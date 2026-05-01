Bu Hafta Evde Kalmak Yok! 4-10 Mayıs Haftası Ankara, İzmir, Bursa’da Ne Var?

Mortal Kombat II

Mortal Kombat evreni ikinci filmle birlikte çok daha geniş ve sert bir hikâyeyle geri dönüyor. İlk filmde başlayan mücadele, bu kez daha büyük bir savaşın parçasına dönüşürken karakterler arasındaki güç dengesi de değişiyor. Turnuva atmosferinin daha yoğun hissedildiği yapımda yeni karakterler hikâyeye dahil oluyor ve aksiyon sahneleri çok daha üst seviyeye taşınıyor.

Tür: Aksiyon, Macera

Süre: Belirtilmedi

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Oyuncular: Karl Urban, Lewis Tan, Joe Taslim

Fünye

Londra’da bulunan patlamamış bir bomba, şehirde büyük bir paniğe yol açarken yaşanan kaos farklı planları da beraberinde getiriyor. Tahliye edilen bölge, bir soygun çetesi için büyük bir fırsata dönüşüyor ve ekip bu karmaşayı kullanarak cüretkar bir banka soygunu planlıyor.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Süre: 1 saat 37 dakika

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Quentin Tarantino’nun kültleşmiş Kill Bill serisi, bu kez iki filmi tek bir uzun metraj halinde izleyiciyle buluşturuyor. Gelin’in intikam hikâyesi baştan sona kesintisiz şekilde aktarılırken, karakter gelişimi ve olayların bütünlüğü çok daha güçlü hissediliyor.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Süre: 4 saat 35 dakika

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu

Kremlin’in Büyücüsü

Sovyetler sonrası Rusya’nın karmaşık dönemine odaklanan film, gücün merkezine yükselen bir adamın hikâyesini anlatıyor. Sanat dünyasından siyasetin kalbine uzanan yolculuk, gerçek ile manipülasyon arasındaki sınırın nasıl silindiğini gözler önüne seriyor. Politik gerilim türündeki yapım, sistemin karanlık yüzünü ve güç ilişkilerini derinlikli bir anlatımla ele alıyor.

Tür: Gerilim

Süre: 2 saat 16 dakika

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander

Iron Maiden: Burning Ambition

Efsanevi müzik grubu Iron Maiden’ın hikâyesine odaklanan belgesel, grubun yalnızca müzik kariyerini değil aynı zamanda kültürel etkisini de inceliyor. Grup üyeleriyle yapılan samimi röportajların yanı sıra farklı isimlerin görüşlerine de yer verilen yapım, heavy metal tarihine dair kapsamlı bir bakış sunuyor. Müzik ve belgesel sevenler için haftanın öne çıkan alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tür: Belgesel, Müzik

Süre: 1 saat 46 dakika

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Oyuncular: Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

Kuraklık tehdidi altındaki bir çayırı kurtarmaya çalışan iki sakar karıncanın hikâyesi, eğlenceli bir maceraya dönüşüyor. Kimsenin ciddiye almadığı Arnie ve Barney, yaşadıkları aksiliklere rağmen büyük bir sorumluluğun altına giriyor. Mizahi dili ve hızlı temposuyla dikkat çeken film, özellikle çocuklu aileler için keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.