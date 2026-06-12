Bu Kahve Çeşitlerinin Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
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Her sabah severek içtiğin, kahvecilerde havalı isimlerle sipariş verdiğin o kahvelerin aslında nerelerden doğduğunu hiç merak ettin mi?
Hazırsan, kahveni yudumla ve teste başla!
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1. İlk soruyla hemen modumuzu bulalım: Yanında limon dilimi veya limon suyu ile servis edilen bu sert Espresso Romano sence hangi ülkenin eseri?
2. Gelelim o kadifemsi mikro süt köpüğüyle kalbimizi çalan Flat White'a... Bu popüler kahvenin kökeni konusunda hangi iki ülke yıllardır "Ben buldum!" kavgası ediyor?
3. Burası kırmızı çizgi, bunu bilemeyeni kahve severler cemiyetinden ihraç ediyoruz! Dünyanın en eski demlenme yöntemlerinden biri olan, telvesiyle pişirilen bu eşsiz kültür kime ait?
4. Dünyanın en pahalı ve en tartışmalı kahvelerinden biri: Misk kedisinin sindirim sisteminden geçen çekirdeklerden üretilen Kopi Luwak hangi egzotik ülkeye ait?
5. Yaz aylarında elimizden düşmeyen; granül kahve, soğuk su ve buzun shaker'da hunharca çalkalanmasıyla yapılan Frappé hangi komşumuza ait?
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6. Yumurta sarısı, şeker ve yoğunlaştırılmış süt çırpılarak hazırlanan kremanın, sert kahvenin üzerine eklenmesiyle oluşan bu Ca Phe Trung hangi ülkenin?
7. Kurutulmuş kahve meyvesinin kabuklarından zencefil ve tarçınla demlenen bu tarihi Qishr hangi ülkeye ait?
8. Son soruyla beynimizi yakalım: Filtre kahve ile sütlü çayın eşit oranda karıştırılmasıyla elde edilen bu sıra dışı Yuanyang hangi bölgenin?
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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