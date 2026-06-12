Bu Kahve Çeşitlerinin Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Senin için kahve; gurmelikten, çekirdek kalitesinden ya da kökeninden çok uzak bir kavram. Sabahları gözünü açabiliyor musun, seni gün boyu ayakta tutabiliyor mu? Önemli olan tek şey bu! 3’ü 1 aradalarla veya bol şuruplu, kahve tadı gelmeyen o dev boy sütlü içeceklerle aran oldukça iyi. Kahve turlarına çıkmana gerek yok, senin uyanman yeterli! Üzülme, bu test sayesinde en azından arkadaş ortamında satabileceğin birkaç havalı kahve bilgisi öğrendin.