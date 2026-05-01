4-10 Mayıs Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

4-10 Mayıs Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 10:36

4-10 Mayıs haftasında tiyatro sahneleri oldukça yoğun ve dikkat çekici bir programla izleyici karşısına çıkıyor. Dramdan komediye, tek kişilik performanslardan büyük prodüksiyonlara kadar farklı türlerde birçok oyun sahneleniyor. Usta oyuncuların yer aldığı yapımlar ve güçlü hikayeler bu hafta öne çıkıyor. 

Hem duygusal hem de eğlenceli seçeneklerin bulunduğu bu listede her zevke hitap eden oyunlar yer alıyor!

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Köyden şehre göç eden bir ailenin hayata tutunma mücadelesi, Dirmit’in gözünden sahneye taşınıyor. Küçük bir evin içine sıkışan bu kalabalık aile, her biri kendi yolunu bulmaya çalışırken gelenekler ve modern hayat arasında kalıyor. Dirmit’in bitmeyen merakı ve direnci, onu diğerlerinden ayırırken aynı zamanda ailesiyle çatışmasına da neden oluyor. İç dünyası güçlü bu karakter üzerinden ilerleyen oyun, hem bireysel hem toplumsal bir hikâye sunuyor.

  • Etkinlik Türü Trajedi, Dram

  • Süre 85 dakika

  • Tarih: 6 Mayıs

  • Mekan: Maximum Uniq Hall

  • Oyuncular: Nezaket Erden

Baba

Baba

Zamanın akışı ve hafızanın silikleşmesi üzerinden ilerleyen oyun, baba-kız ilişkisini merkezine alıyor. Gerçek ile hayalin iç içe geçtiği bu hikâyede karakterler geçmişle bugün arasında gidip geliyor. Hatırlamak ve unutmak arasındaki ince çizgide ilerleyen anlatım, izleyiciye oldukça duygusal bir deneyim sunuyor. Sahnedeki atmosfer, insanın zaman karşısındaki kırılganlığını güçlü bir şekilde hissettiriyor.

  • Etkinlik Türü Drama

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 7 Mayıs

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Mine Nur Şen

Ben Fidel

Ben Fidel

Küba devriminin simge isimlerinden Fidel Castro’nun hayatı sahneye taşınıyor. Politik mücadeleler, bağımsızlık arayışı ve liderlik süreci tek kişilik güçlü bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor. Oyun, sadece bir biyografi değil, aynı zamanda idealler uğruna verilen mücadelenin de sahneye yansıması olarak öne çıkıyor. Tarihsel arka planı ve anlatımıyla dikkat çeken bir yapım.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 80 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 7 Mayıs

  • Mekan: Pendik Atatürk Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Tolga Pancaroğlu

Aşk Listesi

Aşk Listesi

Hayal edilen “kusursuz partner” gerçekten var olabilir mi sorusu üzerine kurulu eğlenceli bir hikâye. İki yakın arkadaşın hayatı, verilen bir hediye ile tamamen değişiyor. İlişkiler, beklentiler ve gerçekler arasındaki farkı mizahi bir dille ele alan oyun, seyirciye bol kahkaha sunarken düşündürmeyi de ihmal etmiyor. Tempolu anlatımıyla keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 110 dakika

  • Yaş Sınırı 16+

  • Tarih: 4 Mayıs

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Oyuncular: Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak, Yosi Mizrahi

Afife

Afife

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale’nin sahnede var olma mücadelesi etkileyici bir anlatımla sahneye taşınıyor. Yasaklara ve baskılara rağmen tiyatrodan vazgeçmeyen bir kadının hikâyesi, dönemin karanlık atmosferiyle birlikte işleniyor. Kadın olmanın zorlukları ve sanat için verilen mücadele güçlü oyunculuklarla izleyiciye aktarılıyor.

  • Etkinlik Türü Dram

  • Süre 120 dakika

  • Yaş Sınırı 18+

  • Tarih: 4 Mayıs

  • Mekan: Turkcell Sahnesi

  • Oyuncular: Demet Evgar, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Atılgan Gümüş

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanmak üzere olan bir çiftin hayatı, beklenmedik bir olayla tamamen değişiyor. Geçirdikleri gecenin ardından evlerinde bir ceset bulan çift, hem bu gizemi çözmeye çalışıyor hem de ilişkilerini sorguluyor. Komedi ve gerilimin iç içe geçtiği oyun, sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi sürekli canlı tutuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 160 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 8 Mayıs

  • Mekan: Sahne Dragos

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

Eşeğin Gölgesi

Eşeğin Gölgesi

Basit bir tartışma üzerinden büyüyen olaylar, toplumun nasıl kolayca kutuplaşabildiğini gözler önüne seriyor. Geleneksel tiyatro öğeleriyle sahnelenen oyun, mizahi diliyle ciddi konulara değiniyor. Küçük bir meselenin nasıl büyük bir krize dönüştüğünü anlatan hikâye, günümüze dair güçlü göndermeler içeriyor.

  • Etkinlik Türü Yetişkin Oyunu

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 7 Mayıs

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Oyuncular: Alper Altuner, Ali Kil, Arda Akyüz, Ayşe Demirel, Bulut Akkale, Burak Dur, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun

Yan Rol

Yan Rol

Kendi hayatında bile “yan karakter” gibi hisseden bir kadının hikâyesi sahneye taşınıyor. Hayatındaki ilişkiler, kaçırdığı fırsatlar ve toplum baskısı üzerinden ilerleyen anlatım, izleyiciyi içsel bir sorgulamaya davet ediyor. Tek kişilik performansla dikkat çeken oyun, samimi diliyle öne çıkıyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 70 dakika

  • Yaş Sınırı 7+

  • Tarih: 9 Mayıs

  • Mekan: Kadıköy Boa Sahne

  • Oyuncular: Merve Polat

12 Numaralı Adam

12 Numaralı Adam

Yıllarca yedek kalan bir kalecinin hikâyesi üzerinden hayatın seçimleri sorgulanıyor. Tek kişilik performansla sahnelenen oyun, geçmiş ve bugün arasında gidip gelen bir iç hesaplaşmayı anlatıyor. Spor metaforları üzerinden ilerleyen anlatım, aslında herkesin hayatına dokunan bir hikâye sunuyor.

  • Etkinlik Türü Trajedi, Dram

  • Süre 90 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 5 Mayıs

  • Mekan: Alan Kadıköy

  • Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil

Konken Partisi

Konken Partisi

Hayatlarının son döneminde yolları kesişen iki karakterin hikâyesi, hem duygusal hem de eğlenceli bir anlatımla sahneleniyor. Oyun boyunca geçmişle yüzleşen karakterler, hayatın geç kalınmış taraflarını keşfediyor. Mizah ile hüznün dengeli şekilde işlendiği yapım, seyirciye sıcak bir hikâye sunuyor.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 100 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 4 Mayıs

  • Mekan: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu

  • Oyuncular: Melek Baykal, Mehmet Atay

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
