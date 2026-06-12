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Bu Kahve Çeşitlerinin Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Bu Kahve Çeşitlerinin Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 11:31
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Her sabah severek içtiğin, kahvecilerde havalı isimlerle sipariş verdiğin o kahvelerin aslında nerelerden doğduğunu hiç merak ettin mi? 

Hazırsan, kahveni yudumla ve teste başla!

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1. İlk soruyla hemen modumuzu bulalım: Yanında limon dilimi veya limon suyu ile servis edilen bu sert Espresso Romano sence hangi ülkenin eseri?

1. İlk soruyla hemen modumuzu bulalım: Yanında limon dilimi veya limon suyu ile servis edilen bu sert Espresso Romano sence hangi ülkenin eseri?

2. Gelelim o kadifemsi mikro süt köpüğüyle kalbimizi çalan Flat White'a... Bu popüler kahvenin kökeni konusunda hangi iki ülke yıllardır "Ben buldum!" kavgası ediyor?

2. Gelelim o kadifemsi mikro süt köpüğüyle kalbimizi çalan Flat White'a... Bu popüler kahvenin kökeni konusunda hangi iki ülke yıllardır "Ben buldum!" kavgası ediyor?

3. Burası kırmızı çizgi, bunu bilemeyeni kahve severler cemiyetinden ihraç ediyoruz! Dünyanın en eski demlenme yöntemlerinden biri olan, telvesiyle pişirilen bu eşsiz kültür kime ait?

3. Burası kırmızı çizgi, bunu bilemeyeni kahve severler cemiyetinden ihraç ediyoruz! Dünyanın en eski demlenme yöntemlerinden biri olan, telvesiyle pişirilen bu eşsiz kültür kime ait?

4. Dünyanın en pahalı ve en tartışmalı kahvelerinden biri: Misk kedisinin sindirim sisteminden geçen çekirdeklerden üretilen Kopi Luwak hangi egzotik ülkeye ait?

4. Dünyanın en pahalı ve en tartışmalı kahvelerinden biri: Misk kedisinin sindirim sisteminden geçen çekirdeklerden üretilen Kopi Luwak hangi egzotik ülkeye ait?

5. Yaz aylarında elimizden düşmeyen; granül kahve, soğuk su ve buzun shaker'da hunharca çalkalanmasıyla yapılan Frappé hangi komşumuza ait?

5. Yaz aylarında elimizden düşmeyen; granül kahve, soğuk su ve buzun shaker'da hunharca çalkalanmasıyla yapılan Frappé hangi komşumuza ait?
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6. Yumurta sarısı, şeker ve yoğunlaştırılmış süt çırpılarak hazırlanan kremanın, sert kahvenin üzerine eklenmesiyle oluşan bu Ca Phe Trung hangi ülkenin?

6. Yumurta sarısı, şeker ve yoğunlaştırılmış süt çırpılarak hazırlanan kremanın, sert kahvenin üzerine eklenmesiyle oluşan bu Ca Phe Trung hangi ülkenin?

7. Kurutulmuş kahve meyvesinin kabuklarından zencefil ve tarçınla demlenen bu tarihi Qishr hangi ülkeye ait?

7. Kurutulmuş kahve meyvesinin kabuklarından zencefil ve tarçınla demlenen bu tarihi Qishr hangi ülkeye ait?

8. Son soruyla beynimizi yakalım: Filtre kahve ile sütlü çayın eşit oranda karıştırılmasıyla elde edilen bu sıra dışı Yuanyang hangi bölgenin?

8. Son soruyla beynimizi yakalım: Filtre kahve ile sütlü çayın eşit oranda karıştırılmasıyla elde edilen bu sıra dışı Yuanyang hangi bölgenin?

Kahve Senin İçin Sadece Bir Ayılma Aracı!

Senin için kahve; gurmelikten, çekirdek kalitesinden ya da kökeninden çok uzak bir kavram. Sabahları gözünü açabiliyor musun, seni gün boyu ayakta tutabiliyor mu? Önemli olan tek şey bu! 3’ü 1 aradalarla veya bol şuruplu, kahve tadı gelmeyen o dev boy sütlü içeceklerle aran oldukça iyi. Kahve turlarına çıkmana gerek yok, senin uyanman yeterli! Üzülme, bu test sayesinde en azından arkadaş ortamında satabileceğin birkaç havalı kahve bilgisi öğrendin.

Ortamlarda Gurmeyim Diyen Popüler Kültür Kahvecisi!

Kahve kültürüne kesinlikle yabancı değilsin! Üçüncü nesil kahvecilerin önünden geçerken ne dendiğini anlıyor, kafeye gittiğinde ne sipariş vereceğini gayet iyi biliyorsun. Flat White veya Cortado senin için yabancı kelimeler değil. Ancak iş biraz daha yerel kültürlere, peynirli veya yumurtalı garip tariflere gelince 'Yok artık, o kadar da değil!' diyerek elendin. Yine de kahve zevkin gayet elit, sadece biraz daha dünya turuna çıkman gerekiyor!

Barista Önlüğün Kargoda, Sen Gerçek Bir Kahve Tanrısısın!

Aman tanrım! Sen kahveyi sadece içmiyorsun; adeta onunla nefes alıyor, onunla yaşıyorsun! Çekirdeğin yetiştiği toprağın yüksekliğini, yıkanma sürecini ve asitlik oranını bile kokusundan anlayacak bir potansiyele sahipsin. Muhtemelen evinde de en az 3 farklı demleme ekipmanı bulunuyor. Dünyanın en garip kahvelerini bile şak diye bildin. Bu test senin önünde saygıyla eğilir; git ve bu skoru sosyal medyanda paylaşarak arkadaşlarına gerçek kahve gurmesinin kim olduğunu göster!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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