle geri dönüyor. İlk filmde başlayan mücadele, bu kez daha büyük bir savaşın parçasına dönüşürken karakterler arasındaki güç dengesi de değişiyor. Turnuva atmosferinin daha yoğun hissedildiği yapımda yeni karakterler hikâyeye dahil oluyor ve aksiyon sahneleri çok daha üst seviyeye taşınıyor. 

  • Tür: Aksiyon, Macera

  • Süre: Belirtilmedi

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Karl Urban, Lewis Tan, Joe Taslim

Fünye

Londra’da bulunan patlamamış bir bomba, şehirde büyük bir paniğe yol açarken yaşanan kaos farklı planları da beraberinde getiriyor. Tahliye edilen bölge, bir soygun çetesi için büyük bir fırsata dönüşüyor ve ekip bu karmaşayı kullanarak cüretkar bir banka soygunu planlıyor.

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Süre: 1 saat 37 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Quentin Tarantino’nun kültleşmiş Kill Bill serisi, bu kez iki filmi tek bir uzun metraj halinde izleyiciyle buluşturuyor. Gelin’in intikam hikâyesi baştan sona kesintisiz şekilde aktarılırken, karakter gelişimi ve olayların bütünlüğü çok daha güçlü hissediliyor. 

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Süre: 4 saat 35 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu

Kremlin’in Büyücüsü

Sovyetler sonrası Rusya’nın karmaşık dönemine odaklanan film, gücün merkezine yükselen bir adamın hikâyesini anlatıyor. Sanat dünyasından siyasetin kalbine uzanan yolculuk, gerçek ile manipülasyon arasındaki sınırın nasıl silindiğini gözler önüne seriyor. Politik gerilim türündeki yapım, sistemin karanlık yüzünü ve güç ilişkilerini derinlikli bir anlatımla ele alıyor.

  • Tür: Gerilim

  • Süre: 2 saat 16 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander

Iron Maiden: Burning Ambition

Efsanevi müzik grubu Iron Maiden’ın hikâyesine odaklanan belgesel, grubun yalnızca müzik kariyerini değil aynı zamanda kültürel etkisini de inceliyor. Grup üyeleriyle yapılan samimi röportajların yanı sıra farklı isimlerin görüşlerine de yer verilen yapım, heavy metal tarihine dair kapsamlı bir bakış sunuyor. Müzik ve belgesel sevenler için haftanın öne çıkan alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

  • Tür: Belgesel, Müzik

  • Süre: 1 saat 46 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

Kuraklık tehdidi altındaki bir çayırı kurtarmaya çalışan iki sakar karıncanın hikâyesi, eğlenceli bir maceraya dönüşüyor. Kimsenin ciddiye almadığı Arnie ve Barney, yaşadıkları aksiliklere rağmen büyük bir sorumluluğun altına giriyor. Mizahi dili ve hızlı temposuyla dikkat çeken film, özellikle çocuklu aileler için keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1 saat 15 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Shane Dundas, David Collins, David Cameron

4-10 Mayıs: Ankara’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Olmak Ya Da Olmamak

Sevdiği işi yapmaya çalışan bir tiyatrocunun içsel çatışmalarını sahneye taşıyan oyun, hayaller ile gerçekler arasındaki sıkışmışlığı etkileyici bir dille anlatıyor. Sanat, para, idealler ve vazgeçiş arasında gidip gelen karakter; kimi zaman sahnede, kimi zaman zihninin içinde kendisiyle hesaplaşıyor. Pantomim, müzik ve şiirle zenginleşen anlatım, izleyiciye hem düşündüren hem de sorgulatan bir deneyim sunuyor.

  • Etkinlik Türü Kara Komedi

  • Süre 80 dakika

  • Yaş Sınırı 10+

  • Tarih: 9 Mayıs

  • Mekan: Düşkapanı Sanat Merkezi Necdet Ersan Sahnesi

Seyfi Bey

Huysuz Virjin karakteri üzerinden Türk eğlence tarihine damga vuran Seyfi Dursunoğlu’nun sahne arkasındaki dünyasına ışık tutan oyun, bir ikonun dönüşüm hikâyesini anlatıyor. Kuliste geçen bu özel gecede gelen bir haber, sadece bir performansı değil, hayatın akışını da değiştiriyor. Geçmiş ile gelecek arasında kurulan bağ, seyirciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 90 dakika

  • Yaş Sınırı 16+

  • Tarih: 10 Mayıs

  • Mekan: Çankaya ASM Kırmızı Salon

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanma aşamasındaki bir çiftin hayatı, bir gecede tamamen değişir. Sabah uyandıklarında evlerinde bir ceset bulan çift, hem bu gizemi çözmeye çalışır hem de ilişkilerinin derinliklerine iner. Komedi ile gerilimi bir araya getiren oyun, sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi sürekli tetikte tutar.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 160 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 10 Mayıs

  • Mekan: Yenimahalle Nazım Hikmet KSM Genco Erkal Salonu

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

Sevgili Beynimin İçindeki

Bir hırsız ile bir kadının yollarının kesişmesiyle başlayan hikâye, sıradan görünen hayatların aslında ne kadar karmaşık olabileceğini ortaya koyuyor. Farklı karakterlerin çarpıştığı bu absürt komedi, izleyiciye alışılmışın dışında bir anlatım sunuyor. Mizahın arkasında derin bir yalnızlık hissi barındırıyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Tarih: 5-6 Mayıs

  • Mekan: Ankara Çayyolu Sahne

  • Oyuncular: Bülent Bektaş, Çağdaş Serter

Fareler ve İnsanlar

İki dostun hayatta kalma mücadelesi üzerinden ilerleyen bu klasik hikâye, umut ve çaresizlik arasındaki ince çizgiyi sahneye taşıyor. Büyük Buhran döneminin sert koşullarında geçen oyun, dostluk, yalnızlık ve hayal kurma üzerine güçlü bir anlatım sunuyor. Her karakter kendi hikâyesiyle izleyiciye dokunuyor.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 130 dakika

  • Yaş Sınırı 14+

  • Tarih: 5 Mayıs

  • Mekan: Ankara Yeni Sahne

Meçhul Paşa

Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın hikâyesini sahneye taşıyan oyun, dönemin yazarlarını ve yaşadıkları zorlukları eğlenceli bir dille anlatıyor. Mizahın gücüyle gerçekleri dile getiren bu anlatı, hem düşündürüyor hem de güldürüyor. Tarihsel arka planı güçlü bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 120 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 7 Mayıs

  • Mekan: MEB Şura Salonu

Şebbaz

Geleneksel gölge oyunu ile modern tiyatroyu bir araya getiren “Şebbaz”, masalsı bir anlatım sunuyor. İki eski dostun geçmişleriyle yüzleştiği hikâye, sahne tasarımı ve anlatım diliyle dikkat çekiyor. Kaçış, kimlik ve geçmiş temaları üzerinden ilerleyen oyun, görsel açıdan da güçlü bir deneyim vadediyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 120 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 8 Mayıs

  • Mekan: MEB Şura Salonu

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Hayatın zorluklarıyla erken yaşta tanışan Salim’in hikâyesi, izleyiciyi derin bir içsel yolculuğa çıkarıyor. İstanbul’da yaşadığı deneyimler ve karşılaştığı olaylar, onu geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklüyor. Oyun, kader ve seçimler üzerine düşündüren güçlü bir anlatım sunuyor.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 80 dakika

  • Tarih: 9 Mayıs

  • Mekan: Tatbikat Sahnesi Ankara

  • Oyuncular: Berkay Ateş

Etekler ve Pantolonlar

Üç kadının hayatı üzerinden ilerleyen oyun, evlilik, ilişkiler ve toplumsal baskılar üzerine odaklanıyor. Geçmişle yüzleşen karakterler, aslında kendi hayatlarını ne kadar başkalarının beklentilerine göre şekillendirdiklerini fark ediyor. Mizahi diliyle dikkat çeken yapım, güçlü bir kadın hikâyesi sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 80 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 10 Mayıs

  • Mekan: Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Sabotaj

Günümüz dünyasındaki olayları mizahi bir dille ele alan interaktif gösteri, seyirciyi de oyunun bir parçası haline getiriyor. Gündelik hayatın absürtlükleri, sosyal medya etkisi ve toplumsal konular sahnede esprili bir şekilde işleniyor. Her gösterinin farklı bir deneyim sunduğu bu yapım, dinamik yapısıyla öne çıkıyor.

  • Etkinlik Türü İnteraktif Show

  • Süre 85 dakika

  • Yaş Sınırı 15+

  • Tarih: 10 Mayıs

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

  • Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Barış Atay

4-10 Mayıs: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

İyi Değilim Ama Anlatacak Kadar Da Kötü Değilim

Mine ve Memo’nun ilişkisi üzerinden ilerleyen oyun, dijital çağda aşkın, arzunun ve temasın nasıl tüketildiğini sert ama mizahi bir dille anlatıyor. Romantizm, güç, tahakküm ve yorgunluk gibi kavramları sahneye taşıyan hikâye, ilişkilerdeki görünmeyen baskıları sorgulatıyor. Kara komedi ve dramı bir araya getiren yapım, modern ilişkilerin kırılgan taraflarına odaklanıyor.

  • Etkinlik Türü Kara Komedi, Dram

  • Süre 75 dakika

  • Yaş Sınırı 18+

  • Tarih: 5 Mayıs

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Oyuncular: Esra Dermancıoğlu, Deniz Karaoğlu

Ballı Süt

İki kız kardeşin geçmişle yüzleşmesini konu alan oyun, aile bağları, kırgınlıklar ve zamanla değişen ilişkiler üzerine kurulu. Eski bir koltuk, çocukluk evinin terası ve deniz kenarında bir bank gibi anılarla örülen sahneler, karakterlerin birbirleriyle kurduğu bağı yeniden sorgulamasına neden oluyor.

  • Etkinlik Türü Komedi, Dram

  • Süre 75 dakika

  • Yaş Sınırı 16+

  • Tarih: 7 Mayıs

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Oyuncular: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

Bulaşıkçılar

Bir restoranın alt katında, kimsenin görmediği ama her şeyin yükünü çeken üç kadının hikâyesi sahneye taşınıyor. Kirli tabaklar, buhar ve sabun köpükleri arasında geçen oyun, emeğin görünmez tarafını absürt mizah ve sert gerçeklikle bir araya getiriyor. Karakterlerin bastırılmış hayalleri ve öfkeleri, oyunu hem trajik hem de komik bir noktaya taşıyor.

  • Etkinlik Türü Kara Komedi

  • Yaş Sınırı 9+

  • Tarih: 7 Mayıs

  • Mekan: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

  • Oyuncular: Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez, Ekin Eryılmaz

Hadi Öldürsene Canikom

Aziz Nesin’in sıcak ama sarsıcı anlatımıyla şekillenen oyun, eski bir apartmanın bodrum katında yaşayan iki yaşlı komşu kadının hikâyesini anlatıyor. Yalnızlık, yaşlılık ve geçmişe duyulan özlem, mizahi ve dokunaklı bir dille sahneye taşınıyor. Diha ve Siyen’in bekleyişle değişen hayatı, izleyiciye hem tanıdık hem de duygusal bir hikâye sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 70 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 4 Mayıs

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

Uykusuz Bir Rüya, Salim

Adana’dan İstanbul’a uzanan bir hayat kırılması, Salim’in gözünden sahneye taşınıyor. Amcasının kebapçı dükkânında şahit olduğu olaylar, onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklerken, çaresizlik ve kader kavramları hikâyenin merkezine yerleşiyor. Berkay Ateş’in performansıyla öne çıkan oyun, izleyiciye “keşke mi daha ağırdır, kader mi” sorusunu sorduruyor.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 80 dakika

  • Tarih: 5 Mayıs

  • Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Konak Sahnesi

  • Oyuncular: Berkay Ateş

Mahşeri Cümbüş

Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncü ekiplerinden Mahşeri Cümbüş, sahnede seyirciyle birlikte şekillenen bir performans sunuyor. Tiyatro Sporu formatıyla ilerleyen gösteride her an yeni bir hikâye doğuyor ve izleyici de oyunun parçası haline geliyor. Doğaçlama yapısı sayesinde her gösteri farklı bir deneyime dönüşüyor.

  • Etkinlik Türü Doğaçlama Tiyatro

  • Süre 90 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 4 Mayıs

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Hey Gidi Günler

Süheyl ve Behzat Uygur’un anılarından yola çıkan gösteri, geçmişe eğlenceli ve nostaljik bir bakış sunuyor. Şarkılar, hikâyeler ve seyirciyle kurulan interaktif bağ sayesinde sahnede sıcak bir atmosfer oluşuyor. Her anının bir şarkıyla eşleştiği oyun, izleyiciyi hem güldürüyor hem de eski günlere götürüyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 120 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 4 Mayıs

  • Mekan: İsmail Uygur Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur

No Man's Land

Dostoyevski’nin düşünsel dünyasından izler taşıyan oyun, insanın özgürlük ve esaret arasındaki karmaşık ilişkisini kara komedi diliyle ele alıyor. Dar dünyalarına sıkışmış karakterler üzerinden ilerleyen anlatım, insanın bazen kendi bağlarından bile vazgeçemeyişini sorgulatıyor. Kısa süresine rağmen yoğun ve düşündürücü bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Etkinlik Türü Kara Komedi

  • Süre 55 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 6 Mayıs

  • Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

  • Oyuncular: Anıl Alkan, Bora Kokulucicek, Kaan Temel, Kaan Uğur

Sizi Tanıyorum

Kendisiyle ve zihnindeki farklı seslerle mücadele eden bir yazarın hikâyesini konu alan oyun, çok kişilikli yapısıyla dikkat çekiyor. Delirmek, normal kalmak ve insanın kendinden kaçma çabası mizahi bir dille sahneye taşınıyor. Beşinci sezonuyla sahnelenen oyun, tempolu anlatımıyla komedi sevenlere farklı bir deneyim sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 96 dakika

  • Yaş Sınırı 9+

  • Tarih: 6 Mayıs

  • Mekan: Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Berkay Habib, Onur Atacan, Meriç Şahin, Simge Akyel, Tuğçe Elmas, İbrahim Türksever, Binali Keskin

Nokta

Tek kişilik bir hatırlama töreni olarak sahnelenen Nokta, hafıza, beden ve geçmiş üzerine yoğun bir anlatı kuruyor. Müzik, ses ve bedensel performansla birleşen hikâye, unutulmuş yüzleri, dilleri ve coğrafyaları yeniden görünür kılıyor. Seyirciyi sahnenin içine değil, hafızanın derinliğine çağıran oyun, güçlü atmosferiyle dikkat çekiyor.

  • Etkinlik Türü Tek Kişilik Oyun

  • Tarih: 6 Mayıs

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Oyuncular: Belirtilmedi

4-10 Mayıs: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Elma Labrador Çimen

Bir çiftin 50 yıllık hikayesini anılar, müzik ve Alzheimer hastalığı üzerinden anlatan oyun, hafızanın insan ilişkilerindeki yerini duygusal bir dille sahneye taşıyor. Birlikte yaşanmış yıllar, unutulan detaylar ve tutunulan anılar arasında ilerleyen hikaye, aşkın zamanla kurduğu kırılgan bağı görünür kılıyor. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden aynı sahnede buluşturan yapım, sakin ama sarsıcı bir anlatı sunuyor.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 75 dakika

  • Tarih: 6 Mayıs

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

Süt Kardeşler

Türk tiyatrosunun sevilen komedi damarını sahneye taşıyan oyun, izin kağıtlarının bilerek değiştirilmesiyle başlayan karışıklığı konu alıyor. Bahriyeli iki askerin yarattığı bu karmaşa, Bahriyeli Komutan Gazanfer’in devreye girmesiyle daha da eğlenceli bir hale geliyor. Geleneksel tiyatro öğeleri, dönem atmosferi ve nostaljik dekorlarıyla izleyiciyi 1950’li yıllara götüren oyun, bol kahkahalı bir seyir vadediyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 120 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 10 Mayıs

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Oyuncular: Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Nejat Uygur

Ödenmeyecek Ödemiyoruz

Dario Fo’nun politik komedi türündeki güçlü metni, hayat pahalılığıyla boğuşan işçi sınıfının gündelik mücadelesini sahneye taşıyor. Sürekli artan fiyatlara karşı kadınların eski fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya karar vermesiyle başlayan olaylar, kısa sürede içinden çıkılmaz bir komediye dönüşüyor. Sistem eleştirisini mizahla birleştiren oyun, hem güldürüyor hem de güncelliğini koruyan ekonomik meseleleri düşündürüyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 105 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 9 Mayıs

  • Mekan: Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

  • Oyuncular: Alper İrvan, Berfin Karatay, Çağdaş Ekin Şişman, Kıvanç Kılınç, Osman Onur Can

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanından uyarlanan oyun, Raif Efendi ve Maria Puder’in hikayesini sahneye taşıyor. Önyargılar, yalnızlık ve insan ruhunun derinlikleri üzerinden ilerleyen yapım, seyirciye içe dönük ve duygusal bir yolculuk sunuyor. Romanın güçlü atmosferini sahneye uyarlayan oyun, aşkın ve geç kalmışlığın insan hayatındaki izlerini etkileyici bir dille anlatıyor.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 90 dakika

  • Yaş Sınırı 10+

  • Tarih: 9 Mayıs

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Oyuncular: Ceren Bayır, Saygın Aşan, Cemil Usal, Merve Esra Ertan, Deniz Eser

Maskbeth

Shakespeare’in Macbeth trajedisinden yola çıkan oyun, hırs, iktidar tutkusu ve yıkım fikrini bugünün dünyasına taşıyor. Klasik metne farklı bir bakışla yaklaşan yapım, görünmeyen güçlerin insan hayatı üzerindeki etkisini sorguluyor. Karanlık atmosferi ve çağdaş yorumu ile trajedi sevenler için dikkat çekici bir seçenek oluyor.

  • Etkinlik Türü Trajedi

  • Süre 65 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 4 Mayıs

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten, Serdar Soyer

Scapin ve Yeni Dolapları

Kurnaz uşak Scapin’in akıl dolu oyunları etrafında şekillenen oyun, gençlerin aşkına engel olan otoriter ailelere karşı verilen eğlenceli mücadeleyi anlatıyor. Yanlış anlamalar, çevrilen dolaplar ve sürprizlerle dolu hikaye, seyirciyi baştan sona yüksek tempolu bir komedinin içine çekiyor. Geleneksel komedi unsurlarıyla ilerleyen yapım, kahkaha dolu bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Etkinlik Türü Büyük Oyunu

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 5, 6, 7, 8, 9 Mayıs

  • Mekan: Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu

  • Oyuncular: Selçuk Veysel Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Melih Karlık, Erdem Erdoğan, Demet Oran, Merve Yel Tetikel, Cenk Turan, Ufuk Şener, Hatice Sezer

Leyla ile Mecnun Değil

Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini merkezine alan oyun, bir cenaze süreci üzerinden ilişkileri, alışkanlıkları ve bitmekle yeniden başlamak arasındaki gelgitleri anlatıyor. Kadın ve Adam’ın geçmişle ve birbirleriyle hesaplaşması, komik ve hüzünlü anları aynı sahnede buluşturuyor. İlişkilerde tükenmek, yeniden kurmak ve birlikte var olabilmek üzerine eğlenceli ama düşündürücü bir anlatı sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 75 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 6 Mayıs

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Elit Andaç Çam

Gayb

Remzi Asaf’ın çocukluktan itibaren süren anlam arayışını anlatan oyun, sanat, yalnızlık ve içsel huzursuzluk etrafında şekilleniyor. İstanbul’da yaşadığı sarsıcı olayın ardından Antalya’ya dönüşü, onun için geçmişle hesaplaşma ve kendini yeniden kurma sürecine dönüşüyor. Müzikli ve interaktif yapısıyla da dikkat çeken oyun, izleyiciye kişisel bir dönüşüm hikayesi sunuyor.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 70 dakika

  • Yaş Sınırı 15+

  • Tarih: 9 Mayıs

  • Mekan: Studyou Cafe

  • Oyuncular: Ahmet Saim

Juliet’in Kırk İki Saati

Romeo ve Juliet hikayesine farklı bir yerden bakan oyun, Juliet’in 42 saat boyunca ölü sanılması fikrini komediye dönüştürüyor. Dünyada trajedi gibi görünen olaylar, yukarıdaki bürokratik karışıklıklarla bambaşka bir hal alıyor. Shakespeare, Marlowe ve ölüm meleği ajanlarının dahil olduğu bu eğlenceli anlatı, klasik bir hikayeye yaratıcı ve mizahi bir yorum getiriyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 75 dakika

  • Yaş Sınırı 16+

  • Tarih: 9 Mayıs

  • Mekan: Ekim Sanat Sahnesi

Aynı Şeylerin Oyunu

Nena ve Frank’in karşılaşması üzerinden ilerleyen oyun, insan ilişkilerinde tekrar eden döngüleri ve aynı hataların farklı hayatlarda nasıl yeniden yaşandığını anlatıyor. Tanışmalar, beklentiler, kırılmalar ve değişme isteği hikayenin merkezinde yer alıyor. Komedi ve dramı bir araya getiren yapım, tanıdık ilişki hallerine sade ama etkili bir bakış sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi, Dram

  • Süre 70 dakika

  • Tarih: 9 Mayıs

  • Mekan: Bursa Nilüfer Sahnesi

  • Oyuncular: Leman Aydın, Mehmet Şerif Tozlu

