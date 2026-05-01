Bu Hafta Evde Kalmak Yok! 4-10 Mayıs Haftası Ankara, İzmir, Bursa’da Ne Var?

Elma Labrador Çimen
Bir çiftin 50 yıllık hikayesini anılar, müzik ve Alzheimer hastalığı üzerinden anlatan oyun, hafızanın insan ilişkilerindeki yerini duygusal bir dille sahneye taşıyor. Birlikte yaşanmış yıllar, unutulan detaylar ve tutunulan anılar arasında ilerleyen hikaye, aşkın zamanla kurduğu kırılgan bağı görünür kılıyor. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü yeniden aynı sahnede buluşturan yapım, sakin ama sarsıcı bir anlatı sunuyor.
Süt Kardeşler
Türk tiyatrosunun sevilen komedi damarını sahneye taşıyan oyun, izin kağıtlarının bilerek değiştirilmesiyle başlayan karışıklığı konu alıyor. Bahriyeli iki askerin yarattığı bu karmaşa, Bahriyeli Komutan Gazanfer’in devreye girmesiyle daha da eğlenceli bir hale geliyor. Geleneksel tiyatro öğeleri, dönem atmosferi ve nostaljik dekorlarıyla izleyiciyi 1950’li yıllara götüren oyun, bol kahkahalı bir seyir vadediyor.
Etkinlik Türü Komedi
Süre 120 dakika
Yaş Sınırı 13+
Tarih: 10 Mayıs
Mekan: BAOB Sahne, Bursa
Oyuncular: Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Nejat Uygur
Ödenmeyecek Ödemiyoruz
Dario Fo’nun politik komedi türündeki güçlü metni, hayat pahalılığıyla boğuşan işçi sınıfının gündelik mücadelesini sahneye taşıyor. Sürekli artan fiyatlara karşı kadınların eski fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya karar vermesiyle başlayan olaylar, kısa sürede içinden çıkılmaz bir komediye dönüşüyor. Sistem eleştirisini mizahla birleştiren oyun, hem güldürüyor hem de güncelliğini koruyan ekonomik meseleleri düşündürüyor.
Etkinlik Türü Komedi
Süre 105 dakika
Yaş Sınırı 12+
Tarih: 9 Mayıs
Mekan: Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi
Oyuncular: Alper İrvan, Berfin Karatay, Çağdaş Ekin Şişman, Kıvanç Kılınç, Osman Onur Can
Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanından uyarlanan oyun, Raif Efendi ve Maria Puder’in hikayesini sahneye taşıyor. Önyargılar, yalnızlık ve insan ruhunun derinlikleri üzerinden ilerleyen yapım, seyirciye içe dönük ve duygusal bir yolculuk sunuyor. Romanın güçlü atmosferini sahneye uyarlayan oyun, aşkın ve geç kalmışlığın insan hayatındaki izlerini etkileyici bir dille anlatıyor.
Etkinlik Türü Dram
Süre 90 dakika
Yaş Sınırı 10+
Tarih: 9 Mayıs
Mekan: BAOB Sahne, Bursa
Oyuncular: Ceren Bayır, Saygın Aşan, Cemil Usal, Merve Esra Ertan, Deniz Eser
Maskbeth
Shakespeare’in Macbeth trajedisinden yola çıkan oyun, hırs, iktidar tutkusu ve yıkım fikrini bugünün dünyasına taşıyor. Klasik metne farklı bir bakışla yaklaşan yapım, görünmeyen güçlerin insan hayatı üzerindeki etkisini sorguluyor. Karanlık atmosferi ve çağdaş yorumu ile trajedi sevenler için dikkat çekici bir seçenek oluyor.
Etkinlik Türü Trajedi
Süre 65 dakika
Yaş Sınırı 13+
Tarih: 4 Mayıs
Mekan: Podyum Sanat Mahal
Oyuncular: Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten, Serdar Soyer
Scapin ve Yeni Dolapları
Kurnaz uşak Scapin’in akıl dolu oyunları etrafında şekillenen oyun, gençlerin aşkına engel olan otoriter ailelere karşı verilen eğlenceli mücadeleyi anlatıyor. Yanlış anlamalar, çevrilen dolaplar ve sürprizlerle dolu hikaye, seyirciyi baştan sona yüksek tempolu bir komedinin içine çekiyor. Geleneksel komedi unsurlarıyla ilerleyen yapım, kahkaha dolu bir sahne deneyimi sunuyor.
Etkinlik Türü Büyük Oyunu
Yaş Sınırı 13+
Tarih: 5, 6, 7, 8, 9 Mayıs
Mekan: Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu
Oyuncular: Selçuk Veysel Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Melih Karlık, Erdem Erdoğan, Demet Oran, Merve Yel Tetikel, Cenk Turan, Ufuk Şener, Hatice Sezer
Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini merkezine alan oyun, bir cenaze süreci üzerinden ilişkileri, alışkanlıkları ve bitmekle yeniden başlamak arasındaki gelgitleri anlatıyor. Kadın ve Adam’ın geçmişle ve birbirleriyle hesaplaşması, komik ve hüzünlü anları aynı sahnede buluşturuyor. İlişkilerde tükenmek, yeniden kurmak ve birlikte var olabilmek üzerine eğlenceli ama düşündürücü bir anlatı sunuyor.
Gayb
Remzi Asaf’ın çocukluktan itibaren süren anlam arayışını anlatan oyun, sanat, yalnızlık ve içsel huzursuzluk etrafında şekilleniyor. İstanbul’da yaşadığı sarsıcı olayın ardından Antalya’ya dönüşü, onun için geçmişle hesaplaşma ve kendini yeniden kurma sürecine dönüşüyor. Müzikli ve interaktif yapısıyla da dikkat çeken oyun, izleyiciye kişisel bir dönüşüm hikayesi sunuyor.
Etkinlik Türü Dram
Süre 70 dakika
Yaş Sınırı 15+
Tarih: 9 Mayıs
Mekan: Studyou Cafe
Oyuncular: Ahmet Saim
Juliet’in Kırk İki Saati
Romeo ve Juliet hikayesine farklı bir yerden bakan oyun, Juliet’in 42 saat boyunca ölü sanılması fikrini komediye dönüştürüyor. Dünyada trajedi gibi görünen olaylar, yukarıdaki bürokratik karışıklıklarla bambaşka bir hal alıyor. Shakespeare, Marlowe ve ölüm meleği ajanlarının dahil olduğu bu eğlenceli anlatı, klasik bir hikayeye yaratıcı ve mizahi bir yorum getiriyor.
Aynı Şeylerin Oyunu
Nena ve Frank’in karşılaşması üzerinden ilerleyen oyun, insan ilişkilerinde tekrar eden döngüleri ve aynı hataların farklı hayatlarda nasıl yeniden yaşandığını anlatıyor. Tanışmalar, beklentiler, kırılmalar ve değişme isteği hikayenin merkezinde yer alıyor. Komedi ve dramı bir araya getiren yapım, tanıdık ilişki hallerine sade ama etkili bir bakış sunuyor.
Etkinlik Türü Komedi, Dram
Süre 70 dakika
Tarih: 9 Mayıs
Mekan: Bursa Nilüfer Sahnesi
Oyuncular: Leman Aydın, Mehmet Şerif Tozlu
